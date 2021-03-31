У Криму окупанти хочуть посадити на 4 роки затриманого на адмінмежі українського десантника Добринського, - адвокат

30 березня в підконтрольному Росії Джанкойському районному суді окупованого Криму відбулося засідання у справі українського військовослужбовця Євгена Добринського, затриманого 30 травня 2020 року на адміністративній межі між АРК та Херсонською областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під час засідання обвинувачення вимагало для Добринського 4 роки позбавлення волі.

"Сьогодні на судовому засіданні ми перейшли до етапу дебатів сторін, і сторона обвинувачення попросила для Євгена Добринського 4 роки позбавлення волі. Мотивували це тим, що Добринський звинувачується за двома статтями кримінального кодексу", – розповів адвокат Іслям Веліляєв.

У п'ятницю 2 квітня очікується останнє слово та оголошення вироку.

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Раніше Веліляєв заявив, що українські державні структури не цікавляться справою Добринського.

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено. Пізніше ФСБ РФ заявила, що звинувачує Добринського в нібито "незаконному перетині кордону".

2 червня Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання українського воїна. Він нібито намагався незаконно "перетнути державний кордон Росії".

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського.

Щодо українського військового порушено кримінальну справу "про незаконний перетин кордону Росії". Також російські силовики стверджують, що "під час огляду в нього виявили речовину, ймовірно, наркотик, її відправили на експертизу". Пізніше йому додали ще одне звинувачення - "контрабанда наркотиків".