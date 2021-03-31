У світі було зафіксовано понад 128,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,8 млн. Тільки за останню добу померли 10,8 тис. осіб

Станом на ранок 31 березня у світі зареєстрували 541 969 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 . Померли за добу - 10 867 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 128 829 792 випадки інфікування, з них 541 969 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 816 784 особи, з них 10 867 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 103,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція і Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.