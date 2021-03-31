Пакунки малюка коштуватимуть понад 7 тис. грн, закуповувати їх будуть через Prozorro, - закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5064, який встановлює вартість "пакунків малюка" і визначаєпорядок їх закупівлі.

"За" проголосували 307 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Законопроєкт передбачає проведення закупівель для "пакунків малюка" на конкурсній основі через систему Prozorro. Раніше закупівлею товарів для комплектування цих боксів займались міжнародна організація ЮНОПС.

Окрім того, депутати пропонують встановити вартість "пакунків малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, наразі це 7 185 гривень.

Автори законопроєкту кажуть, що це допоможе забезпечити якісну наповненість "пакунка" і раціональне використання коштів державного бюджету.

За словами заступниці голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, у роздріб вміст пакунка обійшовся б молодим батькам в середньому на 30% дорожче.

"Слуга народу" Андрій Мотовиловець уточнив, що кінцева вартість "бейбі-боксів" встановлюватиметься на аукціоні.

"Перший раз "пакунок малюка" буде закуповуватися через систему Prozorro. Кінцеву вартість "пакунка малюка" буде визначено на аукціоні. Не від прожиткового мінімуму, а саме прозорий аукціон визначить кінцеву вартість", ㅡ пояснив він.