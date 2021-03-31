Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це сказано в офіційному повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Макрон і Меркель закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських угод", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

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У заяві на сайті Єлисейського палацу йдеться, що РФ має визнати відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, пише "Європейська правда".

У заяві на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома реченнями. "Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі для реалізації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Тим часом, у заяві Кремля йдеться про те, що Україна має напряму домовлятися із сепаратистами, а також містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію".

"В ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні. Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на вищому рівні домовленостей, перш за все із налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу. З російської сторони виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявили в Кремлі.

Серед інших тем переговорів були ситуації в Білорусі, Сирії, Ірані та Лівії, ув'язнення Алєксєя Навального, а також російська вакцина "Спутник V", яка перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів.

Про те, що Росія, Франція і Німеччина готують відеоконференцію стосовно Донбасу, стало відомо 29 березня від прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. У МЗС України наголосили, що зрушень у ситуації на Донбасі можна досягти тільки в повному складі "нормандського формату", до якого входить зокрема і Україна. "Наша позиція - нічого про Україну без України", - підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко. Увечері 30 березня Пєсков підтвердив, що переговори без участі України будуть, не назвавши дату їхнього проведення.