УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5969 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 270 6

Зеленський підписав указ про показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 рр.

Зеленський підписав указ про показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 рр.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 та 2022, 2023 роки".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням РНБО, уряд за два тижні має доопрацювати і затвердити основні показники державного оборонного замовлення, а також забезпечити фінансування оборонного замовлення на поточний рік в повному обсязі.

Також Кабмін зобов'язаний забезпечити укладення державними замовниками держконтрактів з оборонного замовлення.

Крім цього, мають бути автоматизовані процедури формування та виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

Також читайте: Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов

Крім того, в рішенні наголошується, що уряд має забезпечити розробку та затвердження проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статтей, пов'язаних із гарантуванням національної безпеки і оборони України.

Цим же указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 і 2020 року, 2021 року".

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) оборона (4789) РНБО (2281) наказ (445) Держоборонзамовлення (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Построим новый самолет?
Будем бамбить?
показати весь коментар
31.03.2021 00:58 Відповісти
Все вкрадуть
показати весь коментар
31.03.2021 00:58 Відповісти
В оборонзаказі літаючі тапки, які літають на високоякісному кокаїновому паливі.
показати весь коментар
31.03.2021 01:34 Відповісти
підписати підписав, тільки Закон про держбюджет підписав з зовсім іншими показниками.
показати весь коментар
31.03.2021 02:48 Відповісти
Очень хорошо иметь этот документ.
показати весь коментар
31.03.2021 07:21 Відповісти
Показники можуть бути на рівні минулого року, але куди йдуть гроші? Їх тупо крадуть і використовують на ремонт БМП 1, яка вже давно застаріла, то питання чому не тачанки з кулеменами Батька Махна? А ремонт - це фарбування і списання коштів, як заміна агрегатів. Краще запустити серійне виготовлення "Нептун" "Вільхи" "Верби" "Богдани", нових снарядів, а не купляти в Болгарії і Чехії старих і в 3 рази дорожче.
показати весь коментар
31.03.2021 09:10 Відповісти
 
 