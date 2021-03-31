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Новини
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На Хмельниччині жінка кинулася в 17-метровий колодязь, рятуючи свою 5-річну доньку. Обидві вижили, - МВС. ФОТО

У селищі міського типу Летичів Хмельницької області п'ятирічна дитина і її мати впали в 17-метровий колодязь. Обох вдалося врятувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Повідомляється, що бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь, дістали дівчинку і передали її медикам, потім витягли жінку.

В результаті інциденту дитина отримала перелом ноги, мати не постраждала. Травмовану забрали медики для подальшого обстеження.

"За словами жінки, її дитина впала в покинутий колодязь. Побачивши це, мати кинулася за дівчинкою. На щастя, обидві залишилися живі", - йдеться в повідомленні.

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На Хмельниччині жінка кинулася в 17-метровий колодязь, рятуючи свою 5-річну доньку. Обидві вижили, - МВС 01
На Хмельниччині жінка кинулася в 17-метровий колодязь, рятуючи свою 5-річну доньку. Обидві вижили, - МВС 02

Автор: 

МВС (3503) нещасний випадок (274) ДСНС (5116)


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Топ коментарі
+21
Мабуть не просто стрибнула, а спускалася по стінах, чи може мотузці. Але вчинок дійсно справжньої матері! Певно, хтось залишився на горі, та викликав рятивників..
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31.03.2021 11:39
+19
О це й э МАТИ.... Не кожна б кинулась як пишуть , дехто в туалеті на вокзалі кидає свою дитину..
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31.03.2021 11:29
+13
добре що вона не розчавила своє дитя
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31.03.2021 11:22
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Та хто завгодно кинувся б.
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31.03.2021 11:21 Відповісти
добре що вона не розчавила своє дитя
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31.03.2021 11:22 Відповісти
Только что хотел об этом сказать. Прыгнуть на своего ребёнка с 17 метровой высоты ......
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31.03.2021 11:30 Відповісти
та да, схоже альтернативно обдарована
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31.03.2021 11:35 Відповісти
Мабуть не просто стрибнула, а спускалася по стінах, чи може мотузці. Але вчинок дійсно справжньої матері! Певно, хтось залишився на горі, та викликав рятивників..
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31.03.2021 11:39 Відповісти
ну то для такого дійства є інше дієслово - "полізла"!
а тут "стрибнула", то ж не вигадуйте
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31.03.2021 11:43 Відповісти
Ми ж з вами не розповідь с перших слів читаємо, а той переказ, що розповіли рятувальники, а їх справа не романи писати, а рятувати. Та й пройшла ця історія через багато людей, доки до нас потрапила...
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31.03.2021 12:37 Відповісти
добре що за дитиною не стрибнув найвеличніший...а то таке - він може
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31.03.2021 13:03 Відповісти
Некоторые матери, детей выбрасывают и не только в колодец. Так что не кто завгодно.
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31.03.2021 11:30 Відповісти
угу, два раза - бросился, вылез, вспомнил шо забыл зажигалку и опять полез взад
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Ага ,73% предали Родину и они в колодец прыгнут ,щассс
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31.03.2021 12:50 Відповісти
хренасе колодцы там. 17 метров - это 5-6 этаж.
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31.03.2021 11:28 Відповісти
О це й э МАТИ.... Не кожна б кинулась як пишуть , дехто в туалеті на вокзалі кидає свою дитину..
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31.03.2021 11:29 Відповісти
Но все-таки сломя голову так бросаться не стоит. Если бы женщина сама получила травмы, они и ребенка не спасла бы и себя погубила. Может конечно тут приукрасили словом "бросилась", и женщина на самом деле грамотно спустилась в колодец и позвала на помощь.
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31.03.2021 11:42 Відповісти
як би вона "грамотно спустилась в колодец" - то так само "грамотно" змогла б підняти дитину той самою мотузкою
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31.03.2021 11:45 Відповісти
