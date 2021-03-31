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Новини Агресія Росії проти України
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Росія під виглядом навчань заводить свої війська на територію Білорусі, - Хомчак

Росія під виглядом навчань заводить свої війська на територію Білорусі, - Хомчак

Нині Російська Федерація активно нарощує військову присутність на території Білорусі під приводом проведення спільних навчань.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Поки що немає ніяких активних дій на кордоні з Білоруссю. Але ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України. Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо", - зазначив Хомчак.

За його словами, вчора Рада ухвалила важливий закон щодо укомплектування резервістами Збройних сил за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.

"Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво", - зазначив він.

Також читайте: РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак

Автор: 

армія рф (17482) Білорусь (7937) резервісти (71) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+11
Я живу в Днепре и работаю с людьми!!!5 лет назад была куча сепаров , но был и патриотизм у нормальных людей!!!! Сейчас все настолько ровно, и даже Блок пост демонтировали!!! Явно не видно ,что кто -то готовится к обороне!!!
Нет ничего!!!! Просто все ровно!!!! Нет ни одного препятствия для " мягкого входа"
Не знаю чего вы там делаете - надеюсь Вы знаете!
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31.03.2021 09:16
+10
Так і що ви робите з півночі України для ефективного захисту? Правильно, НІЧОГО!
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31.03.2021 09:13
+8
Помню я эту "мобилизацию" 14-15 годов. Спорт-клубы полны молодых и здоровых лосей, в модные ночные клубы не втолпишся, а военкомы по селам и райцентрам беззащитных селян вылавливают.
На такую "мобилизацию" рассчитывает Хомчак?
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31.03.2021 09:55
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Так і що ви робите з півночі України для ефективного захисту? Правильно, НІЧОГО!
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31.03.2021 09:13 Відповісти
Чому нічого? Створена бригада спеціально для Полісся, щоб прикрити кордон з Білоруссю. Зараз йде її розгортання.
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31.03.2021 09:22 Відповісти
Так не розказуй всіх секретів! Їх ще продавати потрібно! Ще скажи про 20 танків 2 гелікоптера і 3,5 тис живої сили. Ой! А це вже я здав державну таємницю....
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31.03.2021 09:27 Відповісти
до українського кордону з боку білорусі є пекрепона - річка припять, а трансполіська магістраль проходить по її лівому березі...мостів небагато, дороги на правому березі ніякі по обидва боки кордону...
небезпечні напрямки на чернігів і з боку бреста
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31.03.2021 11:45 Відповісти
А "бригады" достаточно?! Наступать будет как минимум "армия" (в любом случае что-то в разы побольше 1 бригады) и для эффективной оборы понабится хотя бы "корпус"
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31.03.2021 10:27 Відповісти
Корпус - це анахронізм часів Другої Світової. ******* армії не повинні бути багаточисельними, вони повинні бути добренавченими і високомобільними.
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31.03.2021 10:56 Відповісти
1. Наступать будет армия как раз сформированная по всем канонам советского анахронизма, а потому многочисленная
2. Мобильность хороша при нападении, для обороны нужны укрепления и хорошее оснащение вооружением (артиллерия, РЭБ, РЛС, ПВО). Да и формулы обороны 1 к 3 никто не отменял (она +/- действует несмотря на новые реальности и технологии)
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31.03.2021 11:03 Відповісти
Ні. Наступати зі сторони Білорусі буде угрупування, в кращому випадку - до 20 тисяч, а радянська дивізія налічувала в середньому 25-30 тис. чоловік. Армія - це теж анахронізм. Як і фронт.
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31.03.2021 11:16 Відповісти
С этим не спорю ("армию" я назвал для примера, что наступать будет больше чем "бригада" - я на этом акцентировал).
Но и согласитесь что бригада 3-5 тыс - это несколько маловато для отражения 20 тыс. группировки. Да и пойдут они не в штыковую, зная козломордых, они притащат смерчи и будут ровнять землю и что мы противопоставим?! Байрактары которых у нас раз-два и обчелся и которые стоят в ангарах и отработка взаимодействия с войсками не производится?!
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31.03.2021 12:31 Відповісти
Повністю згоден. Чисельність армії потрібно збільшувати та переоснащувати її новітніми зразками озброєнь.
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31.03.2021 12:48 Відповісти
ну як то нічого?
ви ж уважно читайте-
сій єнерал зауважив, що вони точно планують планувати і вже прямо зараз аналізують аналізи.... ,
а це вам не "хухри-мухри", то ж не переймайтесь і готовтесь до "зустрічі старшого брата, кончаного на всю голову"
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31.03.2021 09:49 Відповісти
і головне, такого генетично рідного... З маленькими ментальними розбіжностями.
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31.03.2021 09:58 Відповісти
Будут петь песню ..." Браты сожгли родную хату"
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31.03.2021 09:19 Відповісти
Я живу в Днепре и работаю с людьми!!!5 лет назад была куча сепаров , но был и патриотизм у нормальных людей!!!! Сейчас все настолько ровно, и даже Блок пост демонтировали!!! Явно не видно ,что кто -то готовится к обороне!!!
Нет ничего!!!! Просто все ровно!!!! Нет ни одного препятствия для " мягкого входа"
