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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації

МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації

В Україну минулого тижня прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. У МОЗ розповіли, яка її ефективність.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, член оперативного штабу МОЗ щодо вакцинації Федір Лапій, передає Цензор.НЕТ.

На початку року в Бразилії і Туреччині проводили випробування вакцини і вони показали дуже різні результати. Лапій зазначив, що при вимірюванні ефективності в Бразилії місцеві вчені врахували навіть дуже легкі форми хвороби.

У МОЗ сказали виданню, що CoronaVac може на 50% запобігти будь-які випадки зараження та прояви симптомів, на 78% - хвороби середньої тяжкості і на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації.

Хоча в Бразилії ефективність проти COVID-19 становить трохи більше 50%, частково через те, що там вирішили випробовувати препарат тільки на медиках. У Туреччині ефективність вакцини виявилася на рівні 83,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca лише громадян старше 60 років

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+6
ВакцЫна супер!!!
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 7693
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31.03.2021 09:27
+6
Не скажи, 50% тоже сила. Либо поможет, либо нет, вот прямо как у той блондинки, которую спросили про вероятность на улице встретить динозавра
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31.03.2021 09:42
+6
А не уколовшись ! По-моему такой же шанс не заразиться, а может и больше... ! Так и зачем нужно это дерьмо ?
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31.03.2021 10:09
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Индусы отказались поставлять вакцину, теперь мы посремся с китайцами.
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31.03.2021 09:23 Відповісти
Индусы отказались так как не хотели быть замешанными в коррупционных скандалах. Китайцам пох. Они и откаты дадут на ура.
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31.03.2021 09:27 Відповісти
Не скажи, я верю в нашу зеленую власть. Ей по плечу любой факап. Не было ещё ни одной ситуации, из которой они вышли не обосравшись.
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31.03.2021 09:44 Відповісти
Индусы вообще запретили экспорт вакцины, самим не хватает.
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31.03.2021 10:01 Відповісти
Каффно в общем.
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31.03.2021 09:23 Відповісти
ВакцЫна супер!!!
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 7693
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31.03.2021 09:27 Відповісти
Минздрав рассказал об эффективности китайской COVID-вакцины Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% - тяжелые случаи и госпитализации - Цензор.НЕТ 6696
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31.03.2021 09:29 Відповісти
МОЗ розповів про ефективність китайської COVID-вакцини Sinovac: на 50% запобігає зараженню, на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації - Цензор.НЕТ 1011
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31.03.2021 09:47 Відповісти
Т.е эти Зебилы утверждают что вакцинируясь Синоваком не будет ни одного случая госпитализации? 😂 Норм ссанина, Зебилам сойдёт.
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31.03.2021 09:29 Відповісти
50% предотвращает заражение.....
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31.03.2021 09:29 Відповісти
А не уколовшись ! По-моему такой же шанс не заразиться, а может и больше... ! Так и зачем нужно это дерьмо ?
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31.03.2021 10:09 Відповісти
Вікно Овертона. Чули про такий спосіб маніпуляції стадом? І скриня Пандори....
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31.03.2021 10:12 Відповісти
"Эликсир бессмертия" впервые найден в древней могиле в Китае
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31.03.2021 09:30 Відповісти
Вообщем ГОВНО ещё то ....
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31.03.2021 09:30 Відповісти
Китай сила. Спутник V могила
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31.03.2021 09:31 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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31.03.2021 09:31 Відповісти
А если страна-паразит Китай лжет уже на протяжении веков?
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31.03.2021 09:43 Відповісти
страна-паразит Китай ..... Страна паразіт це московія, і вона дійсно вже тисячу років живе за принципом ВРІ ВСЕГДА.
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31.03.2021 09:45 Відповісти
"Вакцина" з ефективністю менше 90% це вже не вакцина......
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31.03.2021 09:32 Відповісти
Не скажи, 50% тоже сила. Либо поможет, либо нет, вот прямо как у той блондинки, которую спросили про вероятность на улице встретить динозавра
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31.03.2021 09:42 Відповісти
с таким раскладом можно надеяться и на имунитет
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31.03.2021 10:36 Відповісти
В смысле, как у блондинки, либо сработает иммунитет, либо нет?
Наша жизнь вообще состоит из выбора вероятностей, и население Украины традиционно не умеет правильно выбирать, тут ничего не сделать.
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31.03.2021 15:39 Відповісти
ну так и вакцина либо сработает либо нет +50на50 либо сдохнешь от вакцины либо нет так что каждому свое выбирать
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31.03.2021 17:14 Відповісти
вот-вот, я именно про это и написал. Про блондинку и теорию вероятности.
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31.03.2021 18:07 Відповісти
50% - это как "помогла вакцина". Или не она, а "само прошло".
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31.03.2021 09:42 Відповісти
У МОЗ сказали виданню, що CoronaVac може на 50% запобігти будь-які випадки зараження та прояви симптомів, на 78% - хвороби середньої тяжкості і на 100% - тяжкі випадки і госпіталізації Джерело: https://censor.net/ua/n3256659
Після другої вакцинації ефективність буде відповідно 100%, 156% і і 200%.
Українці будуть потенційно безсмертні в "країні в смартфоні")
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31.03.2021 09:51 Відповісти
"Sinovac: на 50% предотвращает заражение, на 100% " - как ковишилд - путём отправки в морг предотвращает от госпитализации ?
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31.03.2021 10:04 Відповісти
эффективность против COVID-19 составила чуть больше 50%, отчасти из-за того, что там решили испытывать препарат только на медиках



Су.а, так она еще и в профессиях разбирается... Интересно а какие профессии она еще не любит...?
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31.03.2021 10:07 Відповісти
У медиков существенно выше шанс подцепить корону в силу особенностей профессиональной деятельности. Но это сложно для понимания большинством населения. Теория вероятности и анализ данных - это две вещи, которые никогда были доступны "обычному среднему человеку".
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31.03.2021 15:45 Відповісти
Если бесплатно, то хрен с ней. Это лучше чем ничего.
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31.03.2021 10:07 Відповісти
Ну ты даешь... Так пей уксус - он тоже практически бесплатно!
А лучше водичку с лужи, это вообще- практически аналог этого шмурдяка !
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31.03.2021 10:12 Відповісти
Даже от плацебо есть польза, главное это вера.
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31.03.2021 10:21 Відповісти
От плацебо НЕ ВРЕДА, в отличии от шмурдяка ! А раз так , то плацебо даже лучше !
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31.03.2021 10:51 Відповісти
Итак, другими словами это значит, что после этой вакцины вероятность заболевание короной составляет 50% . Но то, что вы не подохнете китайцы гарантируют на 100%. При этом у каждого не привитого вероятность заражения короной сотавляет тоже 50%
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31.03.2021 10:10 Відповісти
И без залития в тело воды из китайской лужи...
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31.03.2021 10:13 Відповісти
Кто там себя копытом в грудь бил про 70% ?!
"Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса, если ее действенность составит не менее 70%. Несмотря на это, уже 11 января группа фармкомпаний «Лекхим» объявила о заключении соглашения с SinoVac на поставку в Украину 5 млн доз препарата в первом полугодии 2021 года..... "
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31.03.2021 10:14 Відповісти
короче эфективность 50-50 и +50-50 что не загнешься от самой вакцины и 50-50 что просто не загнешься от короны господа делайте свой выбор)))
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31.03.2021 10:38 Відповісти
Достаточно посмотреть статистику по Франции и Великобритании где вакцинировали уже тучу народа. Никакого спада эпидемии там не наблюдается. И это при том что по заявлениям вакцина там намного лучше китайской. Потому весь этот вой по поводу провала вакцинации в Украине предлагаю прекратить. Все равно готовых вакцинироваться единицы.
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31.03.2021 11:30 Відповісти
всё равно "зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада". Да?
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01.04.2021 16:00 Відповісти
 
 