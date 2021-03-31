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Радфед РФ підтримав закон про "обнулення": Путін зможе знову балотуватися на пост президента

Радфед РФ підтримав закон про

Рада Федерації в середу схвалила закон, що дає можливість чинному главі російської держави Володимиру Путіну знову балотуватися на майбутніх виборах президента.

Документ приводить законодавство РФ про вибори і референдуми у відповідність з поправками до Конституції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Авторами закону стали голова комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков і керівник думського комітету з контролю і регламенту Ольга Савастьянова.

Конституційна поправка про так зване "обнулення" президентських термінів, що дає можливість Путіну знову балотуватися на виборах в 2024 році, була ініційована рік тому депутатом Держдуми Валентиною Терешковою.

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Зміни передбачають, що бути президентом Росії можна не більше двох термінів, однак обмеження не поширюється на тих, хто займав посаду глави держави до набуття поправками до Конституції чинності.

Закон також встановлює нові вимоги до кандидатів у президенти: вік не молодше 35 років, термін проживання в Росії не менше 25 років і відсутність іноземного громадянства або дозволу на проживання в минулому. Останнє не поширюється на росіян, які "раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в Російську Федерацію".

Автор: 

Президент (815) путін володимир (23857) строк (32) Радфед Росії (32)


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Топ коментарі
+19
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 1202
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31.03.2021 10:59
+8
та давай уже быстрее обнуляйся...
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 84

..
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31.03.2021 11:06
+6
Урри где у него кнопка?
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31.03.2021 11:01
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Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 1202
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31.03.2021 10:59 Відповісти
Урри где у него кнопка?
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31.03.2021 11:01 Відповісти
Ползет Козлодоев, мокры его брюки
Он стар; он желает в сортир
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31.03.2021 11:16 Відповісти
СКОТОБАЗА ПРАШКА.....Нулевая....
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31.03.2021 12:28 Відповісти
Ну. Україні за великим рахунком все одно - ху%ло президент чи прем'єр чи прєдсєдатєль. Поки не здохне - точно нічого не зміниться.
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31.03.2021 11:01 Відповісти
Після того як здохне теж нічого не зміниться.
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31.03.2021 11:57 Відповісти
Цікаво, а хто виграє наступні вибори президента Запорєбрика? Інтрига...
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31.03.2021 11:04 Відповісти
Путєн чи *****? Я ставлю на *****.
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31.03.2021 11:09 Відповісти
фу.. путинские бараны стойлового содержания
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31.03.2021 11:05 Відповісти
та давай уже быстрее обнуляйся...
Совфед РФ поддержал закон об "обнулении": Путин сможет опять баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 84

..
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31.03.2021 11:06 Відповісти
Фашистский режим окончательно вызрел.
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31.03.2021 11:08 Відповісти
Чахлик невмирущий...
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31.03.2021 11:08 Відповісти
терешкова шалава космических маштабов...вонючие не потопляемые коммунисты что пуйло что она.. мерзости за одну ночь с ярых атеистов превратившиеся в глубоко верующих
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31.03.2021 11:09 Відповісти
рукі проч от шашєля на кладбіщі!
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31.03.2021 11:17 Відповісти
Какая неожиданность, да не может этого быть... Разве може Расися существовать без царя-самодержца? Может, но крайне недолго.
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31.03.2021 11:11 Відповісти
Брежнев: а что? Так можно было???))
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31.03.2021 11:15 Відповісти
Найвелычнишый в свити ЗЕбанько тоже мечтает о таком, потому что через 3 года ему прийдется ответить за все, что этот дрыщ наворотил.
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31.03.2021 11:16 Відповісти
Дообнуляются, шо мумию будут баллотировать.
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31.03.2021 11:18 Відповісти
Может он и не пойдет на новый срок.
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31.03.2021 11:27 Відповісти
Может, по немецки жопа
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31.03.2021 12:16 Відповісти
ЦИрк на дроті ) Мона подумати що воно без цього закона не стало би в стоп,ятий раз ****** )
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31.03.2021 11:32 Відповісти
Когда он копыта сложет?
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31.03.2021 11:39 Відповісти
Самодержец всея Дриси.
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31.03.2021 11:40 Відповісти
Сколько раз этот ноль будет умножать себя на ноль?
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31.03.2021 11:45 Відповісти
А условному Васе с Костромы нравится. "Главное-без биндер. Стабильнасть"... Типа не было известно,что что это за аномальное племя-кацапы.
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31.03.2021 11:51 Відповісти
Скільки не обнуляй , але ж часіки все одно тікають . І вже натікали - 68 рочків ..

Вже скоро Господь Всевишній обнулить все , Вова . І ніяка госдупа тебе не врятує . .
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31.03.2021 11:55 Відповісти
мумия ***.....чая!!!
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31.03.2021 12:02 Відповісти
В аду
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31.03.2021 12:05 Відповісти
лисий карлик вже дожив до середнього віку середнього кацапа в московії. Тепер воно може здохнути з дня на день, ось тоді і по-справжньому обнулиться і він, і вся кацапія разом з ним!
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31.03.2021 12:07 Відповісти
Як на СТО...скручують пробіг.
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31.03.2021 12:08 Відповісти
Радфед РФ підтримав закон про "обнулення": Путін зможе знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 492
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31.03.2021 14:08 Відповісти
Чим довше ***** буде при владі, тим скоріш прийде гвиздець єрефії.
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31.03.2021 16:01 Відповісти
Ще один Мао Цзе Дун !!!
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31.03.2021 19:51 Відповісти
 
 