Політологи діють у форматі "м'якої сили", - Вітюк про організацію інформаційних операцій іноземними спецслужбами

Протягом 2020 року Службою безпеки України притягнені до кримінальної відповідальності за поширення деструктивної антиукраїнської пропаганди і підривної діяльності в інформаційній сфері 40 осіб, відкрито понад 50 кримінальних проваджень за різними статтями Кримінального кодексу України (109, 110, 111, 161 КК), 32 особи засуджені, 158 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті, заборонено в'їзд до України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ілля Вітюк, начальник управління, департамент кібербезпеки СБУ.

За словами Вітюка, політологи, лідери громадської думки та різноманітні експерти також залучаються іноземними спецслужбами до інформаційних операцій. "Вони в основному діють у форматі "м’якої сили" (soft power), ненав’язливо (а іноді наполегливо) транслюючи аудиторії загальний стратегічний наратив впливу, формуючи відповідну мапу уявлень аудиторії та причинно-наслідкових зв’язків різних подій так, щоб аудиторія мала спрощене, але цілісне уявлення про те, що відбувається навколо. Їхнє завдання — це інтерпретація фактів і подій у вигідному для противника світлі. Експерти зазвичай дуже обережно висловлюються, щоб їхня діяльність не підпадала під дію Кримінального кодексу. Ворожа пропаганда маскується під "свободу слова", "альтернативну точку зору" або "політичну агітацію" під час виборів".

Він зазначив, що СБУ тримає таких спікерів у полі зору й реагує відповідно до чинного законодавства України.

Зокрема, нещодавно Служба безпеки повідомила про підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб. Підозру повідомлено за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). "Було встановлено, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька веб-ресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, зокрема від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції News Front", - заявив Вітюк.

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