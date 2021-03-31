В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

11 226 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 558 осіб;

летальних випадків – 407;

одужало – 6 405 осіб;

здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 674 168 осіб;

одужало – 1 313 481 особа;

летальних випадків – 32 825;

проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу 30 березня зафіксовано найвищий показник летальності за добу від початку пандемії - померли 407 осіб. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342, за 24 березня - 362. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксовані станом на 17 березня поточного року.











