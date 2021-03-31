На орендованій квартирі у Львові виявили тіло 19-річної студентки з множинними ранами, - поліція. ФОТО
У Львові поліцейські встановлюють обставини вбивства студентки з Дніпропетровщини. Загибла перебувала в розшуку як безвісти зникла. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.
За даними відомства, 30 березня о 20:30 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлено тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.
Зазначається, що на тілі загиблої правоохоронці виявили множинні рани, які, ймовірно, і стали причиною смерті.
Особу дівчини встановлено - нею виявилася 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного зі львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення в поліцію звернулася мати дівчини, тому, вона перебувала в розшуку.
Слідчі Львівського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вчинення злочину, а також проводять комплекс оперативно-розшукових заходів із затримання зловмисника, причетного до вбивства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Их потом оправдали...но оживить уже не смогли..
А если бы ты оказался на месте одного из них...что бы ты пел о смертной казни??
А так они нас всех отправят на удобрения своих черноземов а наше имущество - в большую приватизацию, т.е. в их общак...
Ведь в то же время, когда убили студентку, там же во Львове двое малолеток просто так забили до смерти бездомного, за то что он не попросил для них "булочки", и их как малолеток даже не посадят, а в США (в большинстве южных штатов), не факт, но могли бы дождаться совершенолетия, а потом бы казнили.
Да, а при нынешней коррумпированной и некомпетентной "правоохранительной" системе, при недостатке доказательств сомнения стоит толковать в пользу подозреваемого (в идеале, у нас ведь доказательства могут выбить вместе с зубами обвиняемого в виде признания).
Но ведь есть много случаев, когда доказательства вины, показания и улики, неоспоримы, зачем же уродов в живых оставлять и кормить отчасти за счет родственников жертв с их налогов, если не востановят смертную казнь, тогда можно было бы отправлять убийц отбывать срок на урановые рудники, на Кировоградщину, чтобы от их утилизации какая-то польза была.