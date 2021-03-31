Зеркаль про спір з РФ за активи "Ощадбанку" в Криму: Варто згадати справу ЮКОСа. Росії доведеться платити за любов до затягування процесів

Україні потрібно звикнути до повільності міжнародного судочинства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця голови правління Нафтогазу, ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Збудження "хвилі зради" викликали новини щодо Рішення Апеляційного суду Парижа, який вирішив, що Арбітражний трибунал у Парижі не мав юрисдикції у справі щодо незаконно експропрійованих РФ активів "Ощадбанку" в Криму. Пропоную не реагувати на цю новину емоційно, а згадати справу компанії ЮКОС і зрозуміти, що тактика РФ дуже передбачувана та зрозуміла. Вони завжди намагаються затягнути процеси та відтермінувати виконання рішення всіма можливими способами. І підручник з описом методів для цього в них не змінюється", - заявила вона.

"У 2014 році РФ програла справу ЮКОСа . Це була 10-річна тяжба у Міжнародному арбітражі в Гаазі, що завершилася розгромним рішенням, за яким РФ була визнана винною у експропріації та мала сплатити компенсацію у безпрецедентному розмірі - 50 (!) млрд доларів. Звичайно, РФ оскаржила це рішення і через півтора роки Окружний суд Гааги скасував рішення Арбітражу, що зрозуміло було представлено РФ як ключова Перемога. Проте, вже в лютому 2020 року Апеляційний суд Гааги скасував цю "перемогу" і підтвердив вердикт: Росія повинна заплатити. Причому за час цієї тяжби капають відсотки, і сума вже зросла до 57 (!!) млрд доларів та продовжує збільшуватися. Це той випадок, коли РФ доведеться сплачувати за любов до затягування процесів", - пояснила Зеркаль

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"Нам варто набратися терпіння та готуватися, що судові справи українських компаній теж триватимуть багато років і це не парад перемог, а послідовні битви. Це тривалі і непрості процеси - давайте звикати до повільності міжнародного судочинства та продовжувати захищати як порушені права інвесторів, так і суверенні права України", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь "Ощадбанку" - стягнути з Російської Федерації збитки, яких зазнав український банк внаслідок окупації Криму. Російське Міністерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсувати збитки "Ощадбанку".

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8 грудня 2020 року Верховний Суд України дозволив "Ощадбанку" стягнути з Росії збитки в розмірі $1,3 млрд за втрачені активи в Криму. Рішення опубліковано в Єдиному державному судовому реєстрі.

Міністерство юстиції Росії стверджує, що Апеляційний суд Парижа 30 березня скасував арбітражне рішення від 2018 року про стягнення з Росії $1,3 млрд за позовом "Ощадбанку" через втрачені активи в Криму.



