Росія під виглядом навчань заводить свої війська на територію Білорусі, - Хомчак

Нині Російська Федерація активно нарощує військову присутність на території Білорусі під приводом проведення спільних навчань.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Поки що немає ніяких активних дій на кордоні з Білоруссю. Але ми бачимо, яка сьогодні обстановка в Білорусі. Ми бачимо, що Росія під різними маскувальними заходами, під різними навчаннями заводить свої війська на територію Білорусі, граючи своїми мускулами на півночі Білорусі щодо країн Балтії, щодо Польщі і щодо України. Ми це все відслідковуємо, відповідне реагування ми плануємо, прораховуємо", - зазначив Хомчак.

За його словами, вчора Рада ухвалила важливий закон щодо укомплектування резервістами Збройних сил за рішеннями президента України, не проводячи в країні мобілізацію.

"Досвід у нас за цих 7 років є. Нам це було дуже необхідно. Сьогодні воно в нас є. Ми зможемо в найкоротший термін, за декілька днів наростити зусилля на декілька сотень тисяч військовослужбовців, які підготовлені, які пройшли війну, які мають досвід, які вміють воювати. Це дуже суттєво", - зазначив він.

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