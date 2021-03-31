Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук

Центральна виборча комісія і Верховна Рада муситимуть відреагувати у разі підтвердження Службою безпеки України інформації про наявність громадянства Російської Федерації в Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, а також факт його причетності до організації в Добропіллі "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Я переконаний, що всі в Україні має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія і Верховна Рада мають на це відреагувати", - сказав він.

За словами Стефанчука, "так не може бути, щоб особа, яка має подвійне громадянство, зафіксоване і підтверджене, займала одну з найвищих посад у державі, тобто було народним депутатом України".

Щодо можливої ​​причетності Аксьонова до організації псевдореферендуму, Стефанчук переконаний, що це має також бути "має посвідчення юридичним фактом, а особа, яка цим займалася, відповідно, має бути обмежена в правах".

Разом з тим він підкреслив, що відповідні факти повинна підтвердити Служба безпеки України.

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Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.

Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.

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