На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція. ФОТО

У Львові поліцейські встановлюють обставини вбивства студентки з Дніпропетровщини. Загибла перебувала в розшуку як безвісти зникла. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Зазначається, що на тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті.

Особу дівчини встановлено ​​- нею виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому, вона перебувала в розшуку.

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Слідчі Львівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вчинення злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів із затримання зловмисника, причетного до вбивства.