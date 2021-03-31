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Новини Агресія Росії проти України
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Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у

Під час тристоронніх переговорів 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали до зустрічі в "нормандському форматі". Третьою стороною переговорів виступав президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини.

Зазначається, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України.

"Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі з реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков

Зі свого боку в Кремлі заявили, що Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

Увечері 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори, в ході яких обговорили і ситуацію на Донбасі.

Макрон закликав, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з урегулювання ситуації на сході України.

Своєю чергою Путін звинуватив у загостренні на Донбасі владу України.

Автор: 

Меркель Ангела (1139) перемовини (2922) путін володимир (23854) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+23
При Порохе Макрон и Меркель даже подумать не могли провести встречу об Украине без Украины. А при бубочке они просто вытерли свои жопы бубочкиным рылом. ЗЕленым.
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31.03.2021 07:37
+17
Лоху 42- но с ним не хотят даже разговаривать
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31.03.2021 07:35
+15
каких переговоров?
просто поставить бубочку перед фактом того о чем вчера договорились без ребенка
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31.03.2021 07:36
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Лоху 42- но с ним не хотят даже разговаривать
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31.03.2021 07:35 Відповісти
***** как бы не пыжилось ВРЕМЯ на нас работает !!! Увидим еще труп плывущий по ТЕЧЕНИЮ
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31.03.2021 07:35 Відповісти
Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7400
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31.03.2021 07:40 Відповісти
каких переговоров?
просто поставить бубочку перед фактом того о чем вчера договорились без ребенка
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31.03.2021 07:36 Відповісти
При Порохе Макрон и Меркель даже подумать не могли провести встречу об Украине без Украины. А при бубочке они просто вытерли свои жопы бубочкиным рылом. ЗЕленым.
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31.03.2021 07:37 Відповісти
При твоем жмуруке это муйню и замутили - нормандский формат и минские договорняки. Ни Германия, ни Франция не являются гарантами территориальной целостности Украины. Зато являются основными экономическими партнерами России. Этот формат полностью устраивал кремль в 2014 году и в принципе все эти семь лет. И все время в этом формате стараются нагнуть Украину, а не агрессора Россию. И здесь Зеленский ничем не лучше Петра - не захотел разорвать эту нормандскую и минскую кабалу.
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31.03.2021 08:40 Відповісти
Так при Порохе все работало и в нашу пользу,но кто виноват,что вашим зелей теперь весь мир брезгует...может от него просто плохо пахнет?
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31.03.2021 09:01 Відповісти
что - ВСЕ - при Порохе работало? Он подписал этот Минский договор и в том порядке, который заранее был для Украины неприемлем. Категорически неприемлем и Порох это знал))). Решил выиграть время, это понятно, но какого хера не признался в этом?
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31.03.2021 09:28 Відповісти
це тобі на Г+Г сказали, що "Он подписал этот Минский договор и в том порядке, который заранее был для Украины неприемлем. Категорически неприемлем"??? Чи ти видану тобі подлякову методичку інтерпретуєш відповідно до власного ІQ??
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31.03.2021 10:42 Відповісти
Микрон - обосрался.
Мрекель - похихикала с Путиным.
Зеля - и так был обосранный(м).
Путин - всех обосрал.

Так это выглядит. Ну и так оно и есть - ПАП хотя бы посылал Путина в столице Лукашенщины, если верить "мемуарам" Олланда. И даже чуть не бросился бороться.
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31.03.2021 07:38 Відповісти
ПАП хотя бы посылал Путина в столице Лукашенщины, если верить "мемуарам" Олланда. И даже чуть не бросился бороться.

