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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)

Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили (оновлено)

Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це сказано в офіційному повідомленні Єлисейського палацу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Макрон і Меркель закликали Росію взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.

"Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських угод", - йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Зеленського: у Кремлі заявили про підготовку відеоконференції Путіна, Меркель і Макрона, де вони обговорять загострення на Донбасі

У заяві на сайті Єлисейського палацу йдеться, що РФ має визнати відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, пише "Європейська правда".

У заяві на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома реченнями. "Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі для реалізації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Тим часом, у заяві Кремля йдеться про те, що Україна має напряму домовлятися із сепаратистами, а також містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію".

"В ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні. Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на вищому рівні домовленостей, перш за все із налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу. З російської сторони виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених в липні 2020 року в Контактної групи "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - заявили в Кремлі.

Серед інших тем переговорів були ситуації в Білорусі, Сирії, Ірані та Лівії, ув'язнення Алєксєя Навального, а також російська вакцина "Спутник V", яка перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів.

Про те, що Росія, Франція і Німеччина готують відеоконференцію стосовно Донбасу, стало відомо 29 березня від прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. У МЗС України наголосили, що зрушень у ситуації на Донбасі можна досягти тільки в повному складі "нормандського формату", до якого входить зокрема і Україна. "Наша позиція - нічого про Україну без України", - підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко. Увечері 30 березня Пєсков підтвердив, що переговори без участі України будуть, не назвавши дату їхнього проведення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23854) Донбас (22356) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+119
Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленского не пригласили - Цензор.НЕТ 394
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31.03.2021 01:14
+108
Тупого клоуна все игнорируют. За 2 года ЗЕлёной жабы, полностью провалена внешняя политика
Сегодня вечером Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.

➡️ На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.

➡️ Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.

➡️ Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.

➡️ Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.

➡️ О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.

Sharp`s
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31.03.2021 01:08
+82
Ну от і порівняйте яка вага зеленського на міжнародній арені, а яка була у Порошенко
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31.03.2021 01:05
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Московiя, країна Моксель

@shadowshadow301

·https://twitter.com/shadowshadow301/status/1377159608276373506 19 мин

В ответ
https://twitter.com/censor_net @censor_net

Макрон і Меркель розписалися в себе на лобі, що вони агенти Кремля.
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31.03.2021 10:43 Відповісти
Там такая дичь не канает,агент не агент.Они не обязаны кому то помогать
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31.03.2021 13:37 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376801268610514944 30 мар. В.Небоженко "Второй Мюнхенский сговор"
Кремль развернул мощное давление на Украину Воспользовавшись политикой умиротворения РФ со стороны ЕС Путин предлагает Франции+Германии решить Укр\вопрос без участия самой Украины
И заставить Украину согласиться!
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31.03.2021 10:46 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3510457.html Тупого клоуна все игнорируют. За 2 года ЗЕлёной жабы, полностью провалена внешняя политика

Сегодня вечером (30.03.21) Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского.

** На этой видеоконференции Путин, судя по сообщениям информагентств, обвинял Украину в невыполнении договоренностей, настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса". Кроме того, кремлёвский карлик завил, что именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта.

** Почему стало возможным проталкивание подобных нарративов? Только по одной причине: украинский МИД не сумел убедить немецких и французских партнёров в том, что вести переговоры об Украине без Украины - абсолютно неприемлемо.

** Что делал в подобной ситуации Порошенко? ЛИЧНО звонил французскому и немецкому лидерам, и добивался своего участия в подобных переговорах.

** Чем занят сейчас Зеленский? Вторую неделю вместе со своими "слугами" пиарит двери своей администрации: на сегодняшний день, двери - главный вопрос в стране.

** О чём свидетельствует то, что произошло сегодня? О том, что авторитет украинской власти в глазах международных партнёров упал до неприемлемо низкого уровня.
Байден не звонит, Макрон с Меркель откровенно игнорируют.
Sharp`s
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31.03.2021 10:51 Відповісти
За часів Порошенка Меркель і Оланд з Макроном перед зустріччю з ****** дзвонили Порошенку і радилась з ним, як вести переговори і на чому наполягати. При цьому опозиція вила звіриними голосами про те, що про Україну говорять без України. Зараз із зеленою гнидою взагалі ніхто розмовляти не хоче, а проводять переговори без нього.
І де ж ті, що раніше скавчали про розмови про Україну без України? Чому вони свої язики засунули собі у задницю і мовчать?
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31.03.2021 10:53 Відповісти
А вот и ответ:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13638484.html Філія Кремля.

