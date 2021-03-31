Антоненка не випускають із СІЗО, бо він був в АТО і назвав прокурора "потворою", - адвокат Маслов

Апеляційний суд у середу розглядатиме рішення суду першої інстанції про те, щоб залишити підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка під арештом.

Адвокат Антоненка Леонід Маслов опублікував аргументи, керуючись якими суддя Голуб продовжила термін утримання підозрюваного під вартою, і контраргументи захисту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, ухвалюючи рішення залишити Антоненка в СІЗО, суддя Голуб керувалася тим, що він був в АТО.

"Антоненко А.С. неодноразово відвідував зону АТО, як у зв'язку з проходженням військової служби, так і з волонтерською діяльністю, де міг мати доступ до зброї і боєприпасів. Зазначені висновки суду засновані, зокрема, на наявних даних у розпорядженні суду, про що неодноразово заявляла сторона обвинувачення, зокрема, щодо факту вилучення в обвинуваченого корпусу від міни МОН-50", - йдеться в рішенні суду.

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Захист Антоненка вважає, що таким чином суддя образила всіх, хто був у зоні АТО і ООС - військовослужбовців, волонтерів, військових прокурорів.

"Навіть прокурор не додумався до подібних збочених припущень про те, що у пана Антоненка зі стародавніх часів зберігається захована зброя, яку не змогли виявити численні обшуки і оперативні заходи після його арешту", - пише Маслов.

Ще один аргумент для того, щоб тримати Антоненка під вартою - те, що після одного із засідань у жовтні минулого року він звернувся до прокурора на "ти" і обізвав його "потворою". Захист вважає, що в цих словах не було жодної загрози, а звернення на "ти" допустимо, адже за віком прокурор Тішин годиться Антоненку в сини.

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"Крім того, незрозуміло, яким чином тримання під вартою може усунути можливість критики на адресу прокурора в майбутньому, і чому, скажімо, порука, застава або домашній арешт не зможуть стримати подібну критику", - зазначають адвокати.