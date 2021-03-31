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Пакунки малюка коштуватимуть понад 7 тис. грн, закуповувати їх будуть через Prozorro, - закон

Пакунки малюка коштуватимуть понад 7 тис. грн, закуповувати їх будуть через Prozorro, - закон

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5064, який встановлює вартість "пакунків малюка" і визначаєпорядок їх закупівлі.

"За" проголосували 307 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Законопроєкт передбачає проведення закупівель для "пакунків малюка" на конкурсній основі через систему Prozorro. Раніше закупівлею товарів для комплектування цих боксів займались міжнародна організація ЮНОПС.

Окрім того, депутати пропонують встановити вартість "пакунків малюка" у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, наразі це 7 185 гривень.

Автори законопроєкту кажуть, що це допоможе забезпечити якісну наповненість "пакунка" і раціональне використання коштів державного бюджету.

За словами заступниці голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, у роздріб вміст пакунка обійшовся б молодим батькам в середньому на 30% дорожче.

"Слуга народу" Андрій Мотовиловець уточнив, що кінцева вартість "бейбі-боксів" встановлюватиметься на аукціоні.

"Перший раз "пакунок малюка" буде закуповуватися через систему Prozorro. Кінцеву вартість "пакунка малюка" буде визначено на аукціоні. Не від прожиткового мінімуму, а саме прозорий аукціон визначить кінцеву вартість", ㅡ пояснив він.

Автор: 

ВР (14985) діти (5079) законопроєкт (3595) допомога (8365) Prozorro (1951) Кравчук Євгенія (374) Мотовиловець Андрій (43)


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Топ коментарі
+3
Щось подібне вже було. Чому скасовували?
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31.03.2021 00:03
+1
"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro"
вранье. ранее зеленые уже пытались закупать через прозорро. но иски от АМКУ похерили эту идею. именно тогда отменили эти пакеты малыша
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31.03.2021 00:16
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І шо?
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30.03.2021 23:59 Відповісти
Щось подібне вже було. Чому скасовували?
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31.03.2021 00:03 Відповісти
А почему бы не дать на руки 7к??Но ****** везде хотят бабосов урвать,а как вам вакцинация в частных клиниках???типа в бесплатной нету каких то приложений)))мрази
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31.03.2021 00:05 Відповісти
Нам в соц службе которая выдает, сказали что оформить можно только спустя! МЕСЯЦ после рождения! То есть покупай за свои а они потом отдадут. Через месяц. А процедура подачи тоже оставляет желать лучшего.
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31.03.2021 11:49 Відповісти
"Первый раз "пакет малыша" будет закупаться через систему Prozorro"
вранье. ранее зеленые уже пытались закупать через прозорро. но иски от АМКУ похерили эту идею. именно тогда отменили эти пакеты малыша
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31.03.2021 00:16 Відповісти
Недавно получили этот набор,жена сказала бомж-подача.а по прайсу,вдумайтесь коробок из картона стоит 1000 гр.!!!???вот это падлы наварились,а ещё в инструкции советуют ребёнка ложить спать в этом коробке,вообще издеваються
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31.03.2021 00:45 Відповісти
Кому ты тут втираешь)) он даже раньше был по стоимости не меньше 3 тыс грн, а сейчас еще дороже))) откуда вы такие беретесь))
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31.03.2021 01:54 Відповісти
Для ОСОБО одарённых повторяю одна коробка,без ничего!пустая стоит 1000гр
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31.03.2021 01:59 Відповісти
Мне просто интересно, где ты такую цену на нее узнал - что она стоит аж 1000 грн?
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31.03.2021 23:01 Відповісти
То чому твоя дружина не відмовилася від тої ; бомж-подачі;? Ви і самі бомжі, чи на халяву і оцет солодкий?
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31.03.2021 07:00 Відповісти
Слыш черт,завли свое лицо,бомж у твоего папы сын.
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31.03.2021 08:57 Відповісти
Так оце не просто коробка, а саме колиска??

Пакунки малюка коштуватимуть понад 7 тис. грн, закуповувати їх будуть через Prozorro, - закон - Цензор.НЕТ 9229
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31.03.2021 08:40 Відповісти
Прикол в том что ни в одном киевском роддоме пакетов малюка нет! Последние закупались в 2019 весной- кто успел тот успел. Осенью 2020 зеленые слуги вернули пакет, но он так и не появился. Старый пакет имело смысл брать натурой- денежную компенсацию за него дают такую что ты не купишь на эти деньги все то что там в комплекте. Соль в том что оформить пакет вы сможете ! Увага! Только Через 1 Месяц после Рождения! То есть тогда когда уже сами купите все что нужно за свое бабло! Так что вовремя ни пакета ни бабла вы не получите.
Впрочем, слышал что знакомая в Чернигове получила пакет натурой но имхо это со старых запасов еще т к рождаемость там низкая из-за тотальной безработицы и бедности.
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31.03.2021 11:44 Відповісти
Харьков ,получили при выписке
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31.03.2021 11:51 Відповісти
 
 