Нічого дивного. Влада Зеленського - це філія Кремля

Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 3872

**
Аваков: "Я, русскоязычный украинский националист.
Нужно приветствовать развитие НАШЕГО русского языка и позволить ему свободно развиваться"
Ти не націоналіст, а совковий важкощелепний пацак з вірменськими генами. Що таке націоналізм, його ідеологи, герої ти відповісти не зможеш.
**
У одного міністра (ветеранів російсько-української війни!) Зеленського знаходять в кабінеті прапор ворога держави, країни-агресора,
Інший міністр (внутрішніх справ!) Зеленського збирається розвивати єзик окупантів, не володіючи державною мовою!
Тепер ви знаєте де філія Кремля.
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31.03.2021 11:02 Відповісти
За те, що сьогодні бачимо і не спиняємо гібридних ворогів - розплачуємось сьогодні кров"ю, а завтра геноцидом і виселенням. Як бачимо, зараз 2 ласих на Україну держави вже правлять у нас бал. Політ.емігрант Суворов-Резун в книгах надавав копію документа - постанову про переселення українців, та заселення України росіянами та сербами /і вони чекають/, підписав Жуков і Берія, Сталіна ФІО теж там, та хитрун відклав підпис на потім. Нам треба не відкладати, а гнати ворогів, як можем. Далі й світ допомагатиме. За нами Правда і Перемога!
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31.03.2021 13:07 Відповісти
Хіба не Порох підписав "Мінськи угоди", якими повсякчас макають українську владу, - це міна уповільненої дії, це фіксація стану ані війни ані миру, + бізнес на крові патріотів!
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31.03.2021 11:45 Відповісти
Идиотская новость!
Зачем криво пересказывать Интерфакс
Об этом сказано в официальном сообщении Елисейского дворца, сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина".

(кстати попробуйте по этой ссылке найти эту новость!)

Если можно автоматом перевести ОРИГИНАЛ
В заявлении на https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/03/30/entretien-avec-la-chanceliere-allemande-angela-merkel-et-le-president-de-la-federation-de-russie-vladimir-poutine?fbclid=IwAR1nXCX6oxiF3MvC62N4RwHDjUobInCIHnEzs7_sT1g72dTD9IhqpB1sJok сайте Елисейского дворца говорится

