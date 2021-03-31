Антоненка не випускають із СІЗО, бо він був в АТО і назвав прокурора "потворою", - адвокат Маслов
Апеляційний суд у середу розглядатиме рішення суду першої інстанції про те, щоб залишити підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка під арештом.
Адвокат Антоненка Леонід Маслов опублікував аргументи, керуючись якими суддя Голуб продовжила термін утримання підозрюваного під вартою, і контраргументи захисту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, ухвалюючи рішення залишити Антоненка в СІЗО, суддя Голуб керувалася тим, що він був в АТО.
"Антоненко А.С. неодноразово відвідував зону АТО, як у зв'язку з проходженням військової служби, так і з волонтерською діяльністю, де міг мати доступ до зброї і боєприпасів. Зазначені висновки суду засновані, зокрема, на наявних даних у розпорядженні суду, про що неодноразово заявляла сторона обвинувачення, зокрема, щодо факту вилучення в обвинуваченого корпусу від міни МОН-50", - йдеться в рішенні суду.
Захист Антоненка вважає, що таким чином суддя образила всіх, хто був у зоні АТО і ООС - військовослужбовців, волонтерів, військових прокурорів.
"Навіть прокурор не додумався до подібних збочених припущень про те, що у пана Антоненка зі стародавніх часів зберігається захована зброя, яку не змогли виявити численні обшуки і оперативні заходи після його арешту", - пише Маслов.
Ще один аргумент для того, щоб тримати Антоненка під вартою - те, що після одного із засідань у жовтні минулого року він звернувся до прокурора на "ти" і обізвав його "потворою". Захист вважає, що в цих словах не було жодної загрози, а звернення на "ти" допустимо, адже за віком прокурор Тішин годиться Антоненку в сини.
"Крім того, незрозуміло, яким чином тримання під вартою може усунути можливість критики на адресу прокурора в майбутньому, і чому, скажімо, порука, застава або домашній арешт не зможуть стримати подібну критику", - зазначають адвокати.
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Ти ж, сволота, нагаласувала, гомосека!
Якось так.
"...у нас нема сечі революції робити..."
Тупое кацапье...
В тексті відчувається гнилість натури автора та зневажливе ставлення до всіх, хто не поклоняється їхньому ідолу...
Л - логіка.
Цей довбодятел не розуміе, що через 3 роки за все прийдеться відповісти.
Ця пліснява паскудь, яка з ним прийшла до ВР, зробить все для того, щоб так і сталося. Щоб і самим панувати довічно, над "мудрим" нарідом.
Тримайтеся, Андрію !
...
Хоча якщо прокурвор образився, можна його і на "ви" назвати.
ВИбл*док, наприклад... або ВИлупок...
(і хто скаже, що це не на "ви"?)
Уе політичний в'язень. З тих мотивів, що зелене чмо ненавидить українських бійців.
кратко объясняю почему...
Учитывая, что я не имею возможность ознакомится с материалами дела - я буду исходить их того, что было в СМИ, здравого смысла и своего опыта.
Итак...
Защита Рифа - в основном "крутится" только вокруг того, что он "хороший парень"... Что не является аргументом невиновности для судьи..
Если бы он НЕ БЫЛ причастен с смерти Шеремета, то очень многие политики, в особенности Порошенко - уже бы давно подымали митинги по этому поводу и лично в них участвовали...
НО НЕ ПОДЫМАЮТ !!! А не подымают, потому что им точно известно, что Риф -не чист перед законом в данном деле... И им светится "ЗА него" - не выгодно !
Если бы Рифу вменяли вину не убийство Шеремета, а просто хранение запрещённых предметов - 100% это дело бы уже закрыли...
Но ему вменяю ТО что на контроле у многих в этом мире, и просто уже ему с этого не соскочить... Вина очевидно, что есть!
А вот, что я допускаю, что он выполнял задание НАШИХ спец служб по "делу Шеремета"... И сейчас идёт война кто пересилит... закон или спецслужба... Государство в шпагате... Она перед выбором - довести дело до конца и потянуть ВСЕХ за ниточкой Рифа... ли тянуть резину, но без всех, а только с теми кто попался..., что бы не выходить на свои спец.службы...
