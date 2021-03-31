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Новини Агресія Росії проти України
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Зеркаль про спір з РФ за активи "Ощадбанку" в Криму: Варто згадати справу ЮКОСа. Росії доведеться платити за любов до затягування процесів

Зеркаль про спір з РФ за активи

Україні потрібно звикнути до повільності міжнародного судочинства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця голови правління Нафтогазу, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Збудження "хвилі зради" викликали новини щодо Рішення Апеляційного суду Парижа, який вирішив, що Арбітражний трибунал у Парижі не мав юрисдикції у справі щодо незаконно експропрійованих РФ активів "Ощадбанку" в Криму. Пропоную не реагувати на цю новину емоційно, а згадати справу компанії ЮКОС і зрозуміти, що тактика РФ дуже передбачувана та зрозуміла. Вони завжди намагаються затягнути процеси та відтермінувати виконання рішення всіма можливими способами. І підручник з описом методів для цього в них не змінюється", - заявила вона.

"У 2014 році РФ програла справу ЮКОСа . Це була 10-річна тяжба у Міжнародному арбітражі в Гаазі, що завершилася розгромним рішенням, за яким РФ була визнана винною у експропріації та мала сплатити компенсацію у безпрецедентному розмірі - 50 (!) млрд доларів. Звичайно, РФ оскаржила це рішення і через півтора роки Окружний суд Гааги скасував рішення Арбітражу, що зрозуміло було представлено РФ як ключова Перемога. Проте, вже в лютому 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував цю "перемогу" і підтвердив вердикт: Росія повинна заплатити. Причому за час цієї тяжби капають відсотки, і сума вже зросла до 57 (!!) млрд доларів та продовжує збільшуватися. Це той випадок, коли РФ доведеться сплачувати за любов до затягування процесів", - пояснила Зеркаль

Читайте також: "Ощадбанк" оскаржить рішення паризького суду з позовом проти Росії за активи в Криму

"Нам варто набратися терпіння та готуватися, що судові справи українських компаній теж триватимуть багато років і це не парад перемог, а послідовні битви. Це тривалі і непрості процеси - давайте звикати до повільності міжнародного судочинства та продовжувати захищати як порушені права інвесторів, так і суверенні права України", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк отримав виконавчі документи для стягнення з РФ $1,3 млрд збитків внаслідок окупації Криму

8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.

Зеркаль про спір з РФ за активи Ощадбанку в Криму: Варто згадати справу ЮКОСа. Росії доведеться платити за любов до затягування процесів 01
Зеркаль про спір з РФ за активи Ощадбанку в Криму: Варто згадати справу ЮКОСа. Росії доведеться платити за любов до затягування процесів 02

Автор: 

арбітраж (382) позов (493) Крим (14170) Ощадбанк (763) росія (65316) ЮКОС (33) трибунал (260) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+17
Лана - давай свою кандидатуру на президента Украины , ты сможешь!
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31.03.2021 10:32
+12
А Петро будет продолжать срать тебе в штаны и этого достаточно
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31.03.2021 10:50
+11
Зеркаль справжня профі в цій галузі.
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31.03.2021 10:32
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Лана - давай свою кандидатуру на президента Украины , ты сможешь!
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Підтримую. Але колись читав політологію, що українські жінки ніколи не проголосують за жінку-президента...
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31.03.2021 10:43 Відповісти
За Тимошенко ж жінки голосували ...
Причини інші.
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31.03.2021 10:46 Відповісти
Таки да.
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31.03.2021 10:53 Відповісти
А як же Петро, ти, зраднику армії, мови і віри?!!!
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31.03.2021 10:43 Відповісти
А Петро будет продолжать срать тебе в штаны и этого достаточно
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31.03.2021 10:50 Відповісти
А шо він ще може?.. Тікі гадити Неньці))
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31.03.2021 11:00 Відповісти
У вас завышенная о себе самооценка , где ты а где ненька
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31.03.2021 11:03 Відповісти
А коли ти себе скорочено пишеш, так і пишеш С.Рача?
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31.03.2021 11:04 Відповісти
Кацап йди підмийся а то від тебе лайном Петра тхне
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31.03.2021 11:07 Відповісти
На шо ти його лайном назвав? Ще образиться))
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31.03.2021 11:09 Відповісти
Його лайно в твоїх штанях на завданні 😏
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31.03.2021 11:10 Відповісти
Вона вже відповідала на таке запитання у Я.Соколової.
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Як тільки вона про це заявить, то наї стільки помиїв почнуть лити, що не позаздриш.
Не час іще
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31.03.2021 12:04 Відповісти
спасибо, но мы уже наелись консерв. Эту уже давно пучит
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Кто ж тебе виноват, что жрешь все подряд. А потом жалуешься, что пучит.
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31.03.2021 17:06 Відповісти
консерву пучит, зебил, консерву.
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31.03.2021 17:12 Відповісти
Та нет, в этом случае, зебанат, пучит тебя.
Если Лана Зеркаль для тебя консерва - ты типичный напученный зебуин.
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31.03.2021 17:24 Відповісти
лол, вертел я твою зеркаль вместе с её "политической силой". Нравится ей быть в одном проекте с рябокепкой и данилюком, что ж поделать? Это не принуждение, не острая необходимость, это её личное желание и позиция. Если тебя устраивает такой новый **********, то можешь смело вешать себе значок "Зробив себе разом 2"
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31.03.2021 18:13 Відповісти
Зеркаль справжня профі в цій галузі.
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31.03.2021 10:32 Відповісти
Та в нас усі профі.. Куди не плюнь.. Тікі 30 років у професійному лайні живемо
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31.03.2021 10:45 Відповісти
А хто ж вам дохтур? Ось знов обрали зелених недоумків.
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31.03.2021 10:51 Відповісти
Так і ви ж обирали.. Чи на вибори не пішли? Ну, тоді хто вам дохтур)))
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31.03.2021 10:59 Відповісти
Ще в першому турі було ясно хто зробить всіх разом. Мій кандидат не пройшов в другий тур. Чому я повинен був обирати з того що залишилось? Тому на другий тур і не пішов.
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31.03.2021 11:04 Відповісти
І мій не пройшов у другий.. Але як свідомий громадянин я на вибори пішов
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31.03.2021 11:06 Відповісти
От так, Пятак. Завдяки тобі обрали Клована. Жери тепер, не вдавися.
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31.03.2021 11:17 Відповісти
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31.03.2021 11:19 Відповісти
Ти зрадив свого нового господаря, Пятак. Ти не допоміг Святій Свині, коли вона цього так потребувала... Хєровий з тебе неофіт, завжди можеш при нагоді в кущі здриснути...
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31.03.2021 11:23 Відповісти
Якщо не можеш передбачити який буде результат, то хто ж тобі дохтур.
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31.03.2021 11:36 Відповісти
От ти і передбачив. А потім прибився тут на ЦН до соєвої зграї.
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31.03.2021 11:47 Відповісти
Доведи це якщо зможеш, інакше будеш занесений до списку тріпачів і отримаєш свій почесний номер.
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31.03.2021 11:52 Відповісти
Тим самим допоміг нелоху стати президентом. Молодець.
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31.03.2021 17:08 Відповісти
В принципе, Зеркаль - неплохой вариант в Президенты Украины. Думаю, это была бы некая компромиссная фигура.
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31.03.2021 10:32 Відповісти
она сама не раз заявляла что не хочет идти в политику, тем более в президенты
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31.03.2021 11:09 Відповісти
ви жартуєте? як би Зеркаль була зечкою з кількома ходками, а бо ведучою тупорилого шоу для дебілів, тоді б це був варіант номер 1 на президенти для українскього "талановитого" наріду
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31.03.2021 11:13 Відповісти
Повністю згоден. Мудрому "наріду" не потрібен Де Голь чи Ейзенхауер. Скоти по Г+Г саме те що треба.
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31.03.2021 12:12 Відповісти
Кервництво Ощаду, призначене Зелею, точно не зливає справу по Ощаду в угоду пуйлу з миром у дуплі?
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31.03.2021 10:34 Відповісти
https://twitter.com/totSneg
https://twitter.com/totSneg @totSneg