Интервью с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Президент республики провел сегодня с канцлером Германии совместную видеоконференцию с Президентом Российской Федерации.
Президент MACRON и канцлер MERKEL обсудили с президентом POUTINE ситуацию в области здравоохранения и обсудили возможное сотрудничество по вакцинам, в зависимости от прогресса в обзоре вакцины Sputnik V, проводимом на уровне Европейского агентства по лекарственным средствам. Этот обзор будет основан на тех же стандартах, которые EMA применяет к каждой вакцине.
Президент и канцлер обратили внимание президента ПУТИНЕ на положение г-на Алексея НАВАЛЬНОГО и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья.
Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Украине и выработке выхода из кризиса при соблюдении Минских соглашений.
Обсуждалась также ситуация в Беларуси, где отмечена необходимость инклюзивного диалога.
Что касается Ливии, г-н МАКРОН и г-жа МЕРКЕЛЬ подчеркнули важность того, чтобы Франция, Германия и Россия приложили все свои силы для продвижения текущего переходного процесса и обеспечения улучшения ситуации с безопасностью.
Президент Республики и канцлер выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и призвали к продолжению трансграничной помощи нуждающемуся населению и поддержали работу Конституционного комитета.
Что касается иранской ядерной проблемы, президент Республики, канцлер МЕРКЕЛЬ и президент Путин договорились координировать свои усилия, чтобы начался диалог и Иран как можно скорее вернулся к выполнению своих обязательств.
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31.03.2021 11:12 Відповісти
Российский кинорежиссер Аркадий ТИГАЙ: «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру - потому она и «ненька», а Киев - «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы выросли, разбрелись по свету, разбогатели, заматерели, и теперь, навалившись на Украину всей своей огромной сыновьей тушей, реально насилуем собственную мать, причем делаем это с восторгом и удальским гиканьем... Эй вы, русские мужики, вас еще не тошнит от этой мерзости?»
Подлость и насилие, с которыми мы вторглись в братскую страну, оказались именно подлостью и насилием, и ничем другим. И уж никак не заботой об угнетенном «русском мире».
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ИХ СТРАНА ВЕДЕТ В УКРАИНЕ ЗАХВАТНИЧЕСКУЮ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ БОЙНЮ"
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31.03.2021 11:17 Відповісти
Імперська Раша є тюрмою народів та вічним кривавим ворогом волелюбної України.Прийшов час всім РФівським ХАХЛАМ /а їх там офіційно біля 7млн/.допомогати тим народам звільнитись з оков злиденної воюючої останньої імперії. .Проблеми Росії /мала, не має кордонів, воює весь час, олігархи жмуть/ -це не проблеми окремих країн РФ! Самі легше домовляться з Китаєм, сусідами,- без війн. Будьмо!
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31.03.2021 13:29 Відповісти
Без мене мене женять? Зеленський рискує так і залишитись в історії як президент-клоун. Алже пройшло два роки, а його так і не почали сприймати всерйоз... Бідна Україна...
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31.03.2021 11:19 Відповісти
а вы в оп дальше про двери в администрацию рассуждайте! скоро Украину без вас на куски поделят....за что вам зарплаты украинцы платят?
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31.03.2021 11:21 Відповісти
Та пестец какая зрада...
3 союзника: россия, франция и германия провели видеоконференцию без Украины!
А то они ранее по телефону не могли обо всем перетереть?!
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31.03.2021 11:24 Відповісти
Рашка докладає про нашу державу, а "ЗЕВаська слушает, да ест"!!!
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31.03.2021 11:30 Відповісти
Господи, але чому ж так соромно мені за це все ганьбище ?????
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31.03.2021 11:32 Відповісти
Ну це ж треба...Найвеличнішого лідера ********** не запросили на переговори.
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31.03.2021 11:43 Відповісти
Тепер, крім Пороха, у Шмарклі з'явились два нових вороги.
Які заважають подивитися у дупу Хутіна.
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31.03.2021 11:46 Відповісти
У Зеленского есть домашнее задание, которое он не сделал.
Реформа судейства и борьба с коррупцией где?!
Поэтому садись - 2!
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31.03.2021 11:51 Відповісти
Микронськый формат:Микрон, Матрони, Патрон(ПолМикрон отсуцтвовал по известным причинам,, дом без дверей не на кого оставить...
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31.03.2021 11:51 Відповісти
Вчора Марина ходила в душ. Петю не запросила.
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31.03.2021 11:56 Відповісти
Ну, а ти проблівався та обіс₽авсь.
Це шо, комусь цікаво?!
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31.03.2021 12:55 Відповісти
Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 2737
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31.03.2021 11:58 Відповісти
А хто така таня Бойко??)))))) Поважна пані? Чи може відомий громадський діяч Чи може парламентер???? Ну хочаб якогось ОТГ чи громадської організаціїї??? )))))))))Чи може це ви- таня Бойко самі написали і самі себе виложили )))) Слабенький бот ви Маркізе точно як таня Бойко....))))
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31.03.2021 13:08 Відповісти
Важно знать, кто автор 2 + 2 = 4.
И если автор какой-то говнарь, тогда 2 + 2 не равно 4
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31.03.2021 13:15 Відповісти
)))))
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31.03.2021 15:09 Відповісти
параша сторона конфликта, но французы и немци встретились с одной стороной а втрую похерили
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31.03.2021 12:10 Відповісти
"ЛОББИСТ" КОМИКА БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ РАСКРЫЛ СКАНДАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗЕЛЕНСКОМ- это просто невероятно
ЛЕВИ ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СНИМ НАМЕКНУЛ , ЧТО КАНДИДАТ - "ПУСТЫШКА" БЕЗ ЛИЧНОГО МНЕНИЯ.
"У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.
Удивила Леви позиция Зеленского относительно агрессора Владимира Путина.
Шоумен хвастался, что сможет его рассмешить
"Молодые россияне, они хорошо меня знают и будут смеяться вместе со мной", - заявил он французу.
По какой-то причине его волновала больше молодежь РФ, а не собственной страны.
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31.03.2021 12:21 Відповісти
У ПАРНЯ НЕТ ВЗГЛЯДА; У НЕГО ЕСТЬ ГЛАЗА, НО НЕТ ВЗГЛЯДА", - УВЕРЯЕТ ФРАНЦУЗ.

