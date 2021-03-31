На Хмельниччині жінка кинулася в 17-метровий колодязь, рятуючи свою 5-річну доньку. Обидві вижили, - МВС. ФОТО
У селищі міського типу Летичів Хмельницької області п'ятирічна дитина і її мати впали в 17-метровий колодязь. Обох вдалося врятувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Повідомляється, що бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку і передали її медикам, потім витягли жінку.
В результаті інциденту дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану забрали медики для подальшого обстеження.
"За словами жінки, її дитина впала в покинутий колодязь. Побачивши це, мати кинулася за дівчинкою. На щастя, обидві залишилися живі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар31.03.2021 11:39
+19 Igor Lemke #390467
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+13 Борменталь Незабаром
показати весь коментар31.03.2021 11:22
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а тут "стрибнула", то ж не вигадуйте
да и с глубиной либо напутали, либо в новости - 90% "вяличия" "героини" и у дочери кости с адамандия)
Какой смысл вам что то чесать своим языком, если ВСЁ вышло у неё удачно !!! Значит она ВСЁ сделала ВЕРНО и ВОВРЕМЯ!