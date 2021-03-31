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Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

Український уряд отримав підтвердження про постачання додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вже найближчими тижнями у межах COVAX Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", — зазначив Ляшко.

Головний санлікар розповів і загалом про те, скільки і яких вакцин проти коронавірусу очікує Україна.

"Covishield ми отримали 500 тисяч. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тисяч доз і ще мільйон. Проте зараз в Індії тимчасова заборона на експорт вакцини, але ми не панікуємо, бо зараз приходить нова вакцина з такої ж платформи — у межах механізму COVAX", — сказав Ляшко.

Також читайте: Україна очікує поставку 300 тис. доз вакцини AstraZeneca та 117 тис. доз вакцини Pfizer найближчим часом, - нарада в Зеленського

Йдеться про ту ж вакцину AstraZeneca, яку виробляють у Південній Кореї. До кінця травня Україна має отримати 1,7 мільйона доз цієї вакцини, першу партію у 360 тисяч вже готові відвантажити. Не роблять цього, бо виробник досі не зареєстрував вакцину в Україні.

"Ніяк не може подати документи. Процедура у нас проста, просто треба подати документи, але є якісь певні бюрократичні речі цієї компанії", — пояснив санлікар.

Також Ляшко нагадав, що Україна вже уклала контракт на поставку 2 мільйонів доз вакцини від китайської компанії Sinovac

"Перша поставка у 215 тисяч доз вже прийшла, решту очікуємо наступними траншами. Ці 215 тисяч доз проходять зараз лабораторний контроль і, сподіваємося, найближчим часом буде вакцина допущена до реалізації", — уточнив він.

Автор: 

Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+11
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8962
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31.03.2021 07:20
+7
вчерашнее выступление и ответы на вопросы депутатов от баканова в ВР оказались хорошо отрепетированным спектаклем. в руках у него - сценарий. там и вопросы и ответы.
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3246
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31.03.2021 07:17
+5
Кто доживет до конца июня тот и не вспомнит эту очередную брехню, кто не доживет - тому и напягатся особо не надо будет... зато этот Ляшко будет сидеть в том же кресле к тому времени... гарантированно...
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31.03.2021 07:21
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вчерашнее выступление и ответы на вопросы депутатов от баканова в ВР оказались хорошо отрепетированным спектаклем. в руках у него - сценарий. там и вопросы и ответы.
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3246
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31.03.2021 07:17 Відповісти
А может до конца июля? А может октября? А впрочем « а какая разница»? Главное чтоб куртка красивая была
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31.03.2021 07:18 Відповісти
Кроме шоу, причем по сценарию, клоуны ничего не умеют. Жрите , зебыдло.

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31.03.2021 07:26 Відповісти
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8962
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31.03.2021 07:20 Відповісти
Зеленский вновь президент.
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31.03.2021 07:27 Відповісти
Не доживет,недолюдь...
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31.03.2021 07:46 Відповісти
Кто доживет до конца июня тот и не вспомнит эту очередную брехню, кто не доживет - тому и напягатся особо не надо будет... зато этот Ляшко будет сидеть в том же кресле к тому времени... гарантированно...
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31.03.2021 07:21 Відповісти
по прежнему стыдится назвать год
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31.03.2021 07:24 Відповісти
Врет, как всегда. Зелень врет каждый раз, когда рот открывает
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31.03.2021 07:37 Відповісти
Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9433
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31.03.2021 07:39 Відповісти
в нашій Західній Вірджинії з 27 березня вакцинують усіх бажаючих
я записався чотири доби тому але ще не отримав підтвердження
keeping fingers crossed що в них ще пфайзер залишився
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31.03.2021 07:42 Відповісти
по ящику казали що майже сто мільйонів вже отримали перший шот
а до кінця квітня вакцінують двісті мільйонів
звичайно чорним та й нелегалам будуть всілякі префренції
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31.03.2021 07:47 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/********-bezplatno-otrimaye-vakcini-vid-koronavirusu-dlya-20-naselennya-lyashko 18 листопада 2020 Україна безкоштовно отримає вакцини від коронавірусу для 20% населення, каже Ляшко. Але з обрахунками щось пішло не так

«Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно», - розповів Ляшко.
Він уточнив, що така домовленість означає, що 4 мільйони українців «зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн».Прес-секретарка Віктора Ляшка Оксана Фартак пояснила нам, що вакцину треба вводити двічі, тому все у дописі правильно. Тобто доз буде 8 мільйонів, але їх вистачить на 4 мільйони людей. Тобто де-факто безкоштовних вакцин вистачить на близько 10% населення.

«А коли вже закуплять вакцину додатково за державні кошти, то тоді будуть далі вакцинувати (решту населення - ред.)», - сказала вона."
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31.03.2021 07:48 Відповісти
усе зміну здав час спати усіх грошей не заробиш 😀
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31.03.2021 07:50 Відповісти
"Не хочешь не слушай а врать не мешай."
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31.03.2021 08:01 Відповісти
Все поумирали прошлой весной, колоть он собрался
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31.03.2021 08:18 Відповісти
А до конца июня или ишак сдохнет....
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31.03.2021 08:34 Відповісти
"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня" - год забыл указать. 2030-й?
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31.03.2021 10:47 Відповісти
"Но мы не паникуем...." Вы не паникуете, вы, сволочи, вообще ничего не делаете... В день помирает до 300 человек, т.е за месяц 9000 человек, а сколько еще станет инвалидами... Но вам пох.. вы же не в обычных больницах лечитесь, вы же бесплатно в Феофании лечитесь и еще никто из ваших не умер, в отличии от обычных людей...
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31.03.2021 11:24 Відповісти
 
 