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Новини
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"Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат", - повірена у справах США Квін

Україна потребує більшої прозорості й поліпшення бізнес-клімату для просування до членства в європейських та євроатлантичних інституціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Щоб була можливість допомогти Україні просуватися до членства в європейських та євроатлантичних інституціях, Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат. Зобов'язання України за програмами фінансової допомоги МВФ, Світового банку та ЄС є корисним путівником для неї. Зміни в цих напрямках допоможуть Україні стати сучасною західною країною, яку прагнуть мати українці", - зазначила Квін.

За її словами, США співпрацюють з Україною, щоб допомогти їй побудувати економіку для своїх потреб, щоб вона працювала на благо українського народу і могла реалізовувати власні прагнення.

"Це обопільно вигідна ситуація. Тому що багата, безпечна, мирна і демократична Україна посилюватиме Європу і буде міцним партнером Сполучених Штатів", - додала Квін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зіткнувся з проблемами у боротьбі з корупцією і врегулюванні ситуації на Донбасі, - повірена США Квін

Водночас тимчасова повірена у справах США зазначила, що одним з досягнень є земельна реформа, яка, як очікується, буде реалізована цього літа, вперше створивши ринок землі, який допоможе розкрити величезний сільськогосподарський потенціал України.

Ще однією ключовою реформою є децентралізація, адже органи місцевого самоврядування вперше отримали повноваження розподіляти бюджети відповідно до місцевих пріоритетів.

"І ще одним досягненням, яке, схоже, наближається, є ухвалення пакету законопроєктів про приватизацію. Якщо ці законопроєкти будуть ухвалені, це приведе до прозорого і більш справедливого процесу приватизації державних підприємств, що може створити приплив іноземних інвестицій, допомогти модернізувати ці підприємства і працевлаштувати тисячі українців. Це все дуже важливі події на економічному фронті", - вважає вона.

Також читайте: Сподіваємось, що Україна цього літа проведе реформу землі, СБУ і судової системи, - повірена США Квін

Автор: 

корупція (4685) США (22979) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+3
Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат=Украине не нужен Зе
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31.03.2021 11:32
+3
Поздно...
В Украине победил антимайдан, чиновники-казнокрады, олигархи-монополисты... И все благодаря колхозному "зенаселению"...
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31.03.2021 11:35
+3
знати то ви всі, 73/43%зебіли знаєте; от тільки робите все навпаки. Про що вам дипломатично "тре язиком" пані Квін. І не тільки вона.
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31.03.2021 11:40
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Государственный департамент США(краткое содержание отчета о соблюдении прав человека за 2020 год: Украина)
1. Власти не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления
2. Жестокое обращение с задержанными со стороны полиции оставалось широко распространенной проблемой
3. Безнаказанность за злоупотребления, совершенные правоохранительными органами
4. Условия содержания в тюрьмах и изоляторах оставались плохими
5. Коррупция среди судей и прокуроров оставалась повсеместной
6. Практика одностороннего или благоприятного освещения новостей, оплачиваемая олигархами
7. Коррупция оставалась широко распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти
8. 7 июля президент Зеленский...Далее по тексту
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31.03.2021 11:20 Відповісти
"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная США Квин

Сказала, что мы мутные и продажные. И живём, хер знает в каких условиях.
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31.03.2021 11:21 Відповісти
порохоботы голосуют "за".. меньше коррупции, меньше олигархов, сильнее экономика..
"Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат", - поверенная США Квин - Цензор.НЕТ 2902
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31.03.2021 11:22 Відповісти
вот спасибо, мы то, дураки, и не знали... как вы уже достали своими "шедеврами" только языком трепать и мастера..
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31.03.2021 11:22 Відповісти
знати то ви всі, 73/43%зебіли знаєте; от тільки робите все навпаки. Про що вам дипломатично "тре язиком" пані Квін. І не тільки вона.
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31.03.2021 11:40 Відповісти
тебе наверное такие реплики оплачивают или ты просто олигофрен...
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31.03.2021 12:32 Відповісти
Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат=Украине не нужен Зе
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31.03.2021 11:32 Відповісти
бубочка:
- бізнес- шо?
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31.03.2021 11:35 Відповісти
Поздно...
В Украине победил антимайдан, чиновники-казнокрады, олигархи-монополисты... И все благодаря колхозному "зенаселению"...
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31.03.2021 11:35 Відповісти
Та это все понятно...Как это ЗЕбилам объяснить?
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31.03.2021 11:35 Відповісти
А дійсно - як? Якщо вони все це знають - подивись вище.
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31.03.2021 11:41 Відповісти
"рынок земли", по принятому антинародному закону, допустить нельзя, независимо от того, что скажут послы каких либо государств или даже президенты. Со всем остальным полностью согласен.
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31.03.2021 11:41 Відповісти
Капітанша очевідність Нам багато що треба. Єх брати і наші сестри гамериканськи. Як вам не соромно дивитися, що такий роботящий і розумний народ тогне у багнюці тієї корупції і крадіжок, яку нам розвели кляті москалі!!!!!??
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31.03.2021 11:50 Відповісти
Все таки наивные ( чтоб не сказать большего ) люди, эти американцы. На этой территории делают только то, что нужно бене. Зебыдло радостно это поддерживает!
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31.03.2021 12:57 Відповісти
Хуже всего, что нам часто передают наши олигархические посредники в искаженном виде то что говорят американцы, МВФ, вставляя то, что нужно нашим олигархам. Или ставят это на первый план, а то что те ставят первым пунктом часто вообще забывают упомянуть. Технологии мошенников.
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31.03.2021 14:02 Відповісти
"Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат", - повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 2719
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31.03.2021 13:00 Відповісти
Интересно, кто автор этой статьи? Кто берет ответственность за точность передачи того, что говорила посол. Здесь могут быть манипуляции. Здесь есть ее как бы цитаты - в кавычках. А насчёт "рынка земли" без кавычек, то есть возможно вольное толкование и манипуляции. В любом случае кто автор статьи? Ведь даже цитаты могут передаваться неверно и никто не отвечает. Просто безобразие.
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31.03.2021 14:16 Відповісти
Если она действительно одобрила "рынок земли" (в чем могут быть сомнения), то в этом вопросе следует послать ее подальше. Притом грубо. Ведь рынок земли в криминально олигархической стране, притом по принятому закону, может быть только в угоду олигархам и криминалам. Рынок земли в наших условиях это АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ катастрофическая для народа и страны.
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31.03.2021 14:29 Відповісти
 
 