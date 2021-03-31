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Новини Будні поліції
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На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція. ФОТО

У Львові поліцейські встановлюють обставини вбивства студентки з Дніпропетровщини. Загибла перебувала в розшуку як безвісти зникла. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Зазначається, що на тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті.

На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція 01

Особу дівчини встановлено ​​- нею виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому, вона перебувала в розшуку.

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Слідчі Львівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вчинення злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів із затримання зловмисника, причетного до вбивства.

Автор: 

Львів (3075) Нацполіція (15190) вбивство (3092) студенти (435)


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Топ коментарі
+7
ти дибіл, чи що? який звя"язок? Може ти просто московький бот ?
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31.03.2021 08:21
+4
шевченківське управління поліції головного управління національної поліції в місті києві? Ще один нетерпимий до громадян, по-перше навчиться терпимості, а те як ви спотворюєте все, що вам (поліції) попадає в руки, за хабарі, чи просто заради розваги - загальновідомо. Для мене особисто поліція - злочинці
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31.03.2021 08:28
+3
Статья за умышленное убийство какая-то травоядная. Раньше был бы смертный приговор. Смертную казнь для маньяков и убийц-отморозков нужно бы восстановить, пусть даже ценой выхода Украины из СЕ, все равно Совет Европы никакого отношения к защите прав человека не имеет, поскольку давно превратился в клуб болтунов, защищающих от ответственности кремлевского Гитлера и его банду.
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31.03.2021 08:30
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Весьма печально... Это золотой фонд государства - половозрелые и грамотные, они обладают потенциалом возродить Украину. Это не просто гибель девушки. Это убитый потенциал страны. И тот, кто это сделал обязан нести наказание по всей строгости. Даже, если она была не права...
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31.03.2021 08:13 Відповісти
Это может быть полицейский поэтому или подставного найдут или не найдут как во многих случаях, нет полиции той которая полагается нам пот закону
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31.03.2021 08:17 Відповісти
Агп, тем более, что все "счастливые" обладатели заграничных бтопаспортов оставили мусорам свои отпечатки пальцев - самое то, для жадных и продажных судмедэкспертов...
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31.03.2021 09:20 Відповісти
Жаль девченку, я бы правоохранительной в первую очередь проверил и отстранил, они только могут в уверенности свой бездарности творить ужасные вещи
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31.03.2021 08:15 Відповісти
ти дибіл, чи що? який звя"язок? Може ти просто московький бот ?
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31.03.2021 08:21 Відповісти
шевченківське управління поліції головного управління національної поліції в місті києві? Ще один нетерпимий до громадян, по-перше навчиться терпимості, а те як ви спотворюєте все, що вам (поліції) попадає в руки, за хабарі, чи просто заради розваги - загальновідомо. Для мене особисто поліція - злочинці
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31.03.2021 08:28 Відповісти
ти хоч зрозумів, що написав? чи гугл-перекладач за тебе все зробив? набір слів і маячні якоїсь
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31.03.2021 08:34 Відповісти
Как вы надоели со своим языком, Аваков что-ли половым путем вам это ************* в мозги, ещё одно доказательство нетерпимости. Дальше кто не согласен необоснованно - "сепор", "москаль", или как заявили кто не согласен тот не Украинец, все устали от вас, не посылайте нас граждан Украины в Рашу ибо уже и так Донецк Крым ушли. А виноваты кто?
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31.03.2021 08:40 Відповісти
ахахаха))) послав я тільки тебе....вали в рашу, лапоть . чи може з відтіля і пишеш ? А свої території ми повернемо...і Китаю ще шматок дістанеться
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31.03.2021 08:45 Відповісти
Статья за умышленное убийство какая-то травоядная. Раньше был бы смертный приговор. Смертную казнь для маньяков и убийц-отморозков нужно бы восстановить, пусть даже ценой выхода Украины из СЕ, все равно Совет Европы никакого отношения к защите прав человека не имеет, поскольку давно превратился в клуб болтунов, защищающих от ответственности кремлевского Гитлера и его банду.
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31.03.2021 08:30 Відповісти
Ага...сколько там человек вместо чикатила к стенке поставили в свое время не помнишь?? Семь или восемь?
Их потом оправдали...но оживить уже не смогли..
А если бы ты оказался на месте одного из них...что бы ты пел о смертной казни??
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31.03.2021 08:37 Відповісти
Восстановить то можно, даже нужно. Но вопрос: "А судьи кто?" Сначала нужно весь судейско-прокурорско-мусорскоследственный корпус изолировать от государства пожизненно. Млм расстрелять, или по гуманному - предложить купить билет для полета на Марс на ракете "Нептун"...
А так они нас всех отправят на удобрения своих черноземов а наше имущество - в большую приватизацию, т.е. в их общак...
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31.03.2021 09:17 Відповісти
В том что нынешний "судейско-прокурорско-мусорскоследственный корпус (следует) изолировать", это даже не предмет спора, правоохранительные органы нужно формировать заново, и нужно было это делать еще с "позавчера", но ведь нужно преследовать какую-то конечную цель, а отморозки боятся смерти, и это будет сдерживающим фактором, спасет многие жизни.
Ведь в то же время, когда убили студентку, там же во Львове двое малолеток просто так забили до смерти бездомного, за то что он не попросил для них "булочки", и их как малолеток даже не посадят, а в США (в большинстве южных штатов), не факт, но могли бы дождаться совершенолетия, а потом бы казнили.
Да, а при нынешней коррумпированной и некомпетентной "правоохранительной" системе, при недостатке доказательств сомнения стоит толковать в пользу подозреваемого (в идеале, у нас ведь доказательства могут выбить вместе с зубами обвиняемого в виде признания).
Но ведь есть много случаев, когда доказательства вины, показания и улики, неоспоримы, зачем же уродов в живых оставлять и кормить отчасти за счет родственников жертв с их налогов, если не востановят смертную казнь, тогда можно было бы отправлять убийц отбывать срок на урановые рудники, на Кировоградщину, чтобы от их утилизации какая-то польза была.
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31.03.2021 09:52 Відповісти
Поправочка - забили бомжа до смерти не во Львове, а, если не ошибаюсь, в Измаиле. И сделала это местная малолетняя цыганва
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31.03.2021 10:09 Відповісти
Вроде бы да. Но бомж слово злое, пусть в Московской Орде им оперируют, в украинском языке людей утративших жилье называют мягче "безхатченко", "безпритульний", далеко не все бездомные асоциальные преступные элементы, часть их них опустилась на дно и плывет так по течению, никому не делая зла, и они убили прежде всего не бездомного, а человека.
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31.03.2021 10:55 Відповісти
 
 