Степанов про можливість платної вакцинації проти COVID-19: Зараз жоден виробник вакцин не продає їх на комерційний ринок

В Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх бажаючих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

На питання, коли буде можливість платної вакцинації, міністр відповів: "Ми зацікавлені в тому, щоб будь-яка вакцина з'явилася якомога швидше на комерційному ринку. Я завжди звертаюся до всіх фармкомпаній: якщо у вас є можливість, завозьте ті вакцини, які у нас вже зареєстровані в Україні, ми досить швидко проведемо всі формальності, щоб вона з'явилася".

Водночас, міністр уточнив, що зараз "жодна компанія-виробник вакцин не продає вакцини на комерційний ринок".

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