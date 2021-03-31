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Новини Коронавірус і карантин
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У світі було зафіксовано понад 128,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,8 млн. Тільки за останню добу померли 10,8 тис. осіб

У світі було зафіксовано понад 128,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,8 млн. Тільки за останню добу померли 10,8 тис. осіб

Станом на ранок 31 березня у світі зареєстрували 541 969 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 . Померли за добу - 10 867 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 128 829 792 випадки інфікування, з них 541 969 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 816 784 особи, з них 10 867 за минулу добу.

У світі було зафіксовано понад 128,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,8 млн. Тільки за останню добу померли 10,8 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 103,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Франція і Росія.

У світі було зафіксовано понад 128,8 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 2,8 млн. Тільки за останню добу померли 10,8 тис. осіб 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Согласно законам ЕС, вакциной может называться только та, которая произведена в регионе Вакцин, Франция. Все остальные вакцины - это игристый антидот.
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31.03.2021 10:59 Відповісти
сейчас бы смеятся над новостью про 3 миллиона погибших...
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31.03.2021 11:23 Відповісти
б*же, а все рабы бегают в цырковь - где вдалбливают попы - "Боб берет к себЕ тока праведников" = радоваться надо, ну, если по канонам мракобесия, а рабы все равно плачут, ну и подбухивают как в бантустанах типо рашки и прочих ээээ, ну да, а мы вот - Европа например то вот так то
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31.03.2021 12:16 Відповісти
 
 