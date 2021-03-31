Без МВФ вже некомфортно, так було ще торік, - глава Мінфіну Марченко

МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов'язань. В умовах офлайн-місії України було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

На питання, до яких пір Україна більш-менш комфортно відчуватиме себе без грошей МВФ, глава Мінфіну заявив: "Нам уже некомфортно. Так було ще торік. Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося узгодити параметри бюджету-2021 і отримати макрофін від ЄС. Для цього в листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами".

За словами Марченка, "програма МВФ - наш базовий сценарій".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в переговорах з МВФ дискусійними залишаються питання антикорупційної політики, судової реформи, ринку газу і електрики.