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Новини Коронавірус і карантин
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У МВС за добу виявили 459 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях

Станом на ранок середи зафіксовано 459 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській, Запорізькій областях та у м.Києві.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 44 080 правоохоронців, одужали - 42 677, померли - 170.

У МВС за добу виявили 459 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях 01

Також читайте: В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

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карантин (18172) МВС (3503) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов опублікував декларацію. За минулий рік він заробив 497 тисяч гривень за місцем роботи в МОЗ.
Відповідний документ https://public.nazk.gov.ua/documents/2c1355ed-c346-4808-a5e0-03decdcb9bf7 опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції .
Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.
У Степанова три дорогих годинника (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.
У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.
Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.
У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більше 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більше 240 тисяч доларів.
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31.03.2021 11:13 Відповісти
Ну і шо. Ну, багатий міністр, однак це ніяк не впливає на зріст поширення зараження ковідом. Міністр каже, міністр пише, міністр завозе вакцину і призиває вакцінуватися, звичайний водій маршрутки, "Вася" їздить без маски і забиває салон пасажирами у гонидві за 8 грн. Вася більше зло, "Вася" ж не один, їх, "Василів" тисячі по всій країні. А потім - за добу померло 407 хворих.
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31.03.2021 12:04 Відповісти
Чому їх з перших не щеплять - обіцяли ж якось.
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31.03.2021 11:30 Відповісти
Добавте в цю статистику кількість вакцинованих працівників.
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31.03.2021 11:55 Відповісти
Є дані про щеплення МВС-ників?
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31.03.2021 11:59 Відповісти
 
 