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Степанов про можливість платної вакцинації проти COVID-19: Зараз жоден виробник вакцин не продає їх на комерційний ринок
В Україні немає можливостей для введення платної вакцинації проти коронавірусу для всіх бажаючих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
На питання, коли буде можливість платної вакцинації, міністр відповів: "Ми зацікавлені в тому, щоб будь-яка вакцина з'явилася якомога швидше на комерційному ринку. Я завжди звертаюся до всіх фармкомпаній: якщо у вас є можливість, завозьте ті вакцини, які у нас вже зареєстровані в Україні, ми досить швидко проведемо всі формальності, щоб вона з'явилася".
Водночас, міністр уточнив, що зараз "жодна компанія-виробник вакцин не продає вакцини на комерційний ринок".
Топ коментарі
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"Вы завозите вакцины, мы проведем формальности" - вот степашкин подход. "Вы работайте, а мы вас просто обилетим".
"прокладку" Богатырёву у вас уже есть...Вы же для этого рвались во власть, чтобы внукам хватило....
В то же время, министр уточнил, что сейчас "ни одна компания-производитель вакцин не продает вакцины на коммерческий рынок".Источник: https://censor.net/ru/n3256654»
«Президентка Словаччини Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича, який залишив посаду у зв'язку з кризою довкола закупівлі російської вакцини від коронавірусу.»
а не пора ли Степанова посадить в тюрьму ? Куда Баканов смотрит ?
А ще ліпше - дозволити виробляти цю вакцину на території України.
завозите коммерсы быстрее...но ни один производитель не продает коммерсам.. (???).
это шо...просто сотрясти воздух или призыв к контрабасу шмурдяком (рашка то думаю при помощи мервечука изаж*пинцев затарит сколько хотите...а шо еще не зарегистрирована в Украине?...так можно попереть из той соседней страны где зарегистрировали фуфловакцин... или будут подбивать закордонных врачей украсть- продать...?? )