Логіка опусу полягає в тому, що, мовляв, нема мітингів, тому винуватий. Поза тим, маю нагадати, що винуватість визначається наявністю законно добутих доказів, а не кількістю людей під судом і їх активністю. Вже через це, весь допис є маніпулятивним, бо замість того, щоби оцінювати докази, які мають дуже низьку якість, ви закидаєте претензії політикам і людям, у немов би, відсутності протесту. Але опозиційні політики регулярно приймають участь у судових засіданнях. А люди, на відміну від вас, вже більше року виходять на підтримку. І Не лише через ув'язнення Антоненка. А через Зеленського. Який і досі спить і бачить себе в очах путіна. Певен, що вам не сподобалась остання акція під Адміністрацією так званого президента. Але чи не половина її учасників виходила не лише і не стільки через Стерненка. А проти розгортання політичного переслідування в країні. І проти переслідування Антоненка зокрема. Ви цього не розгледіли? То це проблеми вашої викривленої точки зору, а не об'єктивної реальності.
З точки зору судді, Антоненко винуватий, бо він був у АТО. Про це написано у черговому судовому рішенні про запобіжний захід. Оскільки участь в АТО є обтяжуючою обставиною, як з точки зору суддівських, так і зелених. Та й вашої, також, судячи із намагання натягнути сову на глобус. Поза тим ваші наміри не мають ніякого грунту, оскільки багато депутатів наголошували на готовності узяти персональну відповідальність за Антоненка, шляхом оформлння власного поручительства. І Порошенко - не виключення. Але лише один з тих, хто про це заяівляв особисто, або через адвокатів у судовому засіданні.. Та це стає лише червоним ганчір'ям для Зеленського.
Но я позволю себе немного подискутировать с вами...
я попробую тезисно пройти по вашим "словам"...
- "огіка опусу полягає в тому, що, мовляв, нема мітингів, тому винуватий"
дело в том, что у нас политики никогда не упускают свой шанс засветится на публику под любым предлогом лишь заработать на этом СЕБЕ дивидентов... И согласитесь, НАШИ политики, крысы с чутьем... Врядли вы ЭТО будете оспаривать... Так вот отсутствие этих крыс (тем более ГРОМКОЕ и АКТИВНОЕ их "отсутсвтие") на митингах в защиту Рифа - для меня - это косвенное подтверждение того, что ОНИ заню, что ТАМ (в деле) у РИФА что то есть такое, что не дает им желания - светить себя в его защиту... Я предполагаю, они НЕ ХОТЯТ каким либо образом, что бы когда-нибудь их как то потом связывали с ним..."политична недоцильнисть", "рискованное политическое вложение".
- "винуватість визначається наявністю законно добутих доказів"
а вы допущены к материалам дела ? У вас есть возможность с ними ознакомится...? Что бы настаивать на том, что в деле нет "доказив" ?
"Вы скажите, что и у меня этого нет, но я почему то высказываю свое мнение..."
Я вам отвечу так: я исхожу из косвенных данных и своего опыта . Я не пользуюсь эмоциями и предвзятостью исходя из того, "нравится он мне или нет".
- "точки зору судді, Антоненко винуватий, бо він був у АТО"
я не видел в статье что суд признал вину "бо він був у АТО". Вы или не внимательны или манипулируете словами.
Участь в АТО НЕ є обтяжуючою обставиною. - тут нужно дословно видеть, что и как написано !
-"багато депутатів наголошували на готовності узяти персональну відповідальність за Антоненка, шляхом оформлння власного поручительства. І Порошенко"
когда это было... С тех пор я не слышу этих заявлений... Тогда когда они их давали, они возможно не имели той информации, которая есть у них сейчас... И по-видимому поэтому с тех пор - таких заявлений нет !
Вот когда кто последний раз об этом заявил ?
