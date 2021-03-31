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У Криму окупанти хочуть посадити на 4 роки затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат

У Криму окупанти хочуть посадити на 4 роки затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат

30 березня в підконтрольному Росії Джанкойському районному суді окупованого Криму відбулося засідання у справі українського військовослужбовця Євгена Добринського, затриманого 30 травня 2020 року на адміністративній межі між АРК та Херсонською областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час засідання обвинувачення вимагало для Добринського 4 роки позбавлення волі.

"Сьогодні на судовому засіданні ми перейшли до етапу дебатів сторін, і сторона обвинувачення попросила для Євгена Добринського 4 роки позбавлення волі. Мотивували це тим, що Добринський звинувачується за двома статтями кримінального кодексу", – розповів адвокат Іслям Веліляєв.

У п'ятницю 2 квітня очікується останнє слово та оголошення вироку.

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Раніше Веліляєв заявив, що українські державні структури не цікавляться справою Добринського.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Щодо українського військового порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду в нього виявили речовину, ймовірно, наркотик, її відправили на експертизу". Пізніше йому додали ще одне звинувачення - "контрабанда наркотиків".

Автор: 

Крим (14168) військовослужбовці (4764) Добринський Євген (13)


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Топ коментарі
+6
Украинского воина защищает адвокат - крымский татарин, при этом "украинские государственные структуры не интересуются делом".
73% населения и даже почти половина военных проголосовали за этот результат.
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31.03.2021 00:30
+5
Украине нужно запустить подводных дронов под опоры Керченского моста и они должны повредить конструкцию настолько, чтобы мост рухнул и работа должна выглядеть, как будто конструкция сама рухнула.
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31.03.2021 00:09
+2
Мутная история.Похищение,так вот просто похитили))мож еще чего то похитили?)
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31.03.2021 00:10
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Украине нужно запустить подводных дронов под опоры Керченского моста и они должны повредить конструкцию настолько, чтобы мост рухнул и работа должна выглядеть, как будто конструкция сама рухнула.
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31.03.2021 00:09 Відповісти
Ащот тоже не плохо справляется)))
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31.03.2021 01:20 Відповісти
Туди щось таке треба https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82) Посейдон , хоча навіть в самій Росії такі апарати поки що існують лише у вигляді фейків та наукової фантастики.
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31.03.2021 01:24 Відповісти
глисты себе в организм запусти.может что лишнее сожрут
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31.03.2021 10:30 Відповісти
Мутная история.Похищение,так вот просто похитили))мож еще чего то похитили?)
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31.03.2021 00:10 Відповісти
Украинского воина защищает адвокат - крымский татарин, при этом "украинские государственные структуры не интересуются делом".
73% населения и даже почти половина военных проголосовали за этот результат.
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31.03.2021 00:30 Відповісти
ну откуда ты все знаешь?В оп сидиш
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Если чего-то Крыму это добавит, то только мочи.
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31.03.2021 00:50 Відповісти
Козломордый, ты чего стесняешься своей власовской тряпки и приперся сюда под чужим флагом?)
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31.03.2021 01:19 Відповісти
"Десантник" это из из совка одним словом величие рода войск и ни водной армии мира такой дуростью как шовинизм не страдали...на самом деле обычный военнослужащий определенного рода войск.Вероятно ходил к местным за чарсом и попался по дороге казломордым...
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31.03.2021 01:10 Відповісти
Там вода везде и узкая полоска ж/д полотна в Крым...
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31.03.2021 01:16 Відповісти
дооооо?
а ниче шо морпехи на Байденщине могут дать в/по роже, если их "обозвать" солдатами?
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31.03.2021 07:30 Відповісти
посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника...идёт война, какой задержанный обычный украинский военнопленный, задержанный на своей земле в оккупированной части украинского Крыма. во московские бандиты дают и так тонко в политику лезут
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31.03.2021 08:00 Відповісти
 
 