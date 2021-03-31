У МВС за добу виявили 459 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях

Станом на ранок середи зафіксовано 459 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській, Запорізькій областях та у м.Києві.

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 44 080 правоохоронців, одужали - 42 677, померли - 170.







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