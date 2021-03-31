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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ сьогодні як ніхто розуміють, що нам дуже потрібні реформи, - Хомчак

ЗСУ сьогодні як ніхто розуміють, що нам дуже потрібні реформи, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповів, що в Збройних силах України триває реформа. За його словами, реформи відбуваються швидкими темпами.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Хомчак зазначив, що семирічна війна на Донбасі показала, що потрібні зміни.

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"Збройні сили сьогодні як ніхто розуміють, що нам дуже потрібні реформи", - заявив він.

За його словами, важливий момент, коли сама реформа назріла, "коли її не хтось нав'язує, ми її робимо не для того, щоб для когось зробити".

"Тому, що стосується Збройних сил, реформа йде, і реформа буде продовжуватися. І той колектив сьогодні в керівництві Збройних сил, це люди, які одержимі цією реформою для того, щоб змінити все те, що ми бачимо протягом останніх років нам заважає іти до перемоги", - зазначив він.

Автор: 

реформи (3207) ЗСУ (7569) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+4
Зелень прокинулась.
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31.03.2021 09:47
+3
реформа медицини, реформа энергетического рынка, судейская реформа- итог-медицыны нет, жкк в 15 раз дороже, суды недоступны и 100%корумпированы
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31.03.2021 10:11
+1
так понимаю эти реформы которые " идут в быстрых темпах " ощущает только Хомчак
ааа я понял . они наверное тайные . и для посторонних незаметны
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31.03.2021 09:49
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Зелень прокинулась.
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31.03.2021 09:47 Відповісти
Щось ти довго спиш! Вже обід фактично на дворі.ВСУ сегодня как никто понимают, что нам очень нужны реформы, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1875
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31.03.2021 09:50 Відповісти
так понимаю эти реформы которые " идут в быстрых темпах " ощущает только Хомчак
ааа я понял . они наверное тайные . и для посторонних незаметны
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31.03.2021 09:49 Відповісти
бла бла бла....
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31.03.2021 09:50 Відповісти
Поведай лучше свой путь из котла,и где ты там по полям ,два дня ховался.
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31.03.2021 09:52 Відповісти
То всьо ніщітаіцца.
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31.03.2021 09:53 Відповісти
Многие чиновники воспринимают реформы, как новые схемы дележки денег.
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31.03.2021 09:57 Відповісти
Чомусь всі бойові офіцери зараз в опозиціі до зеленої пошесті... а на частину тих, хто ризикуючи життям захищав Україну, сьогодні відкриті кримінальні справи... Ви українських солдат виставляєте мішенями для бойовиків Ху#ла і розповідаєте про "реформи"...
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31.03.2021 10:04 Відповісти
реформа это уже как бабайка, бабло под нее пойдет , в станет еще хуже
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31.03.2021 10:09 Відповісти
Если честно - мне кажется не делается ничего!!!! Может я ошибаюсь - но по новостям прапорщики воруют солярку, военкомы берут деньги!! Все как и было!!!!!
Может я не вижу, но я не вижу !!!
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31.03.2021 10:11 Відповісти
все так и есть, просто опять захотелось потырить и бабло под реформу распилить
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31.03.2021 10:12 Відповісти
реформа медицини, реформа энергетического рынка, судейская реформа- итог-медицыны нет, жкк в 15 раз дороже, суды недоступны и 100%корумпированы
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31.03.2021 10:11 Відповісти
7 лет уже как "понимают", 7 лет "реформы идут быстрыми темпами".
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31.03.2021 10:22 Відповісти
а что ты 2 года делал?
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31.03.2021 10:30 Відповісти
Какая реформа ? Средний возраст рядового состава за 50 лет.
Что он мелит. А генералов уже нет куда девать.
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31.03.2021 10:43 Відповісти
Армія ж нова, європейського зразка, народженна в муках Генеалісімусом - які ж ще треба реформи???
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31.03.2021 11:06 Відповісти
Ага, количество бумажек увеличивается....
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31.03.2021 11:20 Відповісти
О как, а петро говорил что всё реформировал.
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31.03.2021 11:24 Відповісти
что этот хряк может реформировать
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31.03.2021 13:28 Відповісти
 
 