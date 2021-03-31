Росія під виглядом навчань заводить свої війська на територію Білорусі, - Хомчак
Нині Російська Федерація активно нарощує військову присутність на території Білорусі під приводом проведення спільних навчань.
Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Поки що немає ніяких активних дій на кордоні з Білоруссю. Але ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України. Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо", - зазначив Хомчак.
За його словами, вчора Рада ухвалила важливий закон щодо укомплектування резервістами Збройних сил за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.
"Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво", - зазначив він.
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небезпечні напрямки на чернігів і з боку бреста
2. Мобильность хороша при нападении, для обороны нужны укрепления и хорошее оснащение вооружением (артиллерия, РЭБ, РЛС, ПВО). Да и формулы обороны 1 к 3 никто не отменял (она +/- действует несмотря на новые реальности и технологии)
Но и согласитесь что бригада 3-5 тыс - это несколько маловато для отражения 20 тыс. группировки. Да и пойдут они не в штыковую, зная козломордых, они притащат смерчи и будут ровнять землю и что мы противопоставим?! Байрактары которых у нас раз-два и обчелся и которые стоят в ангарах и отработка взаимодействия с войсками не производится?!
ви ж уважно читайте-
сій єнерал зауважив, що вони точно планують планувати і вже прямо зараз аналізують аналізи.... ,
а це вам не "хухри-мухри", то ж не переймайтесь і готовтесь до "зустрічі старшого брата, кончаного на всю голову"
Нет ничего!!!! Просто все ровно!!!! Нет ни одного препятствия для " мягкого входа"
Не знаю чего вы там делаете - надеюсь Вы знаете!
Днепр - это первая линия!!!! Я должен знать - что мне делать, куда идти , кто старший !!!ИТД!!!
против путинской банды должна не армия воевать - А КАЖДЫЙ!!!!!! и тогда они не полезут!!! А каждый это уже идеология , подготовка и психологическая и военная!!!! КАЖДОГО!!!!!!
Иначе мы проиграем!!!
Ягун:
Європейське командування Армії США підвищило рівень загрози з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" (найвищий рівень) минулого тижня у відповідь на нарощування військових сил Московією на кордоні з Україною.
На такую "мобилизацию" рассчитывает Хомчак?
100% Украина не будет готова чтобы мобилизовать человеческие и технические ресурсы по всей границе.
ЕЕ силовики и войска уже давно в картоплестане!
Нечего булки расслаблять.