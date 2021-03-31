МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації
В Україну минулого тижня прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. У МОЗ розповіли, яка її ефективність.
Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член оперативного штабу МОЗ щодо вакцинації Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ.
На початку року в Бразилії і Туреччині проводили випробування вакцини і вони показали дуже різні результати. Лапій зазначив, що при вимірюванні ефективності в Бразилії місцеві вчені врахували навіть дуже легкі форми хвороби.
У МОЗ сказали виданню, що CoronaVac може на 50% запобігти будь-які випадки зараження та прояви симптомів, на 78% - хвороби середньої тяжкості і на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації.
Хоча в Бразилії ефективність проти COVID-19 становить трохи більше 50%, частково через те, що там вирішили випробовувати препарат тільки на медиках. У Туреччині ефективність вакцини виявилася на рівні 83,5%.
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Наша жизнь вообще состоит из выбора вероятностей, и население Украины традиционно не умеет правильно выбирать, тут ничего не сделать.
Після другої вакцинації ефективність буде відповідно 100%, 156% і і 200%.
Українці будуть потенційно безсмертні в "країні в смартфоні")
Су.а, так она еще и в профессиях разбирается... Интересно а какие профессии она еще не любит...?
А лучше водичку с лужи, это вообще- практически аналог этого шмурдяка !
"Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%. Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний «Лекхим» объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года..... "