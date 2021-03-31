УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12248 відвідувачів онлайн
Новини
7 380 33

Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук

Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук

Центральна виборча комісія і Верховна Рада муситимуть відреагувати у разі підтвердження Службою безпеки України інформації про наявність громадянства Російської Федерації в Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, а також факт його причетності до організації в Добропіллі "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Я переконаний, що всі в Україні має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія і Верховна Рада мають на це відреагувати", - сказав він.

За словами Стефанчука, "так не може бути, щоб особа, яка має подвійне громадянство, зафіксоване і підтверджене, займала одну з найвищих посад у державі, тобто було народним депутатом України".

Щодо можливої ​​причетності Аксьонова до організації псевдореферендуму, Стефанчук переконаний, що це має також бути "має посвідчення юридичним фактом, а особа, яка цим займалася, відповідно, має бути обмежена в правах".

Разом з тим він підкреслив, що відповідні факти повинна підтвердити Служба безпеки України.

Також читайте: Баканов: звинувачення ЗМІ на адресу переможця довиборів на Донеччині Аксьонова перевіряють спецслужби

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

Також читайте: Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК

Автор: 

ВР (14987) ЦВК (1177) Стефанчук Руслан (760) Аксьонов Андрій (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
А то что сепар то все ок ?
показати весь коментар
31.03.2021 09:53
+11
А що робила сбу до виборів?
показати весь коментар
31.03.2021 10:00
+7
Тю.
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).

***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
показати весь коментар
31.03.2021 09:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то что сепар то все ок ?
показати весь коментар
31.03.2021 09:53 Відповісти
Если информация о гражданстве РФ победителя довыборов на Донетчине Аксенова будет подтверждена, то ЦИК и Рада должны отреагировать, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8817
показати весь коментар
31.03.2021 09:57 Відповісти
ой да ладно ****** сначала вы создаёте проблемы рассчитывая на поток мол никто не поймет и не узнает а потом изображаете гневное лицо да как вы посмели а там на зхарю того нардепа кандидата посмотреть достаточно чтобы понять ублюдку один мандат НА ФОНАРНЫЙ СТОЛБ а что прийти и расстрелять весь состав ЦВК который депилами прикинулся аль на самом деле шариковы все там ничего не видим слепы не слышим глухи и не понимает идиотией страдаем...
показати весь коментар
31.03.2021 10:48 Відповісти
Зебизяны это все должно было быть проверено как только он вереулся, а не после расследования журналистов. Хотя все очень показательно вернулся в 2019г больше можно было и не писать ничего.
показати весь коментар
31.03.2021 09:55 Відповісти
Зебізяни роблять обшуки у бізнес партнера попрошенка мудачука.
показати весь коментар
31.03.2021 10:02 Відповісти
І як успіхи?))) Ну крім того, що його статки при Бубочці зросли в десятки разів.
показати весь коментар
31.03.2021 10:08 Відповісти
Статки мудачука зросли при потроху коли він подарував нафтопровід у 2015р.
показати весь коментар
31.03.2021 10:14 Відповісти
Пруфчик будет?
показати весь коментар
31.03.2021 10:25 Відповісти
Я тебя немного разочарую, но вернулся он ещё в 2015 году
В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос
Источник: https://censor.net/ru/n3256097
показати весь коментар
31.03.2021 10:05 Відповісти
Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск Источник: https://censor.net/ru/n3256665
Т.е тело которое было в розыске смогло принять участие в выборах и тут вдруг начали какие то проверки, потому что журналисты нашли что то? Профессионалы че
показати весь коментар
31.03.2021 10:10 Відповісти
Тело, которое проводило референдум, получило кацапский паспорт вернулось в Украину в 2015 году смогло принять участие в выборах в меры украинского города ещё в 2015 году. Мало того, в 2018 году, как сам пишешь ему предъявили дело в подделке документов, а не в СЕПАРАТИЗМЕ!!!!. Вопрос, что делал клоун в 2015 и 2018 годах?
показати весь коментар
31.03.2021 10:16 Відповісти
Это оправдывает его участие в этих выборах?
показати весь коментар
31.03.2021 10:24 Відповісти
Абсолютно не оправдывает клоуна, только если по справедливости, то и на клоуна все эти косяки вешать не не надо. Там и попередники замазанные по полной.
показати весь коментар
31.03.2021 10:27 Відповісти
С волками жить... , у клоуна есть хоть что то в чем Порох не виноват?
показати весь коментар
31.03.2021 10:46 Відповісти
А Вы сами как считаете в конкретном случае есть вина поперечников или нет?
показати весь коментар
31.03.2021 10:50 Відповісти
Надо более детально изучить его биографию чтобы конкретней ответить, когда открыли дело, когда сбежал, когда вернулся, что расследовали. Скажу так безусловно какая то вина есть, скажем так по 2015г нет, горячая фаза войны, в тех краях там каждый второй такой Аксенов в тот момент, решались другие совсем задачи, по 2018 возможно есть вопросы.
показати весь коментар
31.03.2021 11:02 Відповісти
То пишіть запит у службу міграції кацапстану, або по місцю роботи новообраного - у ГРУ МО РФ. Якщо там сидять такі дебіли, як ви, то можливо дадуть відповідь. Хоча навряд чи такі самі дибіли. Це неможливо апріорі.
показати весь коментар
31.03.2021 09:56 Відповісти
Тю.
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).

