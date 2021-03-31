За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 668 осіб, загалом - 231 566, - Степанов

212 896 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 668 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні. 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом вакцинації.

"Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 378 242 особи", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1720), Дніпропетровській (1510), Львівській (1160) і Полтавській (1050) областях, найменше - у Херсонській (200) та Чернівецькій (220) областях.