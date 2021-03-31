УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6036 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
747 2

Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, а біля Павлополя провів інженерне обладнання своїх позицій. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, а біля Павлополя провів інженерне обладнання своїх позицій. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню. Так, за минулу добу, 30 березня, в районі проведення ООС було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 7 обстрілів і 1 факт інженерного обладнання позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, поблизу Авдіївки та Пісків російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Також дивіться: Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі. ФОТОрепортаж

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що з від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 7 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, а біля Павлополя провів інженерне обладнання своїх позицій. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28596) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Враг обстрелял" , а ответка ? Дальше зеленая сопля вместе с трусом Хомчаком держат наших бойцов за живые безоружные мишени ? В ресторанчике вчера Зе водочкой не поперхнулся ? Несварение желудка на юбилейчике не получил ?
показати весь коментар
31.03.2021 08:38 Відповісти
Найшвишого одужвння пораненим.
показати весь коментар
31.03.2021 09:00 Відповісти
 
 