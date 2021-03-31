Якщо інформація про громадянство РФ переможця довиборів на Донеччині Аксьонова буде підтверджена, то ЦВК і Рада мають відреагувати, - Стефанчук
Центральна виборча комісія і Верховна Рада муситимуть відреагувати у разі підтвердження Службою безпеки України інформації про наявність громадянства Російської Федерації в Андрія Аксьонова, який переміг на довиборах у парламент на окрузі №50 у Донецькій області, а також факт його причетності до організації в Добропіллі "референдуму" про самовизначення "Донецької народної республіки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.
"Я переконаний, що всі в Україні має відбуватися в межах, передбачених Конституцією. Якщо такі факти щодо Аксьонова матимуть юридичну повноцінність, то думаю, Центральна виборча комісія і Верховна Рада мають на це відреагувати", - сказав він.
За словами Стефанчука, "так не може бути, щоб особа, яка має подвійне громадянство, зафіксоване і підтверджене, займала одну з найвищих посад у державі, тобто було народним депутатом України".
Щодо можливої причетності Аксьонова до організації псевдореферендуму, Стефанчук переконаний, що це має також бути "має посвідчення юридичним фактом, а особа, яка цим займалася, відповідно, має бути обмежена в правах".
Разом з тим він підкреслив, що відповідні факти повинна підтвердити Служба безпеки України.
Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що на довиборах у мажоритарному окрузі №50 у Донецькій області переміг Андрій Аксьонов.
Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м. Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.
Глава СБУ Іван Баканов зазначив, що спецслужби збирають інформацію про Андрія Аксьонова.
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В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос
Источник: https://censor.net/ru/n3256097
Т.е тело которое было в розыске смогло принять участие в выборах и тут вдруг начали какие то проверки, потому что журналисты нашли что то? Профессионалы че
Сам зезедент - русский шпион (псевдо Буратино).
Глава его "офиса" - тоже русский шпион (псевдо Козырь).
Главный юрист зезедента - тоже русский шпион! (псевдо Казбек).
***, да рядовому депутатишке в такой ситуации иметь рос-паспорт сам Бог велел.
Без рос-паспорта его в Раду и на порог не пустят.
- Нет.
- Ну на "нет" и суда нет!
Лейтенант Баканов - чёрный пистолет,
Лейтенант Баканов - зоркие глаза,
нам с тобой защита, сепарам гроза.
Кожаная шляпа, кожаный реглан,
а под ним квартальский записной болван,
Но дружбанам Зели нечего хандрить,
им прибарахлиться б - внукам чтоб хватить.