За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 668 осіб, загалом - 231 566, - Степанов
212 896 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"18 668 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні. 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом вакцинації.
"Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 378 242 особи", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1720), Дніпропетровській (1510), Львівській (1160) і Полтавській (1050) областях, найменше - у Херсонській (200) та Чернівецькій (220) областях.
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Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969
Ще неясно що гірше - перехворіти на ковід чи тромба отримати...
кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян
Стосовно Пфайзера - хоти скільки завгодно, але почекати тобі доведеться десь до осені, поки багаті країни вакцинуються.
Кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян. Кожна країна! Тобто у канадців одна думка, у німців інша, у австралійців третя. Залежить це від конкретної ситуації.
А дальше пойдет Синовак.
Где-то летом появится и Пфайзер.
А к осени обяжут всех бюджетников без справки о вакцинации на работу не выходить.