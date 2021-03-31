У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко

В України буде можливість вакцинувати 50% жителів до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

На питання, чи не відмовляється Ляшко від своїх слів, що за два роки в Україні вакцинують 50% населення, він відповів, що це зроблять швидше.

"Я думаю, що у нас буде можливість вакцинувати (50% населення. - Ред.) до кінця цього року. Можливо, будуть певні глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", - сказав Ляшко.

За його словами, Україні, щоб вакцинувати "нашу кількість", потрібно 4-7 місяців.

"Все залежатиме від вакцини і від бажання приходити щеплюватися", - додав головний санітарний лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення проти коронавірусу. План передбачає п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.

Натомість глава МОЗ Максим Степанов уже заявив про плани вакцинувати проти COVID-19 принаймні 60% дорослого населення країни.