Не знаю чего вы там делаете - надеюсь Вы знаете!
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31.03.2021 09:16 Відповісти
Интересно за сколько сдадут Украину, Януковощ сдал Крым за млрд долларов.
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31.03.2021 09:20 Відповісти
Людей нельзя постоянно держать в напряжении и постоянно кричать "Волки!". Проводить учения необходимо, а держать блок-посты без надобности не нужно.
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31.03.2021 09:24 Відповісти
нет учений ,нет подготовки, нет идеологии!Повторяю нет ничего!!!!! Все у всех чики пуки!!!!
Днепр - это первая линия!!!! Я должен знать - что мне делать, куда идти , кто старший !!!ИТД!!!
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31.03.2021 09:30 Відповісти
Дело дрянь.
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31.03.2021 10:33 Відповісти
А что в блок постах нет нужды?! Напомню у нас война! И угроза дальнейшего вторжения сохраняется, что собственно и подтверждается такими новостями. Да, в напряжении постоянно держать нельзя, но расслаблять булки нельзя! А по этому постоянные учения, маневры, обязательные ротации, отдых (одни отдыхают, другие на учениях, третьи в окопах)
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31.03.2021 10:33 Відповісти
на жаль, для того щоб це розуміти достатньо подивитись і послухати нашого гівногаранта і його "кабанду"
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31.03.2021 09:52 Відповісти
андрійко зараз армія не та що колись була,та й що отой блокпост твій перед регулярними військами!
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31.03.2021 11:07 Відповісти
Наша армия с армией РФ - это как против Китая переть!!!! Если они попрут они сдавят как танк жигули!!!
против путинской банды должна не армия воевать - А КАЖДЫЙ!!!!!! и тогда они не полезут!!! А каждый это уже идеология , подготовка и психологическая и военная!!!! КАЖДОГО!!!!!!
Иначе мы проиграем!!!
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31.03.2021 11:26 Відповісти
всех прошедших войну уже упрятали за решетку
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31.03.2021 09:28 Відповісти
Отнюдь не всех. Но зелёные слуги кремля над этим работают!
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31.03.2021 10:34 Відповісти
Кто это зеленые слуги? А мне кажеться казачок ты засланный!!!!
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31.03.2021 11:45 Відповісти
Виліз з-під цицьки молоденької дружиноньки ?
Ягун:
Європейське командування Армії США підвищило рівень загрози з "можливої ​​кризи" до "потенційно неминучої кризи" (найвищий рівень) минулого тижня у відповідь на нарощування військових сил Московією на кордоні з Україною.
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31.03.2021 09:41 Відповісти
По факту "Беларуси" больше не существует. Есть Белорусский федеральній округ РФ.
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31.03.2021 09:43 Відповісти
Надо быть начеку. От сябров тоже можно получить нож в спину
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Помню я эту "мобилизацию" 14-15 годов. Спорт-клубы полны молодых и здоровых лосей, в модные ночные клубы не втолпишся, а военкомы по селам и райцентрам беззащитных селян вылавливают.
На такую "мобилизацию" рассчитывает Хомчак?
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31.03.2021 09:55 Відповісти
Полищуки хлопнули Ватутина и многих других.Там орду встретят частные танки и ЗУ.Заминируют всё.И если у границ полесья появятся зеленые человечки, полищуки первыми узнают и примут меры.Они не захотят делиться бурштыном.Неплохо было бы туда Стингеров подкинуть и ПВО,
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31.03.2021 10:19 Відповісти
Из Белоруси точно не будет удара, русские националисты будут тут держать украинцев в напряжении, и на востоке будут угрожать, защищаться и ждать реального удара нужно на юге. Укреплять нужно на юге Донецкая , Запорожская и Херсон.
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31.03.2021 10:21 Відповісти
з Білорусі удар більш можливий ніж з боку Харкова
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31.03.2021 10:46 Відповісти
Я бы ударил по всем направлениям кроме зоны ООС где много защитных сооружений. Хотя начал провоцировать именно там, чтобы оттянуть внимание от других мест.
100% Украина не будет готова чтобы мобилизовать человеческие и технические ресурсы по всей границе.
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31.03.2021 10:53 Відповісти
Одновременные удары и со стороны Беларуси, и со стороны Крыма, и чуть южнее Харькова, и вдоль побережья Азовского моря. Хотел бы я сейчас услышать тех "умников", которые спорили со мной когда я говорил, что ситуация в Беларуси идет четко по сценарию ***** и нам нужно готовиться оборонять страну и с этого направления.
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31.03.2021 11:29 Відповісти
Так, мирні протести помирили Луку з Пуйлом, а західні санкції благословили.
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31.03.2021 13:11 Відповісти
а что генштаб делает? яйца чешет?
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31.03.2021 10:28 Відповісти
Отводит. Разминирует подступы. Запрещает стрелять во врага. И т. п.
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31.03.2021 11:10 Відповісти
Чесать можно то что есть,а так...
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31.03.2021 13:26 Відповісти
А генштаб буде засідати три дні, ще чотири чухатиме потилицю, коли ракетами будуть нищити кілометри...
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31.03.2021 13:15 Відповісти
В первый раз что ли!
ЕЕ силовики и войска уже давно в картоплестане!
Нечего булки расслаблять.
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31.03.2021 17:10 Відповісти
 
 