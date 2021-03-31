Стратегічні плани законопроєктних робіт у Раді розписано до травня 2024 року, - Стефанчук
Представники Верховної Ради, Офісу Президента і міністерств, об'єднані в "трійки", напрацювали стратегічні щомісячні плани законотворчої діяльності до 2024 року.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми почали формувати плани законопроєктних робіт, з огляду на те, що у нас є три суб'єкти законодавчої діяльності: президент, народні депутати та Кабінет Міністрів, і рішення можуть ухвалюватися лише тоді, коли вони узгоджені між ними ... Ми розбилися на 22 групи, згідно з кількістю комітетів і міністерств, і почали працювати. Після цього отримали перший продукт - план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік. Далі виникла ідея розписати покроково стратегічні плани до травня 2024 року. За основу я запропонував взяти підхід, який я називаю "ідеальною вісімкою" того, як ухвалюються рішення ... Ця "вісімка" масштабувала роботу "трійок". І тепер, за результатами обговорення в "трійках", ми щодо кожного напрямку маємо розписаний щомісячний план", - пояснив Стефанчук.
За його словами, під час напрацювання цих планів "трійки" виходили з пропускної спроможності Верховної Ради, яка становить 250-350 законопроєктів і постанов на рік.
Так, усі дані про плани законопроєктної роботи "трійки Стефанчука" планують перевести в єдину комп'ютерну систему формування державної політики та моніторингу її здійснення, за допомогою якої президент "у будь-яку секунду може побачити: хто виконує, з ким треба попрощатися, на якому етапі перебуває внесення законопроєктів у Раду, хто виходить за межі певного бюджету".
"Це була ідеологія того, як має працювати держава. І це те, що називається "трійками Стефанчука". Це просто переведення програми президента у відповідні завдання і дії з неухильним контролем за їхнім виконанням, що буде забезпечено IT-механізмом, який розробляється з канадцями, тобто береться за основу система, яка вже працює в уряді Канади, і інтерпретується до українських реалій", - додав перший віцеспікер.
За словами Стефанчука, така "повноцінна система" з'явиться найближчим часом, а її частина буде відкрита для публічного огляду.
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04.10.2018
от мосейчукчи
Капуста 7 гривен, свекла - 7 гривен, картофель - 6 гривен, морковь - 10, лук - 10, итого - 40 гривен. И это если готовить борщ постный - без мяса (90 гривен за килограмм), сала (70 гривен килограмм) и фасоли (30 гривен за килограмм). Потому что с этими ингредиентами обойдется почти в 100 гривен. К сожалению, звучит как деликатес. https://tsn.ua/ru/groshi/borschevoy-nabor-rastet-v-cene-skolko-stoit-svarit-tradicionnoe-ukrainskoe-blyudo-1244037.html
я тебе и таким как ты просто напоминаю чего вы добились за два года. сегодня день такой. сегодня два года назад быдло победило в Украине. жри...те
я не выбирал это
я не планирую терпеть это
если это потеряет берега и его не снесут те кто его привел к власти - я как минимум обеспечу эмиграцию своего сына. постараюсь тоже уехать
Янелох вже готується до другого терміну і подвжив цепуру щоб не муляла шию.
https://www.facebook.com/# 11 год ·
Нічого особливого, просто перед лейтенантом Бакановим лежить сценарій з запитаннями та відповідями на них.
Ці запитання йому на сьогодняшньому засіданні абсолютно випадково були задані депутатами "слуг народу"!
95 квартал це назавжди.
Фото "Баканов на трибуні ВР та шпаргалки з питаннями-відповідями від 95-кварталу":
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/167158780_3823735614330625_3079318473983213054_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yrTv-WM2D4gAX_bZY2a&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=5bb50a8fb3cbb1590fc24e056b9da09e&oe=60887AEF