У МВС за добу виявили 459 нових випадків COVID-19, більшість у Києві, Дніпропетровській і Запорізькій областях
Станом на ранок середи зафіксовано 459 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Дніпропетровській, Запорізькій областях та у м.Києві.
З початку пандемії на COVID-19 захворіли 44 080 правоохоронців, одужали - 42 677, померли - 170.
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Відповідний документ https://public.nazk.gov.ua/documents/2c1355ed-c346-4808-a5e0-03decdcb9bf7 опублікований на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції .
Міністр володіє квартирою в Києві (площа 340,9 м.кв.), а його дружина Наталя машиномісцем в Києві.
У Степанова три дорогих годинника (Rolex, Breguet, Piaget), у його дружини чотири годинників, ювелірні вироби та картини.
У декларації голова МОЗ вказав, що автомобілі Land Rover Range Rover 2014 та Lexus LX470 2005 належать йому, а два інших - Lexus GX460 2013 та Lexus LX 450 2016 - його дружині.
Міністр за минулий рік заробив 497 527 гривень за офіційним місцем роботи та проценти з Ощадбанку. Його дружина за 2020 рік заробила 988 840 гривень від зайняття підприємницькою діяльністю і також проценти з банків.
У Степанова готівкою 11 300 євро, 160 тисяч гривень, а на банківському рахунку майже більше 665 тисяч доларів. У його дружини готівкою 27 тисяч доларів, на банківських рахунках до 2 млн гривень, більше 240 тисяч доларів.