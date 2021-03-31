Зеленський уже не зможе ветувати закон про всеукраїнський референдум: він буде підписаний і опублікований, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на те, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише законопроєкт про всеукраїнський референдум і документ буде офіційно опубліковано.

"Думаю, в Офісі Президента тривають свої внутрішні процедури узгодження, тому що це, справді, дуже складний документ, який покликаний наповнити статтю 5 Конституції України реальним змістом. Я не зводив би це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (закінчилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроєкт буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - сказав Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Більшість положень закону набудуть чинності наступного дня після публікації.