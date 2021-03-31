Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"
Під час тристоронніх переговорів 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали до зустрічі в "нормандському форматі". Третьою стороною переговорів виступав президент РФ Володимир Путін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини.
Зазначається, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України.
"Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі з реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".
Зі свого боку в Кремлі заявили, що Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.
Увечері 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори, в ході яких обговорили і ситуацію на Донбасі.
Макрон закликав, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з урегулювання ситуації на сході України.
Своєю чергою Путін звинуватив у загостренні на Донбасі владу України.
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просто поставить бубочку перед фактом того о чем вчера договорились без ребенка
Мрекель - похихикала с Путиным.
Зеля - и так был обосранный(м).
Путин - всех обосрал.
Так это выглядит. Ну и так оно и есть - ПАП хотя бы посылал Путина в столице Лукашенщины, если верить "мемуарам" Олланда. И даже чуть не бросился бороться.
настало время ох...ну ты понял...
вид у петушилы был - крепко скажем, не очень))
а еще как подогнал свои корыта к Австралии - австрал. моряки чуть не обосрались от страха.... шо все это говно утонет, а потом замахаются вытаскивать и резать на металл.
Мерзкой и гадливой стала Раша...
куда дальше, бес?
вобщем усим, хтой не москаль, смачного малинового смузи...да и им тоже, чего уж...
обратил внимание - у величайшего руки всегда под столом на коленях. я не нашел ни одной (может плохо искал). меркель, макрон, ***** - руки на столе на документах. вавий - руки под столом.
я понимаю что в международной политике зеля ноль, но хоть бы в коридор постоять пригласили.....
нужно срочно изолировать Мендель от Твитера . а то пару ее твитов и писец . про евро можно забыть
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1377121884748189703 2 ч
"Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в "нормандском формате"" Договорившись с Путиным, теперь они зовут Зеленского поставить свою подпись по очередным "разведением\разминированием"
Франция и Германия утвердили протокол взаимных гарантий макрофинансовой помощи Украине в размере 800 млн. евро. Деньги поступят двумя траншами после планируемой на апрель 2021 встречи в "нормандском формате".
Не хотите брать у МВФ, потому что нужно бороться с коррупцией? Берите у Германии\Франции и платите жизнями украинских воинов.
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1377076643718688770 5 ч Игнорирование Зеленского становится повсеместным. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Меркель и президент РФ Путин 30 марта в формате видеоконференции обсудили обострение ситуации на Донбассе. Зеленского не пригласили.
Всё остальное для фантазёров и верующих в Бога людей.
Нахрена вам РБК?
Вы не умеете автопереводчиком ОРИГИНАЛ?
Я вам, млять, помогу!
"Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня совместную видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным.
Федеральный канцлер, президент Франции и президент России сначала обсудили ситуацию с пандемией и, в этом контексте, возможности сотрудничества в секторе вакцин, в зависимости от оценки Sputnik V Европейским агентством по лекарственным средствам. Эта оценка проводится в соответствии с теми же стандартами, которые применяются ко всем другим вакцинам.
Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.
Что касается Беларуси, то канцлер и президент Франции высказались в пользу процесса общенационального инклюзивного диалога и свободных выборов.
Канцлер, президент Франции и президент России обменялись мнениями о последних политических достижениях в Ливии, которые они единодушно приветствовали. Они также указали на необходимость дальнейшего улучшения ситуации с безопасностью.
Что касается ситуации в Сирии, канцлер и президент Франции сослались на катастрофическую гуманитарную ситуацию в стране и призвали продолжить трансграничную помощь нуждающемуся населению и активизировать работу конституционного комитета.
Канцлер, президент Макрон и президент Путин также подчеркнули необходимость скорейшего достижения прогресса в выполнении Венского ядерного соглашения с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий).
Ссылаясь на дело Навального, канцлер и президент Франции также подчеркнули необходимость соблюдения прав человека и основных прав, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека.