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Новини
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Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко

Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко

МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов'язань. В умовах офлайн-місії України було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

На питання, до яких пір Україна більш-менш комфортно відчуватиме себе без грошей МВФ, глава Мінфіну заявив: "Нам уже некомфортно. Так було ще торік. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами".

За словами Марченка, "програма МВФ - наш базовий сценарій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ про запропоновану Зеленським податкову амністію: Це часто шкодить стягненню податків у довгостроковій перспективі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в переговорах з МВФ дискусійними залишаються питання антикорупційної політики, судової реформи, ринку газу і електрики.

Автор: 

МВФ (3072) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+19
Страшно! Реально страшно. Спланувати хоча б на півроку вперед нічого не можна. Підсвідомо очікуєш чергову каверзу від їхніх рішень. Покращення не видно від слова "зовсім". Одна надія, і то реальна на зовнішнє управління через кредити МВФ. Зебіли, при "баригах" теж так було?
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31.03.2021 09:46
+15
Это с ЗЕбилами уже два года жить не комфортно!
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31.03.2021 09:39
+10
та да...не комфортно )))
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
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31.03.2021 09:39
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Это с ЗЕбилами уже два года жить не комфортно!
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31.03.2021 09:39 Відповісти
Страшно! Реально страшно. Спланувати хоча б на півроку вперед нічого не можна. Підсвідомо очікуєш чергову каверзу від їхніх рішень. Покращення не видно від слова "зовсім". Одна надія, і то реальна на зовнішнє управління через кредити МВФ. Зебіли, при "баригах" теж так було?
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31.03.2021 09:46 Відповісти
В тиливизаре тетя говорила, что при барыгах было плохо.
И что барыги оббирали нарид.
А потом тетя в тиливизаре говорила, что нарид скинул ярмо барых и выбрал Нашу Бубачку.
И Наш Бубачка сделал так, что теперь нам всем хорошо.

А потом в тиливизаре показывали самого Бубачку - и он тоже говорил, что всем очень хорошо.

Так что не надо - не будут же тетя и Наш Бубачка нам врать?
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31.03.2021 10:37 Відповісти
Эта тьотя масейчук-скабеэва?
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31.03.2021 12:02 Відповісти
В смислі "нєкомфортно"? А послати МВФ в дупу? А золото на Майдан за закликом Голобородька принести?
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31.03.2021 09:39 Відповісти
та да...не комфортно )))
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
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31.03.2021 09:39 Відповісти
весь Мир положил на зекретина -МВФ не исключение...это ему не мамаРимма,которая за зебобу сессии за бабло закрывала,пока оно где то валандылось
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31.03.2021 09:41 Відповісти
Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 1167
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31.03.2021 09:41 Відповісти
Я так і не зрозумів, що чєл сказав. То це вже звізда, чи ще ні? Бігти скуповувати муку, гречку, сіль, сірники? Пенсії будуть? Субсидії - фсьо?
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31.03.2021 09:42 Відповісти
пічку-буржуйку треба купувати
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31.03.2021 11:38 Відповісти
Иными словами нахапали столько кредитов за все время,что теперь бюджет невозможно без поддержки сторонней выполнять.
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31.03.2021 09:42 Відповісти
То що дефолт, так як заповідав кучерявий жидок каломойський?
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31.03.2021 09:43 Відповісти
На Масковии.
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31.03.2021 09:45 Відповісти
Я обома руками ЗА, а от такій паразити як каломойський кажут, що дефолт для України це рай. Рай для таких як він.
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31.03.2021 09:47 Відповісти
гебня продовжує використовувати наші паспорти для своїх сумнівних справ
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31.03.2021 11:40 Відповісти
А где старая песня коммунистов, Бютовцев и рыгов про бедных внуков, которые за кредиты платить будут? А ведь Зеленский еще будучи Голобородьком посылал этот МВФ куда подальше
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31.03.2021 09:46 Відповісти
А нині Голобородько став Зєлєнскім - і передумав! Роздвоєння особистості - воно таке... роздвоєне!
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31.03.2021 09:59 Відповісти
Зелень уже и МВФ задолбала!
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31.03.2021 09:47 Відповісти
Некомфортно спати на стелі. Ковдра спадає.
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Зебіли, МВФ ви вже послали, а чи понесете тепер золото на Майдан, як у ваошому "культовому" кіно?
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31.03.2021 09:51 Відповісти
Зубы, зубы тащите на Майдан!
В сериале ж так было?

Мудрый нарид хочет как в сериале - см. результаты выборов на Франковщине.
Мудрому нариду - ветер в перья.
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31.03.2021 09:53 Відповісти
************* сайт, Зеленский самый уважаемый, пророшеновские мрази в ж................ . 3 дня отдыхаю, не привыкать.
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31.03.2021 10:09 Відповісти
Зеля к нам на сайт пришел?
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31.03.2021 13:05 Відповісти
а народу не комфортно с тварями в правительстве.
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31.03.2021 10:10 Відповісти
Повышаете далее тарифы, продавайте землю и предприятия и будут халявные деньги МВФ.
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31.03.2021 10:16 Відповісти
О ещё одна зебилка нарисовалась
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Без МВФ никуда. Местное ворьё реформы кроме как с пинка МВФ не делает.
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31.03.2021 10:20 Відповісти
Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5393
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31.03.2021 10:56 Відповісти
А як же знамените :"Ідіть у сраку!"?
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31.03.2021 11:29 Відповісти
Щось схоже, що вся Україна у тій сраці.
І світла "в кінці тунелю" не видно.
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31.03.2021 12:02 Відповісти
Шутки шутками, а осень охрененные выплаты по долгам....
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31.03.2021 12:28 Відповісти
У 73% зескота в долг возьмем. Наобещаем зарплат по сто тыщ, они лохи поверят.
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31.03.2021 13:08 Відповісти
 
 