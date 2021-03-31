Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі"

Під час тристоронніх переговорів 30 березня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон закликали до зустрічі в "нормандському форматі". Третьою стороною переговорів виступав президент РФ Володимир Путін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини.

Зазначається, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на сході України.

"Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі з реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн "нормандського формату".

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Зі свого боку в Кремлі заявили, що Путін не планує проводити розмову Зеленським. Також у російського президента сказали, що справи з "нормандським форматом" йдуть погано.

Увечері 30 березня Путін, Макрон і Меркель провели тристоронні переговори, в ході яких обговорили і ситуацію на Донбасі.

Макрон закликав, щоб Росія взяла на себе зобов'язання з урегулювання ситуації на сході України.

Своєю чергою Путін звинуватив у загостренні на Донбасі владу України.