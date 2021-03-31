"Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат", - повірена у справах США Квін
Україна потребує більшої прозорості й поліпшення бізнес-клімату для просування до членства в європейських та євроатлантичних інституціях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
"Щоб була можливість допомогти Україні просуватися до членства в європейських та євроатлантичних інституціях, Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат. Зобов'язання України за програмами фінансової допомоги МВФ, Світового банку та ЄС є корисним путівником для неї. Зміни в цих напрямках допоможуть Україні стати сучасною західною країною, яку прагнуть мати українці", - зазначила Квін.
За її словами, США співпрацюють з Україною, щоб допомогти їй побудувати економіку для своїх потреб, щоб вона працювала на благо українського народу і могла реалізовувати власні прагнення.
"Це обопільно вигідна ситуація. Тому що багата, безпечна, мирна і демократична Україна посилюватиме Європу і буде міцним партнером Сполучених Штатів", - додала Квін.
Водночас тимчасова повірена у справах США зазначила, що одним з досягнень є земельна реформа, яка, як очікується, буде реалізована цього літа, вперше створивши ринок землі, який допоможе розкрити величезний сільськогосподарський потенціал України.
Ще однією ключовою реформою є децентралізація, адже органи місцевого самоврядування вперше отримали повноваження розподіляти бюджети відповідно до місцевих пріоритетів.
"І ще одним досягненням, яке, схоже, наближається, є ухвалення пакету законопроєктів про приватизацію. Якщо ці законопроєкти будуть ухвалені, це приведе до прозорого і більш справедливого процесу приватизації державних підприємств, що може створити приплив іноземних інвестицій, допомогти модернізувати ці підприємства і працевлаштувати тисячі українців. Це все дуже важливі події на економічному фронті", - вважає вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Власти не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления
2. Жестокое обращение с задержанными со стороны полиции оставалось широко распространенной проблемой
3. Безнаказанность за злоупотребления, совершенные правоохранительными органами
4. Условия содержания в тюрьмах и изоляторах оставались плохими
5. Коррупция среди судей и прокуроров оставалась повсеместной
6. Практика одностороннего или благоприятного освещения новостей, оплачиваемая олигархами
7. Коррупция оставалась широко распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти
8. 7 июля президент Зеленский...Далее по тексту
Сказала, что мы мутные и продажные. И живём, хер знает в каких условиях.
- бізнес- шо?
В Украине победил антимайдан, чиновники-казнокрады, олигархи-монополисты... И все благодаря колхозному "зенаселению"...