Вот вам и весь ответ.
Так же про него думает ,очевидно, и Меркель, и все остальные, кому "посчастливилось" с ним пообщаться
Хватило одного раза...
И только "мудрый украинский нарид" с закрытыми глазами упорно шагает к краю пропасти
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31.03.2021 12:26 Відповісти
Меркель трясе від Зе...
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31.03.2021 13:36 Відповісти
А вторая пустое место
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31.03.2021 12:27 Відповісти
Коли Європейські лідери обговорюють з агресором долю України без президента України - це нонсенс, повне ігнорування Зеленського, неповага до країни в цілому / результат трудів Пу.... та Зе/!
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31.03.2021 12:25 Відповісти
Зеленського???? )))) Ну як би ви скзали ігнорують Україну як державу..тоді б все логічно...а так ви мінімум просто обмануті...і не справедливі.... м'яко кажучі)))
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31.03.2021 12:46 Відповісти
чего зе приглашать , и так сделает чего изволите хоть страну слить хоть землю продать
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31.03.2021 22:18 Відповісти
Ничего серьезного. Они просто поговорили обо всем и ни о чем. У демократов так принять общаться с диктаторами.
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31.03.2021 12:27 Відповісти
Вірно!!!! Хоча думаю що ХЛО намагався впарить ім дурню і точно впевнений ХЛО хотів зрозуміти слова Байдена...як Европа іх зрозуміла... Послали його на Х... всі чи наполовину. Ну він зрадів поки послали на половину...але йти йому на повну на Х все одне прийдеться...Тільки з годом.
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31.03.2021 12:37 Відповісти
Мене от дивує те як наша алегархична сволота хоче обісрать Президента України...Що вже не ставили йому у вину...Скоро і те що дождь йде або не йде буде на вині Зеленського. Про людей я мовчу..тут балакать ні про що.... Но боти так і рвуть сраку по любому поводу... Ну ні чого ми народ україни вас алігархів опустимо до людського рівня ..як що у Зеленського не вийде до кінця ( а він може не встигнути) через реформи поставити алігархів і ворів в рамки закону ..законним шляхом ми вас поставим по інщому. І тепер стосовно теми. Люди а хто вам сказав що Меркель і Макрон не обговорювали с Зеленським цю відеоконференцію і не узгоджували з Українською владою позиціїї???????????? Маркиз. чи Чайка київ чи ще хтось з проплачених троляк на цьому сайті......Так отож бо і воно...що вам люди у вуха вливають а ви мало того що не фільтруєте на вході так ви ж і не виливаєте надалі зі своєї голови... І ще що стосується підміни поняттів....Люди треба роз різняти х і палець...Европа ні коли не буде шось робити за спиною інших держав тим паче України. Тому дивіться глибше і розумійте хто і для чого о це все мутитьі намагається сформувати у нас Українців неодекватне ставлення до Держави... Ви що не розумієте що зараз "Гвалтують" кричать лище олігархи і вори у владі...тому що їм обрубують потоки жирування..та анти українські ублюдки яким відпилюють поступово голови...Поміркуйте над цим ...Зараз треба вимагати тільки бістришого видпилювання голів ворогам і бістрішого відрубування кінцівок алігархам..і ПОВНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЇ ЗАКОНУ - ОДНОГО ДЛЯ ВСІХ.
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31.03.2021 12:30 Відповісти
Інша Людина из параллельной реальности.
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31.03.2021 16:10 Відповісти
Еноза, звідки впав?! Таких пічок, дубів високих малувато...Все заплутав, з ніг на голову. Ну-ну..: :60% правди + 40% важливої брехні /Гебельс/.
