Низка поїздів "Укрзалізниці" затримуються на 1-2 години через крадіжку електрокабелю на ст. Дарниця

Через крадіжку електрокабелю на станції Дарниця поїзди далекого прямування і приміські, які проходять через станцію, слідують з відставанням від графіка.

Про це повідомив глава філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З ранкового неприємного - поїзди (далекого слідування та приміські), які проходять ст. Дарниця, набирають 1-1,5 години відставання. Через крадіжку кабелю - закритий сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи. Передовсім - безпека, тож рух уповільнено. Потяги далекого слідування, за можливістю, наздоганятимуть затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав він.

"Ну і як за посягання на стратегічну залізничну інфраструктуру не вимагати найбільш суворих покарань???" - додав Перцовський.

Водночас у пресслужбі "Укрзалізниці" додали, що зараз через крадіжку кабелю на 1-2 години затримуються такі поїзди:

№150 Ходорів — Полтава (+1.02);

№1/2 Ходорів — Костянтинівка (+0.52);

№137 Сватове — Хмельницький (+ 1.04);

№19/20 Попасна — Київ (очікується на + 0.20);

№712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди

№6902 Київ — Ніжин (+ 0.52);

№6804 Київ — Яготи (+ 0.53);

№6901 Ніжин — Київ (+ 1.13).

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Нагадаємо, 29 березня поїзд №732 "Інтерсіті" сполученням Київ - Запоріжжя зійшов з рейок у Запорізькій області. З рейок зійшли шість із дев'яти вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах потягу перебувало 88 пасажирів. У результаті інциденту ніхто не постраждав. УЗ створила комісію, яка розслідує причини аварії. На цей момент відомо лише, що машиніст поїзда вдався до екстреного гальмування, тому що помітив, що "з коліями щось не так". Раніше в Європейській Бізнес Асоціації закликали владу до якнайшвидшого реформування "Укрзалізниці" і нагадали про критичний стан залізничних колій. За підрахунками експертів Асоціації, в найближчі 5 років необхідно ремонтувати до 1000 км шляхів на рік, що потребує значних інвестицій. Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити лише шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.



