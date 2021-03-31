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Новини Боротьба з коронавірусом
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Степанов про можливість платної вакцинації проти COVID-19: Зараз жоден виробник вакцин не продає їх на комерційний ринок

Степанов про можливість платної вакцинації проти COVID-19: Зараз жоден виробник вакцин не продає їх на комерційний ринок

В Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх бажаючих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

На питання, коли буде можливість платної вакцинації, міністр відповів: "Ми зацікавлені в тому, щоб будь-яка вакцина з'явилася якомога швидше на комерційному ринку. Я завжди звертаюся до всіх фармкомпаній: якщо у вас є можливість, завозьте ті вакцини, які у нас вже зареєстровані в Україні, ми досить швидко проведемо всі формальності, щоб вона з'явилася".

Водночас, міністр уточнив, що зараз "жодна компанія-виробник вакцин не продає вакцини на комерційний ринок".

Також читайте: У нас буде достатньо вакцин, щоб прищепити 50% населення України до кінця року, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
А то вы не знаете, как это сделать? Опыт закупки вакцины из Китая через
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
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31.03.2021 09:17
+3
как вы думаете, а откаты и навар сверху прокладки обязаны брать только деньгами? или могут и вакцинами?
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31.03.2021 09:20
+3
То есть наша страна будет первой?
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31.03.2021 09:22
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их продают вакцинаторы
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31.03.2021 09:09 Відповісти
вакциной тяжело тестироваться
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31.03.2021 09:19 Відповісти
Слишком много движений. Клоуны не в состоянии организовать ничего вообще, не только вакцинацию. Поэтому они былыи бы рады сбросить работу на коммерческие структуры, а самим традиционно брать откаты.

"Вы завозите вакцины, мы проведем формальности" - вот степашкин подход. "Вы работайте, а мы вас просто обилетим".
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31.03.2021 09:21 Відповісти
А то вы не знаете, как это сделать? Опыт закупки вакцины из Китая через
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
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31.03.2021 09:17 Відповісти
«
В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".Источник: https://censor.net/ru/n3256654»
«Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.»

а не пора ли Степанова посадить в тюрьму ? Куда Баканов смотрит ?
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31.03.2021 09:18 Відповісти
Смеетесь? Бакланов степашкин подельник.
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31.03.2021 09:23 Відповісти
"Говорит" как Троцкий
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31.03.2021 09:20 Відповісти
как вы думаете, а откаты и навар сверху прокладки обязаны брать только деньгами? или могут и вакцинами?
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31.03.2021 09:20 Відповісти
Вакцинами прибыльнее. Мне не жалко вколоться за 1000 гривен китайцем и за 3000 файзером. А нету, уже врача попросил в очередь оформить на "остатки"
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31.03.2021 09:42 Відповісти
Припиняйте недолугу гру в політику і дозволяйте завозити російську вакцину! Це один із шляхів вирішення цієї проблеми.
А ще ліпше - дозволити виробляти цю вакцину на території України.
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31.03.2021 09:21 Відповісти
Стрёмно, одно дело вколоться в России, а какую они сюда передадут или начнут производить никто не знает. Мы для них ошибка
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31.03.2021 09:43 Відповісти
В ідеалі було б якби ми самі виробляли вакцину по російській технології. Тоді був би наш контроль і виробництва, і зберігання. Про це йшла мова вже давно. Але на жаль для наших політиків життя людей ніякого значення не має.
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31.03.2021 10:37 Відповісти
У нас столько крыс пятой колонны, что и рашка не нужна.
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31.03.2021 11:59 Відповісти
То есть наша страна будет первой?
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31.03.2021 09:22 Відповісти
оно себя слышит???
завозите коммерсы быстрее...но ни один производитель не продает коммерсам.. (???).
это шо...просто сотрясти воздух или призыв к контрабасу шмурдяком (рашка то думаю при помощи мервечука изаж*пинцев затарит сколько хотите...а шо еще не зарегистрирована в Украине?...так можно попереть из той соседней страны где зарегистрировали фуфловакцин... или будут подбивать закордонных врачей украсть- продать...?? )
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31.03.2021 09:46 Відповісти
А может оно кагбе намекает: клепайте уже хоть что-то в подвале да "завозите" наш лох схавает или заставим хавать.
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31.03.2021 12:01 Відповісти
но турбодятел степанов пытается завезти вакцину в частном порядке. на штаники под курточку деньжат хочет заработать...
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31.03.2021 10:13 Відповісти
Знову що в калюжу напердів. Дебіл. Але для 73 , це як божа оса.... Какая разница...
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31.03.2021 10:24 Відповісти
 
 