ВРП відсторонила суддю Харківського райсуду, яку підозрюють в отриманні $ 4 тис. хабаря, - САП

30 березня поточного року Вища рада правосуддя за участю прокурора САП розглянула клопотання Генерального прокурора і відсторонила від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю одного з районних судів міста Харкова, яку викрили в отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Термін відсторонення - до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження в цій справі.

У повідомленні також нагадується, що суддю було викрито 27 травня минулого року.

Слідством встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказана суддя висловила захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю ВАКС Біцюка, який розслідував справу "плівок ОАСК" і схвалив примусовий привід Вовка

Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнила клопотання сторони захисту та винісла ухвалу, якою зобов’язала повернути вилучені під час досудового розслідування кошти. Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.