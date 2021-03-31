Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)
Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.
Про це сказано в офіційному повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Макрон і Меркель закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.
"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських угод", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.
У заяві на сайті Єлисейського палацу йдеться, що РФ має визнати відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, пише "Європейська правда".
У заяві на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома реченнями. "Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі для реалізації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.
Тим часом, у заяві Кремля йдеться про те, що Україна має напряму домовлятися із сепаратистами, а також містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію".
"В ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні. Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на вищому рівні домовленостей, перш за все із налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу. З російської сторони виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявили в Кремлі.
Серед інших тем переговорів були ситуації в Білорусі, Сирії, Ірані та Лівії, ув'язнення Алєксєя Навального, а також російська вакцина "Спутник V", яка перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів.
Про те, що Росія, Франція і Німеччина готують відеоконференцію стосовно Донбасу, стало відомо 29 березня від прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. У МЗС України наголосили, що зрушень у ситуації на Донбасі можна досягти тільки в повному складі "нормандського формату", до якого входить зокрема і Україна. "Наша позиція - нічого про Україну без України", - підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко. Увечері 30 березня Пєсков підтвердив, що переговори без участі України будуть, не назвавши дату їхнього проведення.
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Московiя, країна Моксель
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Макрон і Меркель розписалися в себе на лобі, що вони агенти Кремля.
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Boris Borisenko
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·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376801268610514944 30 мар. В.Небоженко "Второй Мюнхенский сговор"
Кремль развернул мощное давление на Украину Воспользовавшись политикой умиротворения РФ со стороны ЕС Путин предлагает Франции+Германии решить Укр\вопрос без участия самой Украины
И заставить Украину согласиться!
Сегодня вечером (30.03.21) Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.
** На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.
** Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.
** Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.
** Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.
** О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.
Sharp`s
І де ж ті, що раніше скавчали про розмови про Україну без України? Чому вони свої язики засунули собі у задницю і мовчать?
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13638484.html Філія Кремля.
Нічого дивного. Влада Зеленського - це філія Кремля
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Аваков: "Я, русскоязычный украинский националист.
Нужно приветствовать развитие НАШЕГО русского языка и позволить ему свободно развиваться"
Ти не націоналіст, а совковий важкощелепний пацак з вірменськими генами. Що таке націоналізм, його ідеологи, герої ти відповісти не зможеш.
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У одного міністра (ветеранів російсько-української війни!) Зеленського знаходять в кабінеті прапор ворога держави, країни-агресора,
Інший міністр (внутрішніх справ!) Зеленського збирається розвивати єзик окупантів, не володіючи державною мовою!
Тепер ви знаєте де філія Кремля.
Зачем криво пересказывать Интерфакс
Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".
(кстати попробуйте по этой ссылке найти эту новость!)
Если можно автоматом перевести ОРИГИНАЛ
В заявлении на https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine?fbclid=IwAR1nXCX6oxiF3MvC62N4RwHDjUobInCIHnEzs7_sT1g72dTD9IhqpB1sJok сайте Елисейского дворца говорится
Интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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Президент республики провел сегодня с канцлером Германии совместную видеоконференцию с Президентом Российской Федерации.
Президент MACRON и канцлер MERKEL обсудили с президентом POUTINE ситуацию в области здравоохранения и обсудили возможное сотрудничество по вакцинам, в зависимости от прогресса в обзоре вакцины Sputnik V, проводимом на уровне Европейского агентства по лекарственным средствам. Этот обзор будет основан на тех же стандартах, которые EMA применяет к каждой вакцине.
Президент и канцлер обратили внимание президента ПУТИНЕ на положение г-на Алексея НАВАЛЬНОГО и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья.
Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений.
Обсуждалась также ситуация в Беларуси, где отмечена необходимость инклюзивного диалога.
Что касается Ливии, г-н МАКРОН и г-жа МЕРКЕЛЬ подчеркнули важность того, чтобы Франция, Германия и Россия приложили все свои силы для продвижения текущего переходного процесса и обеспечения улучшения ситуации с безопасностью.
Президент Республики и канцлер выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению трансграничной помощи нуждающемуся населению и поддержали работу Конституционного комитета.
Что касается иранской ядерной проблемы, президент Республики, канцлер МЕРКЕЛЬ и президент Путин договорились координировать свои усилия, чтобы начался диалог и Иран как можно скорее вернулся к выполнению своих обязательств.
Подлость и насилие, с которыми мы вторглись в братскую страну, оказались именно подлостью и насилием, и ничем другим. И уж никак не заботой об угнетенном «русском мире».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА ВЕДЕТ В УКРАИНЕ ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ БОЙНЮ"
3 союзника: россия, франция и германия провели видеоконференцию без Украины!
А то они ранее по телефону не могли обо всем перетереть?!
Які заважають подивитися у дупу Хутіна.
Реформа судейства и борьба с коррупцией где?!
Поэтому садись - 2!
Це шо, комусь цікаво?!
И если автор какой-то говнарь, тогда 2 + 2 не равно 4
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
Вот вам и весь ответ.
Так же про него думает ,очевидно, и Меркель, и все остальные, кому "посчастливилось" с ним пообщаться
Хватило одного раза...
И только "мудрый украинский нарид" с закрытыми глазами упорно шагает к краю пропасти
Шмаркля им такой гундосик запилит, - зарыдают!!!
не доросли до рівня найвеличнішого лідера епохи!
Заздрять, сс#ки, його популярності та музичним здібностям!
А вот насчет Германии и Франции Украине необходимо задуматься насколько они нейтральная сторона в этих переговорах.
Будапештский меморандум Украина подписывала с США и Великобританией!
Осталось лишь уповать на "слово" США.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом ООН .
Україна Переможе!
Хутин-пУЙЛО!
Крим-Україна!
РФія- Ворог!
пУЙЛО &рфія - ПНХ.
Хорошо, что Байден не подключился к этой "конфе". Вся надежда на него и США в целом. Без них Украина может полностью потерять свой суверенитет.
Какие еще нужны "мирные инициативы" чтобы нос из под плинтуса можно было вынуть?
А взагалі то, цього зельонського ніхто не сприймає серйозно, клоун залишається клоуном незалежно від посади