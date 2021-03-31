Радфед РФ підтримав закон про "обнулення": Путін зможе знову балотуватися на пост президента

Рада Федерації в середу схвалила закон, що дає можливість чинному главі російської держави Володимиру Путіну знову балотуватися на майбутніх виборах президента.

Документ приводить законодавство РФ про вибори і референдуми у відповідність з поправками до Конституції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Авторами закону стали голова комітету Держдуми РФ з конституційного законодавства Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков і керівник думського комітету з контролю і регламенту Ольга Савастьянова.

Конституційна поправка про так зване "обнулення" президентських термінів, що дає можливість Путіну знову балотуватися на виборах в 2024 році, була ініційована рік тому депутатом Держдуми Валентиною Терешковою.

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Зміни передбачають, що бути президентом Росії можна не більше двох термінів, однак обмеження не поширюється на тих, хто займав посаду глави держави до набуття поправками до Конституції чинності.

Закон також встановлює нові вимоги до кандидатів у президенти: вік не молодше 35 років, термін проживання в Росії не менше 25 років і відсутність іноземного громадянства або дозволу на проживання в минулому. Останнє не поширюється на росіян, які "раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в Російську Федерацію".