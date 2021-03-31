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Зеленський уже не зможе ветувати закон про всеукраїнський референдум: він буде підписаний і опублікований, - Стефанчук

Зеленський уже не зможе ветувати закон про всеукраїнський референдум: він буде підписаний і опублікований, - Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на те, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише законопроєкт про всеукраїнський референдум і документ буде офіційно опубліковано.

"Думаю, в Офісі Президента тривають свої внутрішні процедури узгодження, тому що це, справді, дуже складний документ, який покликаний наповнити статтю 5 Конституції України реальним змістом. Я не зводив би це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (закінчилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроєкт буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - сказав Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Більшість положень закону набудуть чинності наступного дня після публікації.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) референдум (627) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+16
я могу только представить сколько бумажек после зеленых придется отменять
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31.03.2021 10:19
+11
Тупицкий давай сделай заявление , о том что 2 года назад под давлением суд принял решение о роспуске верховной рады и назначении досрочных выборов , отмените свое решение и эта рада станет нелегитимной , побольше цирка
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31.03.2021 10:22
+8
А вот я сейчас думаю, часом не под это событие сейчас фактически заблокирована работа КС?
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31.03.2021 10:21
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я могу только представить сколько бумажек после зеленых придется отменять
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31.03.2021 10:19 Відповісти
А вот я сейчас думаю, часом не под это событие сейчас фактически заблокирована работа КС?
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31.03.2021 10:21 Відповісти
Черговий крок в говєнь...
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31.03.2021 10:21 Відповісти
Тупицкий давай сделай заявление , о том что 2 года назад под давлением суд принял решение о роспуске верховной рады и назначении досрочных выборов , отмените свое решение и эта рада станет нелегитимной , побольше цирка
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31.03.2021 10:22 Відповісти
Мордовці до нового майдану готуються ретельніше
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31.03.2021 10:24 Відповісти
Бреше, кнур. ВР попереднього скликання прийняла закон про реальний імпічмент, послала його на підпис Зєлєнскому. Він його "мурижив" понад відведений законом термін, не ветквав, але проект закону законом не став. Тобто те, що слкгам не вигідно, те не приймається. А що вигідно - то аж бігом.
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31.03.2021 10:33 Відповісти
Чому про "референдум" постійно гундить саме стефанчук? В чому особиста зацікавленість борова?
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31.03.2021 10:37 Відповісти
Его интерес в том что теперь Украину можно будет продавать в розницу и уж он то не упустит свой шанс поживиться.
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31.03.2021 10:47 Відповісти
Оптом, фуйлу.
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31.03.2021 10:53 Відповісти
Вообще то жтот вопрос должен задать Баканов , занимающийся мертвеичуком .
Удивительно совпадают действия
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31.03.2021 11:05 Відповісти
Господи! Как же только стыдно за это ничтожество которое посадили в кресло президента!. Сейчас Германия,Франция и Россия решают что же делать с Украиной и даже не пригласили это ничтожество.Его даже за человека не считают нигде. Позорище!.
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31.03.2021 10:45 Відповісти
Как это ничтожество? Юлька Мендель заявляла шо Бубочка - це найвеличніший лідер **********
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31.03.2021 11:03 Відповісти
клоун он и в Африке клоун и у них есть своё шапито, но оно работает в цирке.
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31.03.2021 12:27 Відповісти
Франция и Германия утвердили протокол гарантий Украине в размере 800 млн. евро. Деньги поступят после планируемой на апрель 2021 встречи в "нормандском формате". Деньги нужны, но МВФ этой насквозь коррумпированной власти не даст. Дадут другие под вчерашний сговор РФ, Франции, Германии. Цена вопроса - жизни солдат и уничтожение государственности Украины. Впрочем, это уже по сути факт: народ, избравший своим лидером совершеннейшего недоумка, должен заплатить. И он заплатит.
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31.03.2021 11:04 Відповісти
Вот радость для идиотов!
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31.03.2021 11:36 Відповісти
Дуже цікаво, що ці, так звані, депутати, вважають, що пересечні громадяне та населення готови до того, щоб вирішувати долю країни та, як наслідки, долю кожного громадянина на рехферендумах, мають необхідний для цього рівень освіти, розуміють про наслідки після використання свого голоса на рехферендумі. До речі, ніякой відповідальності за свій вибір мудрий нарід за висновками рехферендумів чомусь не несе.
В той же час ці депутати вважають, що громадяне не готови мати власну вогнепальну короткоствольну зброю.
Хоча наслідки від референдумів, як показала історія, в сотні разів гірші чім від використання власної зброї.
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31.03.2021 12:59 Відповісти
Про яку відповідальності за свій вибір ти пишеш? У ******** історії референдум проводили лише 2 разі: про незалежність і скорочення кількості депутатів ВР. Десь помилився твій мудрий нарід?
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31.03.2021 14:57 Відповісти
 
 