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31.03.2021 18:39 Відповісти
А мстя будет жутчайшая!!!
Шмаркля им такой гундосик запилит, - зарыдают!!!
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Перекладіть свої слова на Українську мову..як що ви Українець і любите Україну...Я російську не розумію...і не хочу розуміти бо це мова гнид...))))Краще тоді Англійською)))))
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31.03.2021 12:53 Відповісти
Еноза, тільки Зе "розумієш", ще й восхваляти взявся. Неув"язочка...
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31.03.2021 18:44 Відповісти
А ОСЬ ВАМ І МЮНХЕН 2021. ІСТОРІЯ МАЄ ВЛАСТИВІСТЬ ПОВТОРЮВАТИСЬ. ОДИН РАЗ У ВИГЛЯДІ ТРАГЕДІЇ, ДРУГИЙ РАЗ У ВИГЛЯДІ ФАРСУ. АЛЕ ДЛЯ НАС ЦЕЙ ФАРС БУДЕ ДУЖЕ СТРАШНОЮ ТРАГЕДІЄЮ ТА ВЕЛИКОЮ КРОВОЮ.
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31.03.2021 12:52 Відповісти
Вовочку опустили
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31.03.2021 12:53 Відповісти
Ющенку сказал Медведев, что он чмо в 2008м, Яныку Сурков в 2014м, а клоуну сказали, что он чмо в 2021 все. И дома, и за границей
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31.03.2021 13:04 Відповісти
В картине Макрона , без Вовы ..
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31.03.2021 13:14 Відповісти
Значит, дело идёт к снятию санкций. ЕС надоела эта петрушка...
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31.03.2021 13:17 Відповісти
Вот и получил оплеуху от ЕС, нашо клоун -недонаполен- зеленский!! Его даже на телефонный разговор не пригласили , не то чтобы на встречу в нормандском формате!! Большего позора и не надо!!
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31.03.2021 13:17 Відповісти
Украина вообще думает обзавестись Президентом ??
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31.03.2021 13:33 Відповісти
В ответ надо ввести визовый режим с Россией.
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31.03.2021 13:34 Відповісти
От ви будете ржати, але Мікрон з Макрель просто
не доросли до рівня найвеличнішого лідера епохи!
Заздрять, сс#ки, його популярності та музичним здібностям!
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31.03.2021 13:37 Відповісти
Особисто Макрель... В неї самий великий піструн серед всіх європейських політиків, але ж так грати вона все одно не вміє!!
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31.03.2021 13:49 Відповісти
Он вам никакой не ЛОХ - он роялист, а на встрече музыкальная пауза не предвиделась, вот и не пригласили.
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31.03.2021 13:39 Відповісти
Я б це опудало теж не запросив... Його рівень - Масляков
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Посмотрим на результаты этих переговоров без Украины. Уверен, что выхлоп будет нулевой.
А вот насчет Германии и Франции Украине необходимо задуматься насколько они нейтральная сторона в этих переговорах.
Будапештский меморандум Украина подписывала с США и Великобританией!
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31.03.2021 13:49 Відповісти
Проблема в том что там нет СОВСЕМ обязаностей помогать. ВООБЩЕ. Их там тупо не написали. Там вода, вода, вода. по факту произолша государственная изменна групой лиц. ЗА ЯО (3 в мире) получили - НИЧЕГО, НОЛЬ.
Осталось лишь уповать на "слово" США.
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31.03.2021 14:32 Відповісти
Написали, але угоду не ратифікували парламенти.
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31.03.2021 18:36 Відповісти
А что это вы так скромно Расею забыли упомянуть?

