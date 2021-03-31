Стратегічні плани законопроєктних робіт у Раді розписано до травня 2024 року, - Стефанчук

Представники Верховної Ради, Офісу Президента і міністерств, об'єднані в "трійки", напрацювали стратегічні щомісячні плани законотворчої діяльності до 2024 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми почали формувати плани законопроєктних робіт, з огляду на те, що у нас є три суб'єкти законодавчої діяльності: президент, народні депутати та Кабінет Міністрів, і рішення можуть ухвалюватися лише тоді, коли вони узгоджені між ними ... Ми розбилися на 22 групи, згідно з кількістю комітетів і міністерств, і почали працювати. Після цього отримали перший продукт - план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік. Далі виникла ідея розписати покроково стратегічні плани до травня 2024 року. За основу я запропонував взяти підхід, який я називаю "ідеальною вісімкою" того, як ухвалюються рішення ... Ця "вісімка" масштабувала роботу "трійок". І тепер, за результатами обговорення в "трійках", ми щодо кожного напрямку маємо розписаний щомісячний план", - пояснив Стефанчук.

За його словами, під час напрацювання цих планів "трійки" виходили з пропускної спроможності Верховної Ради, яка становить 250-350 законопроєктів і постанов на рік.

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Так, усі дані про плани законопроєктної роботи "трійки Стефанчука" планують перевести в єдину комп'ютерну систему формування державної політики та моніторингу її здійснення, за допомогою якої президент "у будь-яку секунду може побачити: хто виконує, з ким треба попрощатися, на якому етапі перебуває внесення законопроєктів у Раду, хто виходить за межі певного бюджету".

"Це була ідеологія того, як має працювати держава. І це те, що називається "трійками Стефанчука". Це просто переведення програми президента у відповідні завдання і дії з неухильним контролем за їхнім виконанням, що буде забезпечено IT-механізмом, який розробляється з канадцями, тобто береться за основу система, яка вже працює в уряді Канади, і інтерпретується до українських реалій", - додав перший віцеспікер.

За словами Стефанчука, така "повноцінна система" з'явиться найближчим часом, а її частина буде відкрита для публічного огляду.

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