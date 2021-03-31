У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко
В України буде можливість вакцинувати 50% жителів до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.
На питання, чи не відмовляється Ляшко від своїх слів, що за два роки в Україні вакцинують 50% населення, він відповів, що це зроблять швидше.
"Я думаю, що у нас буде можливість вакцинувати (50% населення. - Ред.) до кінця цього року. Можливо, будуть певні глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", - сказав Ляшко.
За його словами, Україні, щоб вакцинувати "нашу кількість", потрібно 4-7 місяців.
"Все залежатиме від вакцини і від бажання приходити щеплюватися", - додав головний санітарний лікар.
Раніше Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення проти коронавірусу. План передбачає п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.
Натомість глава МОЗ Максим Степанов уже заявив про плани вакцинувати проти COVID-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
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2. "всего лишь" за 350 косарей
1. Оно не сказало, что сделает прививки половине населения - оно сказало, что у него будет вкацин на половину населения
2. При этом сколько конкретно - оно не сказало. Сегодня. А вчера обещало, что будет около 2 млн. Т.е. оно рассчитывает, что к зиме в Украине останется около 10% от сегодняшнего населения.
Очень хорошо, что оно все время врет.
я понял - они каждый день врут ежедневно снижая планку. чтобы постепенно в конце концов сказать правду как она есть.
Вот тут то Бровко и зарыт. - скажет - Мы купили для вас вакцину фирмы "Дэд раб", каждому привитому - скидка на деревянный пенал из шести досок. И понятно шо все обосрутся, а Ляшко скажет: Ну вот - они сами не захотели, нивинавата.яя)
38 тыс уже на кладбище ее ожидают...
Звичайно ці казочки розраховані на зебілів)
Все одно потім скажуть, що це була особиста думка Ляшка ("я думаю", "будет возможность") і фрація СН її не підтримує, а Степанов взагалі тут ні до чого, а Гідранта вкотрий раз цинічно підставили)
хххххххххххх
Ляшко, даже если у тебя и будет достаточно вакцин, не будет достаточно шприцов.
Так что не трынди, трынделка
А остальные 50% остаются до конца года без защиты? Чемпионы по борьбе с короновирусом? Это просто писец какой-то.
Їм вже стільки наобіцяли
А їм все мало...