Хорошо начал работу новый председатель Ощада, назначенный "независимой" зеленой наглядовой радой
Начал с оптимизации на оплате работы юристов в международных судах?
Кажется судьба банка понятна.
Через год, как Укрэксим, будет хвалится самым большим в истории банка убытком?
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31.03.2021 11:25 Відповісти
надо экспроприировать кучу москальских активов в Украине, от мобильной связи до срусских домов.....
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31.03.2021 10:44 Відповісти
Расскажи это Газпрому а то он не в курсе, что по решению Стокгольмского арбитража можно было не платить.
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31.03.2021 12:14 Відповісти
кацапсины срали на международные законы, ни ЮКОСу, ни нам за Крым они платить ничего не собираются.
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31.03.2021 10:49 Відповісти
Ніпрощо(((
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31.03.2021 10:51 Відповісти
А мне нравится как под этой статьей в комментах подгорает у кацапни и у полезных идиотов
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31.03.2021 10:53 Відповісти
І у руськощелепних як ти))
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31.03.2021 11:02 Відповісти
А в тебе поганий Гугл перекладач , іноді таку хєрню пише
Хоча що у вас підгорає я задоволений 🙂
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31.03.2021 11:05 Відповісти
Таваріщу прапорщіку прівєт пєрєдавай))
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31.03.2021 11:08 Відповісти
А может просто иск нужно было направлять правильно?
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31.03.2021 10:58 Відповісти
Може і так. А при кому направили"нєправільний іск"? Хто огєнт *******?
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31.03.2021 11:19 Відповісти
Позов міг бути бездоганним, а от як його супроводжують в судових розглядах НИНІШНІ юристи від зеленого керівництва, це інше, важливе питання.
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31.03.2021 11:28 Відповісти
Звісно, що так. При Петрові все було бездоганне. А тепер і сонце не так сходить, весна не така і пташки не так цвірінькають.
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31.03.2021 11:44 Відповісти
При Петрові вигравали міжнародні суди, а при Бубі криворізькому програють.
Особливо показово те, що робиться в країні.
мафіозі каломойша виграє всі суди, окрім тих справ, які розглядає реформований Верховний Суд.
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31.03.2021 11:49 Відповісти
Я даже не начал переживать вчера, когда узнал эту новость. Понятно, что эти все суды это надолго. Германию судили после 9 мая и репарации были уже после этой даты. Так что Уйлостан не отвертится по любому. Надо только думать кто будет выплачивать и отслеживать и арестовывать активы уже сейчас!
Было 2 фонда по 500 млрд. Осталось половина второго. В июне отключают Свифт.
Процесс идет к развалу наРФии на мелкие государства.
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31.03.2021 11:34 Відповісти
Тут вопрос не в процентах, которые капают, а в том, сколько на данный момент реально содрали по делу ЮКОСа, и сколько получил непосредственно Ходорковский. Все зависит от политической воли. Вот когда деньги получат - все, а не какие-то крохи, тогда победа. Ведь если деньги не получат, не важно сколько накапает процентов.
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31.03.2021 11:38 Відповісти
 
 