Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко
МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов'язань. В умовах офлайн-місії України було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
На питання, до яких пір Україна більш-менш комфортно відчуватиме себе без грошей МВФ, глава Мінфіну заявив: "Нам уже некомфортно. Так було ще торік. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами".
За словами Марченка, "програма МВФ - наш базовий сценарій".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в переговорах з МВФ дискусійними залишаються питання антикорупційної політики, судової реформи, ринку газу і електрики.
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И что барыги оббирали нарид.
А потом тетя в тиливизаре говорила, что нарид скинул ярмо барых и выбрал Нашу Бубачку.
И Наш Бубачка сделал так, что теперь нам всем хорошо.
А потом в тиливизаре показывали самого Бубачку - и он тоже говорил, что всем очень хорошо.
Так что не надо - не будут же тетя и Наш Бубачка нам врать?
а зарплаты из госбюджетв по... от 200 000 получать - комфортно?
В сериале ж так было?
Мудрый нарид хочет как в сериале - см. результаты выборов на Франковщине.
Мудрому нариду - ветер в перья.
І світла "в кінці тунелю" не видно.