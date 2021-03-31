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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

11 226 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 06

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 03госпіталізовано – 5 558 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 03летальних випадків – 407;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 03одужало – 6 405 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 03здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).

Також читайте: Хвиля захворюваності COVID-19 в Україні піде на спад у найближчі один-два тижні, - прогноз НАНУ

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 06

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 08захворіло – 1 674 168 осіб;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 08одужало – 1 313 481 особа;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 08летальних випадків – 32 825;

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях", - розповів Степанов.

Зазначимо, що в Україні за минулу добу 30 березня зафіксовано найвищий показник летальності за добу від початку пандемії - померли 407 осіб. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342, за 24 березня - 362. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксовані станом на 17 березня поточного року.

В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 11
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 12
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 13
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 407 человек, 11 226 случаев заражения, выздоровели 6 405 человек - Цензор.НЕТ 9545
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31.03.2021 08:20
+12
Харашо идьом! Вакцинации нет, локдауна нет, маски не носят 73%.
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31.03.2021 08:25
+12
Зелепень нас спасьот.В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб - Цензор.НЕТ 6909
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31.03.2021 08:53
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То ли ещё будет через недели две!
Видели бы вы толпы на улицах Киева в эти выходные - солнышко, блин, так ласково светило!
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Как можно выжить в стране без вакцин и кислорода, не смотря на самоотвержаный труд медиков.Власть с олигархами разворовали страну, прихватизировали активы, народ пустили по миру без работы и сбережений,депутаты заняты дележкой,прихватизацией и мыслями,как побыстрее свалить с этой страны на отдых или на совсем.
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31.03.2021 16:19 Відповісти
От мене цікавить, паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що на приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Коввід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
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31.03.2021 16:44 Відповісти
"В России за последние сутки диагностировали 8 275 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
"11 226 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.
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31.03.2021 18:12 Відповісти
В Москве выявили тысячу заболевших коронавирусом после вакцинации

На сегодня власти столицы выявили около тысячи заболевших коронавирусом после прививки «Спутник V». Информация предоставлена в ответ на запрос Business FM.
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31.03.2021 19:12 Відповісти
Цікаво, що саме кацапи заперечують існування коронавірусу та закликають до саботажу карантину, закликають не носити «намордники». Більше всього кіпіш роблять кацапи-емігранти, які живуть у жирній Європі чи Америці та проклинають уряди тих країн, які їх гостинно приютили. Зараз чисто з цікавості подивилась відео Єкатєріни Коваленко блохєрши-мАсквічкі, яка живе в Італії та дуже не задоволена тим, як там все погано. Мабуть на расєї все значно краще, ніж в Італії, карантину нема, їхала б на історичну батьківщину. Там є ще одна кацапка Сініцина, то та взагалі дуже хвора наголову. Я цих ТП не дивлюсь, але ютюб мені постійно їх підсовує для перегляду, краще б він їхні канали позачиняв, бо там страшне, шо коїться. Уся кацапська антиковідна секта у коментарях готова створити світову революцію.
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31.03.2021 23:33 Відповісти
Россия установила рекорд смертности со Второй мировой войны. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тыс., что на 33,9% больше показателей начала 2020 года. По данным Росстата, в целом естественная убыль населения России составила 113 тыс. за
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2021/3/6/rossiya-ustanovila-rekord-smertnosti.html
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01.04.2021 11:07 Відповісти
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