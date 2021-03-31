Зеленський підписав указ про показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 рр.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 та 2022, 2023 роки".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з рішенням РНБО, уряд за два тижні має доопрацювати і затвердити основні показники державного оборонного замовлення, а також забезпечити фінансування оборонного замовлення на поточний рік в повному обсязі.

Також Кабмін зобов'язаний забезпечити укладення державними замовниками держконтрактів з оборонного замовлення.

Крім цього, мають бути автоматизовані процедури формування та виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

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Крім того, в рішенні наголошується, що уряд має забезпечити розробку та затвердження проєкту закону про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій РНБО щодо статтей, пов'язаних із гарантуванням національної безпеки і оборони України.

Цим же указом визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 і 2020 року, 2021 року".