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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 668 осіб, загалом - 231 566, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 18 668 осіб, загалом - 231 566, - Степанов

212 896 осіб в Україні отримали по одній дозі COVID-вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 2 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"18 668 людей щеплено проти COVID-19 за добу 30 березня 2021 року в Україні. 231 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 231 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 168 мобільними бригадами з імунізації та 771 пунктом вакцинації.

"Станом на 30 березня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 378 242 особи", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1720), Дніпропетровській (1510), Львівській (1160) і Полтавській (1050) областях, найменше - у Херсонській (200) та Чернівецькій (220) областях.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вакцина хароша! Танька Лайф підтвердить! А тобою повинно зайнятись СБУ(як і мною) за зрив вакцинації і паплюження найкращої факцини від найвеличнішого пріпіздєнта!
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31.03.2021 08:51
+2
Ну то хай починають з Associated Press, це ж вони цю новину поширили...
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31.03.2021 08:54
+2
а ти спробуй доведи їй щось.
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31.03.2021 08:55
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Урра!
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31.03.2021 08:46 Відповісти
темпы вакцинации просто поражают, 20 человек в сутки на одном пункте, этож просто невероятные нагрузки на персонал
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31.03.2021 09:17 Відповісти
Полный провал как и во всем.К примеру в Великобритании в сутки вакцинации делают около 350-400 тысяч человек у нас уже 34 млн провакцинировано более 50% .
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31.03.2021 11:04 Відповісти
Та да! 0,6 відсотка. І потрібно врахувати, що то лише перша доза. Яких має бути дві.
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31.03.2021 09:22 Відповісти
А як на це реагувати?

Канада припинила використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці до 55 років через ризик утворення тромбів, а влада Берліна припинила прищеплювати пацієнтів старше 60 років.
https://healthy.24tv.ua/kanada-nimechchina-prizupinili-vikoristannya-vaktsini-astrazeneca_n1583969

Ще неясно що гірше - перехворіти на ковід чи тромба отримати...
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31.03.2021 08:47 Відповісти
Вакцина хароша! Танька Лайф підтвердить! А тобою повинно зайнятись СБУ(як і мною) за зрив вакцинації і паплюження найкращої факцини від найвеличнішого пріпіздєнта!
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31.03.2021 08:51 Відповісти
Ну то хай починають з Associated Press, це ж вони цю новину поширили...
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31.03.2021 08:54 Відповісти
а ти спробуй доведи їй щось.
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31.03.2021 08:55 Відповісти
Ніхто нічого не знає. Відбувається пошук методом втику. Всьо буде ясно через кілька років.
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31.03.2021 08:56 Відповісти
ніяк не реагувати
кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян
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31.03.2021 09:56 Відповісти
А може це має вирішувати не країна, а громадяни? От я хочу Пфайзер, можна навіть за мої гроші... А тромба - не хочу!
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31.03.2021 09:59 Відповісти
Що за совкові запитання? Влада обирається громадянами, громадяни таким чином делегують свою повноваження, - тому влада має повне право приймати те або інше рішення.
Стосовно Пфайзера - хоти скільки завгодно, але почекати тобі доведеться десь до осені, поки багаті країни вакцинуються.
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31.03.2021 13:49 Відповісти
І для мене думка німців чи канадців авторитетніша за Ляшка, який заркивав парки і метро, а потім сам визнавав, що цього можна було і не робити!
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31.03.2021 10:00 Відповісти
Іще раз, бовдур який не вміє читати.
Кожна країна сама вирішує, чим саме колоти її громадян. Кожна країна! Тобто у канадців одна думка, у німців інша, у австралійців третя. Залежить це від конкретної ситуації.
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31.03.2021 13:50 Відповісти
Хто ти такий, що вважаєш себе тут експертом??
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31.03.2021 14:36 Відповісти
Розумніший за тебе, бовдура. А ну пішов до школи!
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31.03.2021 14:40 Відповісти
Пфф, написала людина, яка пише з помилками!
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31.03.2021 14:44 Відповісти
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31.03.2021 17:11 Відповісти
А вакцинируют всех или только Зебилов и их хозяев?
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31.03.2021 08:56 Відповісти
Їх вакцинують Кайзером.
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31.03.2021 08:57 Відповісти
Зебіли КОВІД перемогли. Доведено Зєлєнскім у переповненому Буковелі.
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31.03.2021 09:24 Відповісти
Ну вот, уже почти половина из запланированных на первую дозу вакциной Ковишилд.
А дальше пойдет Синовак.
Где-то летом появится и Пфайзер.
А к осени обяжут всех бюджетников без справки о вакцинации на работу не выходить.
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31.03.2021 09:55 Відповісти
 
 