***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
показати весь коментар
31.03.2021 09:58 Відповісти
- Вы гражданин РФ?
- Нет.
- Ну на "нет" и суда нет!
показати весь коментар
31.03.2021 09:59 Відповісти
А що робила сбу до виборів?
показати весь коментар
31.03.2021 10:00 Відповісти
Шукала хто написав на дверях Вова-ЛОХ.
показати весь коментар
31.03.2021 10:05 Відповісти
примерно то, что и после выборов...
показати весь коментар
31.03.2021 10:06 Відповісти
СБУ не хоче "відреагувати"?
показати весь коментар
31.03.2021 10:09 Відповісти
Лейтенант Баканов - козырной валет,
Лейтенант Баканов - чёрный пистолет,
Лейтенант Баканов - зоркие глаза,
нам с тобой защита, сепарам гроза.

Кожаная шляпа, кожаный реглан,
а под ним квартальский записной болван,

Но дружбанам Зели нечего хандрить,
им прибарахлиться б - внукам чтоб хватить.
показати весь коментар
31.03.2021 10:33 Відповісти
На донетчине вообще не должно быть никаких выборов.
показати весь коментар
31.03.2021 10:12 Відповісти
Как и на Закарпатье. Судьбу этих областей должны решать завумные из центра.
показати весь коментар
31.03.2021 10:37 Відповісти
ну шо первую пробную торпеду запустили с кацап.паспортом сепаратюгу уголовника представителя вяликого народа давбаса скоро увидим в раде и чепушилу а шо
показати весь коментар
31.03.2021 10:27 Відповісти
Ви прикладете всі сили, щоб приховати цей факт.
показати весь коментар
31.03.2021 10:29 Відповісти
Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9670
показати весь коментар
31.03.2021 10:49 Відповісти
Інформація про громадянство РФ цієї людини є у відкритому доступі реєстру РФ ! Що це означає"якщо підтвердиться ?" , всіх за ідіотів тримають?
показати весь коментар
31.03.2021 11:10 Відповісти
Не дивно, що Зельцмана вже нікуди не запрошують, я маю на увазі зовнішні відносини з західними лідерами. Кому цікаво мати справу з керованим фактичними господарями України, недорозвинутим нездарою, який замість гаранта Конституції перетворився на головного її порушника. Минулі довибори, як наслідок процесу руйнації держави, під керуванням вище згаданої особи.
показати весь коментар
31.03.2021 11:21 Відповісти
Можна подумати, що Донбас голосуватиме так як потрібно Киіву....
показати весь коментар
31.03.2021 11:21 Відповісти
Так может, наконец, проверить всех депутатов и министров?
показати весь коментар
31.03.2021 13:20 Відповісти
 
 