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или её применения против ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Уставом ООН .
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31.03.2021 16:18 Відповісти
"а вот это провал!"
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31.03.2021 13:59 Відповісти
поговорили ні про що і в нікуди, і вирішили в сотий раз виразити "занепокоєність і стурбованість".... Результат навіть не нульовий, а ВІД'ЄМНИЙ! Цей формат - МЕРТВИЙ, що з зелен-им, що без нього!
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31.03.2021 14:01 Відповісти
Ему просто дали понять кто он есть и где его место после идиотского заявления, что он будет встречаться с участниками Нормандского формата с каждым отдельно. Совсем дурак....... Он же плюнул им в лицо этим. Ну вот пусть теперь отгребает, может поумнеет и думать начнет прежде чем языком ляпать. Хотя давно сомнительно, что есть чем.
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31.03.2021 22:42 Відповісти
Вчора Марина ходила в душ. Петю не запросила.)
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31.03.2021 14:09 Відповісти
нуууу, там уже давно некого приглашать
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31.03.2021 16:57 Відповісти
Меркель та Макрон автоматично стали на один рівень з вбивцею ху#лом. Єдина надія на Америку та іньших союзників.
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31.03.2021 14:35 Відповісти
Ні сша нічим не допоможуть. Єдина надія обрати у парламент опзж, а президентом Юрія Бойка!
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04.04.2021 20:10 Відповісти
Для кацапОв так то єдина надія але хутіна вам у рота лаптєногі смердючи!
Україна Переможе!
Хутин-пУЙЛО!
Крим-Україна!
РФія- Ворог!
пУЙЛО &рфія - ПНХ.
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04.04.2021 22:21 Відповісти
Ця зустріч дескредмтує Макрона й Меркель. Зеля в цьому випадку не винний що вони продалися ху#лу за криваві гроші.
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31.03.2021 15:06 Відповісти
Ну Франция исторически есть проститутка, а Меркель - комсомолка, там своя история. Байдена там, главное, не было. А на Гейропу рассчитывать нрехрен
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31.03.2021 15:10 Відповісти
Вірш ще раз пояснює, що чиїсь надії на Зе марні і кінцівка - геть!
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31.03.2021 19:00 Відповісти
Меркель, Макрон і Путін обговорили ситуацію на Донбасі. Зеленського не запросили - Цензор.НЕТ 8966
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31.03.2021 16:27 Відповісти
Серьезно предполагала половина, другой половине было параллельно, они по приколу проголосовали.
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31.03.2021 22:44 Відповісти
а уже зачем, главное втянули и по фик
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31.03.2021 16:56 Відповісти
в следующий раз пригласят...наверное....
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31.03.2021 16:59 Відповісти
Вот тебе бабушка и юрьев-день!
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31.03.2021 17:08 Відповісти
Европа была и есть политической проституткой, каждый отстаивает свои шкурные интересы.Меркель -нефтепровод, Макрон-хочет стать европейским лидером, а до Украины им всем насрать! Варитесь ВЫ в своем коррупционном дерьме! Пока не появится у нас истинный ЛИДЕР -у нас ничего не будет!
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31.03.2021 17:18 Відповісти
Каким Вы его видите, Лидера?
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31.03.2021 18:14 Відповісти
Мільярдера з заводами-пароходами, офшорами і фабриками в тилу врага?
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31.03.2021 18:25 Відповісти
не, клоуна-миллионера из лиги смеха с убыточными ооо не потящие налоги в бюджет
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31.03.2021 18:41 Відповісти
Пётр Порошенко ! Ген . прокурор - Гео Лерос ! Мин. обороны - Маруся Звиробий ,Алексей Гончаренко - мин. иностранных дел
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31.03.2021 21:19 Відповісти
За що ти так Україну ненавидиш?
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31.03.2021 22:11 Відповісти
Гончаренко спикером.
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31.03.2021 22:46 Відповісти
Лідери в Україні є, і ми їх бачили в дії! Та продажні ЗМІ, суди, каральні й виборчі організації, безкарна брехня - крутять народом, як хочуть.Чи поступово, чи разом, але все це зло зламаємо, адже світ рухається вперед по спіралі, а не назад!
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31.03.2021 19:14 Відповісти
настоящим игемонам всякая там шушера не указ
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31.03.2021 20:04 Відповісти
Это предрекали ещё в 19-м, мол вскоре может наступить тот момент, когда ключевые игроки мировой геополитики могут начать официально обсуждать Украину без её участия.
Хорошо, что Байден не подключился к этой "конфе". Вся надежда на него и США в целом. Без них Украина может полностью потерять свой суверенитет.
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31.03.2021 20:07 Відповісти
И потеряет... Не сомневайся. Иначе мы никогда не научимся ценить Свободу.
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01.04.2021 01:10 Відповісти
А что по этому поводу скажет "начальник транспортного цеха" господин Ермак?
Какие еще нужны "мирные инициативы" чтобы нос из под плинтуса можно было вынуть?
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31.03.2021 20:30 Відповісти
"ви всі президенти" "и даже кухарка будет управлять страной"
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31.03.2021 20:51 Відповісти
Даремно не запросили зельонського, він міг би в перерві організувати номер кварталу 95 або зіграти піпєткой на роялі...
А взагалі то, цього зельонського ніхто не сприймає серйозно, клоун залишається клоуном незалежно від посади
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31.03.2021 21:05 Відповісти
А МИ??????????????????????????????????????????????
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31.03.2021 21:35 Відповісти
ахренеть новость....
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31.03.2021 23:17 Відповісти
"Кто с Убийцей встречается, тот сам так и называется" (В.В.Х.)
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01.04.2021 00:53 Відповісти
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