настало время ох...ну ты понял...
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31.03.2021 07:51 Відповісти
Че, обидно за своего чмошного *****
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31.03.2021 08:06 Відповісти
Так ты воспоминания Олланда почитай,и поплачь,кацапорылое)
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31.03.2021 09:03 Відповісти
Это ты еще не знаешь, как П.уйло натянули в Сингапуре, когда пыня по привычке решил опоздать. Тогда ему вообще отказали в приеме и Лошадь шесть часов уговаривал премьера, чтобы Пыню приняли на следующий день. Того приняли, но Пыня прошел через... металлодетекторы). И у него что то зазвенело... Остряки говорят, что это его стальные яйца звенели, но, сдается, это просто упали шарики в его плешивой голове. Вертухай признал себя аристократом.
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31.03.2021 09:39 Відповісти
так тут даже писали - че не знаю то?
вид у петушилы был - крепко скажем, не очень))
а еще как подогнал свои корыта к Австралии - австрал. моряки чуть не обосрались от страха.... шо все это говно утонет, а потом замахаются вытаскивать и резать на металл.
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31.03.2021 09:43 Відповісти
Опять облом плешивого беса...
Мерзкой и гадливой стала Раша...
куда дальше, бес?
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31.03.2021 07:42 Відповісти
не писти, самим фактом цього рандеву без участі України ***** виграло черговий дипломатичний раунд. Далі буде.
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31.03.2021 10:47 Відповісти
Лоху 43 некогда,он с Вирастюком вакцинацию обсуждает.
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31.03.2021 07:44 Відповісти
Ну да. Два новых светила медицины Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 3006
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31.03.2021 07:58 Відповісти
Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 9466
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31.03.2021 07:45 Відповісти
Дедушка Байден трубку не берет, Путлер в глаза смотреть не дает, Макрон с Меркель в гости не зовут, видосики раздражают даже лохов. Может пора опять в отпуск валить
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31.03.2021 07:52 Відповісти
небось просто так сидели, трепались ниочем, посмеиваясь над лоховатым шмарклей...но под конец каждый грозно надул щечки, сказав на свой лад что-то свирепое за "напряженную обстановку"...все будет хорошо...
вобщем усим, хтой не москаль, смачного малинового смузи...да и им тоже, чего уж...
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31.03.2021 07:59 Відповісти
а как все начиналось прикольно. да?

Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3557
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31.03.2021 08:09 Відповісти
)))когда зелупу сразу стали трепать за морду -уже было ясно чем это закончится...
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31.03.2021 09:06 Відповісти
Это для лохов. Это лиллипуты политики. Оказывается. не один у нас шут. Микрона также во Франции терпеть не могут. Все устали.
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31.03.2021 09:30 Відповісти
глянул фотки с "нормандИ" (вырвать бы глаз тому барану кто придумал так называть)
обратил внимание - у величайшего руки всегда под столом на коленях. я не нашел ни одной (может плохо искал). меркель, макрон, ***** - руки на столе на документах. вавий - руки под столом.
Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7169
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31.03.2021 08:13 Відповісти
чего он все время пьет? сущняк от нервов или от веществ?
Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 2249
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31.03.2021 08:15 Відповісти
В кокаїністів постійно сушить носоглотку.
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31.03.2021 09:10 Відповісти
відчуття сьогодньошнього ранку - стидоба.. навть так: СТИДОБА..
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31.03.2021 08:13 Відповісти
Закликалки срані - закликали вони. Всі так можуть.
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31.03.2021 08:13 Відповісти
Знов знущаються над недоумком.
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31.03.2021 08:14 Відповісти
Школоту заганяют в угол! И им пофигу Украина - благодаря зеленым дебилам они смогут запустить фейерверк победы мира на Донбассе перед своими бюргерами в предверии выборов и печальки с ковидом. А мы хохлы, пойдем на черноземы, а Бубочке - пожизненное бесплатное утреннее кофе во всех отелях в Омане... И вечный славянский вопрос - кто виноват? И шо делать, кума, если я такой дурной?
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31.03.2021 08:14 Відповісти
мы посовещались и решили а вы выполняйте......
я понимаю что в международной политике зеля ноль, но хоть бы в коридор постоять пригласили.....
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31.03.2021 08:23 Відповісти
Так а что это было вчера, если не переговоры в Нормандском формате?
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31.03.2021 08:28 Відповісти
Судя по смысловой нагрузке разговоров этих троих, присутствие клована там и не требовалось. Детский сад.
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31.03.2021 08:29 Відповісти
и шо . "найвеличнішого лідера ********** " не пригласили ?
нужно срочно изолировать Мендель от Твитера . а то пару ее твитов и писец . про евро можно забыть
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31.03.2021 08:51 Відповісти
Такое ощущение, что Украину "сливают".
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31.03.2021 08:58 Відповісти
Зелена влада, а фуйло підтримує цей процес.
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31.03.2021 10:22 Відповісти
Эти "европейские партнеры" в очередной раз подтвердили, что являются карманными политиками кацапстана. Но нужно понимать, что при Порошенко, такой наглости, как вести переговоры без Украины, они себе не позволяли.
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31.03.2021 09:01 Відповісти
Кого призвали?
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31.03.2021 09:36 Відповісти
Непряма образа в вигляді ігнора.
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31.03.2021 09:42 Відповісти
Кто-то может себе представить переговоры о будущем Украины без Порошенко в 2014-2018 годах? Не люблю Пороха, но надо отдать должное, с ним считались все, даже пропутинский Трамп. А ЗЕ на порог никто не пускает, скоро будет искать союзников среди диких племен Африки и Полинезии.
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31.03.2021 10:17 Відповісти
Без України?
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31.03.2021 10:21 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1377121884748189703 2 ч

"Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"" Договорившись с Путиным, теперь они зовут Зеленского поставить свою подпись по очередным "разведением\разминированием"
Франция и Германия утвердили протокол взаимных гарантий макрофинансовой помощи Украине в размере 800 млн. евро. Деньги поступят двумя траншами после планируемой на апрель 2021 встречи в "нормандском формате".

Не хотите брать у МВФ, потому что нужно бороться с коррупцией? Берите у Германии\Франции и платите жизнями украинских воинов.
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31.03.2021 10:38 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1377076643718688770 5 ч Игнорирование Зеленского становится повсеместным. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Меркель и президент РФ Путин 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Зеленского не пригласили.
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31.03.2021 10:39 Відповісти
Если Зеленскому опять всякая гопота будет рисовать красные линии, то толку от этой встречи не будет. Лучше оставить как есть.
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31.03.2021 10:41 Відповісти
нехай і далі котиться в напрямку підписання договору капітуляції України? Не заважати йому?
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Есть три выхода из этой ситуации. Идти на компромиссы, отвоёвывать свои территории или оставить как есть.

Всё остальное для фантазёров и верующих в Бога людей.
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31.03.2021 10:58 Відповісти
Ошибка Зеленского была в том, что он согласился продожать переговоры в "нормандском" формате.
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31.03.2021 11:25 Відповісти
перед минским сходняком ,после рашистской путлеровской вводной .немецко-французские подельники "убийцы" отрезали часть украинского Донбасса под создание ордло.для ведения войны с Украиной после семи лет войны,которую создали все теже немецко- французские рашистские подельники и которая забрала около 15 000 жизней украинского народа они снова собрались по призыву рашиста.дабы снова нагибать "зе" к предательству национальных интересов Украины и будут всячески впихивать разграбленную и разворованную территорию,подконтрольную рашисту,как автономию .Более того.будут обещать монеты на востанновление после чего бросят Украину и ее народ в очередной раз.как сделали это в Минске
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31.03.2021 11:48 Відповісти
Млять!
Нахрена вам РБК?
Вы не умеете автопереводчиком ОРИГИНАЛ?
Я вам, млять, помогу!

"Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.
Федеральный канцлер, президент Франции и президент России сначала обсудили ситуацию с пандемией и, в этом контексте, возможности сотрудничества в секторе вакцин, в зависимости от оценки Sputnik V Европейским агентством по лекарственным средствам. Эта оценка проводится в соответствии с теми же стандартами, которые применяются ко всем другим вакцинам.
Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
Что касается Беларуси, то канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов.
Канцлер, президент Франции и президент России обменялись мнениями о последних политических достижениях в Ливии, которые они единодушно приветствовали. Они также указали на необходимость дальнейшего улучшения ситуации с безопасностью.
Что касается ситуации в Сирии, канцлер и президент Франции сослались на катастрофическую гуманитарную ситуацию в стране и призвали продолжить трансграничную помощь нуждающемуся населению и активизировать работу конституционного комитета.
Канцлер, президент Макрон и президент Путин также подчеркнули необходимость скорейшего достижения прогресса в выполнении Венского ядерного соглашения с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий).
Ссылаясь на дело Навального, канцлер и президент Франции также подчеркнули необходимость соблюдения прав человека и основных прав, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека.
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31.03.2021 11:57 Відповісти
В 2008м Медведев Ющенку сказал, что тот чмо, в 2014 Яныку сказали, а зелёному клоуну сказали, что он чмо в 2021м. Хотя, ему, скорее всего, пофиг
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31.03.2021 13:18 Відповісти
 
 