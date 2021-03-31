В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб
11 226 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 335 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 5 558 осіб;
летальних випадків – 407;
одужало – 6 405 осіб;
здійснено тестувань за добу – 139 224 (зокрема методом ПЛР – 61 839, методом ІФА – 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 401).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 674 168 осіб;
одужало – 1 313 481 особа;
летальних випадків – 32 825;
проведено ПЛР-тестувань – 8 120 102.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 100), Одеській (1 012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях", - розповів Степанов.
Зазначимо, що в Україні за минулу добу 30 березня зафіксовано найвищий показник летальності за добу від початку пандемії - померли 407 осіб. За 22 березня було зафіксовано 333 летальні випадки, за 23 березня - 342, за 24 березня - 362. До цього рекордом були 289 летальних випадків за добу, зафіксовані станом на 17 березня поточного року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видели бы вы толпы на улицах Киева в эти выходные - солнышко, блин, так ласково светило!
"11 226 новых случаев заражения коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года.
На сегодня власти столицы выявили около тысячи заболевших коронавирусом после прививки «Спутник V». Информация предоставлена в ответ на запрос Business FM.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2021/3/6/rossiya-ustanovila-rekord-smertnosti.html