Поза тим, суд не вважає, що поручительство одразу низки відомих політиків є достатнім запобіжним засобом. Це свідчить про політичний характер процесу. Про тиск з боку влади. Про те, що для системи має значення не встановлення істини, а збереження статус-кво. За яким, ув'язненою є людина, яка згідно з доказами сама не закладала вибухівку, а лише супроводжувала жінку, що це зробила. В той час як пдозрювану, яка за твердженням слідства це робила, переведено під домашній арешт. А вона бере участь у виборчій кампанії під стягом ЕС. Помилка захисту в тому, що вони подають підозрюваного патріотом. Якби він був сєпаром, що влаштовував референдуми, його б обрали у раду. Принаймні б давно звільнили під власне зобов'язання і дали б втікти.
Я не коментую докази,бо саме це є питанням суду. І вам зараз раджу цього не робити. Ще буде час. І за "пацюків", між іншим, треба відповідати.
Укажите мне ГДЕ я хоть каким то образом выразил "власні політичні антипатії" !?
Вы манипулятор, перекручиваете смысл ВСЕГО... Вам чего то не хватает, что бы смотреть на вопрос БЕЗ эмоций и более независимо...
Вы симпатизируете Рифу ? Если ДА, то почему? (я не о виновности или невиновности, я о отношении к нему )
Вы пишите "Зеленський і без підстав звинувачиє протестувальників в заангажованості Порошенком. Так само й ви." - Я ? Где и Когда ? Вы опять соврали !
В пишите "А він (Порошенко) звернувся до суду з пропозицією взяти Антоненка на поруки" - когда это было и чем это подтверждается ?
Вы пишите "Поручитель, натомість, несе кримінальну відповідальність із перспективою бути ув'язненим, якщо особа, за яку поручення дано, порушить його умови." - а я вам отвечу. Вы - не правы !!! Он не несёт НИКАКОЙ ответственности !!!
Н И К А К О Й !!!
Вы это заявили потому что не владеете нужными знаниями, или нарочно соврали ?
Если вы утверждаете на своей правоте - сошлитесь на КОНКРЕТНУЮ статью УК Украины - подтверждающую ваши слова !
"Поза тим, суд не вважає, що поручительство одразу низки відомих політиків є достатнім запобіжним засобом." - это ПРАВО суда !Суд не обязан это воспринимать, это его право.
Как раз это и говорит о том, что суд не идёт на политическую подоплёку.
"Про тиск з боку влади. " - мне известен только ОДИН эпизод "тиска" - это первичная прессконфиренция, другой мне не известен. Если вам известны другие - укажите КОНКРЕТНЫЙ факт, где и когда он был и чем выражался!
"згідно з доказами сама не закладала вибухівку, а лише супроводжувала жінку, що це зробила. В той час як пдозрювану, яка за твердженням слідства це робила, переведено під домашній арешт" - что бы что хдесь оценить нужно знать больше... А варианты могут быть разные... Например, что он есть одним из "руководителем" этих действия, а она находилась под его влиянием... Или например, она пошла на сотрудничество с следствием, а он нет... А может и то и другое, Или еще что угодно..
Тут вариантов много ...
"Помилка захисту в тому, що вони подають підозрюваного патріотом." - проблема защиты в том, что скорее всего у него НЕТ настоящего алиби !!! Или иных фактов, которые опровергают данные обвинения...!
Если б они были - поверьте, мы бы ТОЛЬКО это в первую очередь бы от них (защиты) и слышали ... ВОТ ЭТО для меня и является ПЕРВИЧНЫМ признаком того, что РИФ скорее всего ПРИЧАСТЕН к "делу Шеремета" !!!
Я ПОДЧЁРКИВАЮ (!!!) ПРИЧАСТЕН (!!!), я не говорю о виновности, как вы меня пытаетесь тут подать! Я говорю о причастности. Что бы я мог говорить о ВИНОВНОСТИ - мне нужно видеть материалы дела, но у меня их нет. Но это и не значит, что он невиновен, так как косвенные признаки - говорят о его причастности!
Но у нас как всегда суд и прокуратура слились в экстазе!