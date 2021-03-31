Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 10 областей, в 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено в 20 регіонах і в Києві, на червоному рівні перебувають столиця і 10 областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, в червоній зоні Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька області.

У помаранчевої зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

І тільки Херсонська область залишається в "жовтій" зоні.

Показник госпіталізацій хворих з COVID-19 перевищено в 21 регіоні - в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій , Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Так, при певному показнику рівня госпіталізацій в 60 на 100 тис. населення, в Києві цей показник, станом на 28 березня, становив 106,8. Найвищий показник госпіталізацій в в Хмельницькій області - 120,2 на 100 тис. населення, в Житомирській області - 116,2, у Вінницькій області - 116,0 і Миколаївській області - 107,4.

Найвищий показник завантаженості ліжок із киснем, станом на 28 березня, в Києві - 85,8%, Житомирській області - 73,9%, Київській - 69,0%, Львівській - 71,1%, Миколаївській - 71,0% , Одеській - 65,6%, Хмельницькій - 66,2% (при певному показнику 65%).





