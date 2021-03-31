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Новини Хабарники
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ВРП відсторонила суддю Харківського райсуду, яку підозрюють в отриманні $ 4 тис. хабаря, - САП

ВРП відсторонила суддю Харківського райсуду, яку підозрюють в отриманні $ 4 тис. хабаря, - САП

30 березня поточного року Вища рада правосуддя за участю прокурора САП розглянула клопотання Генерального прокурора і відсторонила від правосуддя в зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю одного з районних судів міста Харкова, яку викрили в отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Термін відсторонення - до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження в цій справі.

У повідомленні також нагадується, що суддю було викрито 27 травня минулого року.

Слідством встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказана суддя висловила захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.

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Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнила клопотання сторони захисту та винісла ухвалу, якою зобов’язала повернути вилучені під час досудового розслідування кошти. Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.

Автор: 

хабар (4709) суддя (1584) Харків (5623) Вища рада правосуддя (582)


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Хіба то хабар? Так, зарплата вчителя...
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31.03.2021 10:11 Відповісти
За такий хабар треба звільняти щоб не ганьбив судоустрій таким мізером.ГАНЬБУН.
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31.03.2021 10:16 Відповісти
Зільнення за невмотивоване заниження такси.
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Подумаешь, всего лишь 1534 задержание судьи на взятке.
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31.03.2021 10:34 Відповісти
Все равно отпустят. Как правильно сказали, "ворон ворону...". Ну все в курсе.
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31.03.2021 11:16 Відповісти
Есть устойчивое ощущение, что судят и сажают только опозоривших высокое звание судьи ничтожными взятками. Интересно, существует ли корпоративное понятие "минимальная взятка" у наших судей?
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31.03.2021 11:28 Відповісти
 
 