З дна колодязя, витягла б дитину на поверхню? Для цього в неї, в кишені, була альпіністка мотузка 10ка, а на горі, перед спуском вона прилаштувала поліспаст? Скоріш за все просто залишався старий ланцюг, по ньому вона змогла спуститися, і правильно зробила, бо дитина могла потонути, чи вмерти від переохолодження. А дорослий її би просто тримав, до під'їзду рятівників... До того ж мати не зломала нічого, схоже що це не було вільне падіння з 17ти метрів, а от дівчинка таки зломала ногу. Ще раз зауважу - ми не знаємо, як все там було, тому що тут написано не можна довіряти, особливо дослівно.
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31.03.2021 12:47 Відповісти
ну от, ви знову вигадуєте якісь детективні пригодницькі історії, хоча трохи вишче закликали "не писати романи"
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Дитина і мати живі, отже все зробили вірно. Без допомоги на дні дитина могла просто потонути. А те що в ціей новині багато незрозумілого це факт.
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31.03.2021 13:05 Відповісти
А про "романи писати" то про рятивників. Запитали журналісти, хтось з них і ляпнув "кинулася", бо вони так не роблять, знають що можна просто чадним газом отруїтися... ане тільки потонути...
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31.03.2021 13:06 Відповісти
Ще раз перечитав - тут навіть не було журналістів, це повідомляє просто прес-служба МНС
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31.03.2021 13:08 Відповісти
чудово що порятунок відбувся! але ж с таким самим успіхом - вона могла розчавити свою дитину і покалічитися сама
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31.03.2021 16:28 Відповісти
Ну да,матері зазвичай носять з собою 17-ву мотузку,раптом на шляху закинута криниця.
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31.03.2021 16:25 Відповісти
ну так я ж про що і пишу!
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31.03.2021 16:27 Відповісти
Навіщо пригати до колодця. Краще бігти по допомогу і драбину
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31.03.2021 11:44 Відповісти
17 метрів. Яка драбина?
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31.03.2021 12:47 Відповісти
Настоящая мать-героиня
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31.03.2021 11:45 Відповісти
ага, героин отец только был бы позван с веревкой, а то в то шо "бросилась" как-то не верится - ну зачем падать и ломать ся, если мона аккуратно спуститься и помочь.
да и с глубиной либо напутали, либо в новости - 90% "вяличия" "героини" и у дочери кости с адамандия)
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31.03.2021 11:56 Відповісти
Это ПОСТУПОК и проявление настоящей материнской любви! Здоровья вам обеим!!!
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31.03.2021 11:55 Відповісти
Настоящие матери готовы на все, лишь бы спасти своего ребенка, но встречаются и такие, которые выбрасывают новорожденного грудничка в сортир.
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31.03.2021 12:00 Відповісти
Наверное, пыталась удержать и сорвалась вместе с ней.... Иначе зачем бросаться, рискуя зашибить ребенка, если просто можно спустить тот-же трос с ведром.
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31.03.2021 12:32 Відповісти
А вы уверены, что 5-летний ребенок в истерике с поломанными ногами сможет сам разместиться в этом ведре и удерживаться, пока его поднимают 17 метров.
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31.03.2021 13:44 Відповісти
Читайте уважно "заброшенный колодец".Який трос,яке відро?
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31.03.2021 16:26 Відповісти
Для УМНИКОВ, которые осуждают что "НЕ ТАК спасала" или, что вообще "зачем САМА СПАСАЛА" поясню...
Какой смысл вам что то чесать своим языком, если ВСЁ вышло у неё удачно !!! Значит она ВСЁ сделала ВЕРНО и ВОВРЕМЯ!
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Хто буде тягнути відро 17 метрів. Нема таких колодців, може 1,7 м?
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31.03.2021 12:47 Відповісти
Шановна, як нема? в мене - 20 метрів, в сусідів є 35!
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31.03.2021 12:48 Відповісти
бывает, поищите в ютубе, колодец в 47 колец
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Респект,уважуха ,и низкий поклон тебе,НАСТОЯЩАЯ мать
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31.03.2021 13:13 Відповісти
А якщо б ***** кинути в криницю, цікаво скільки козломордих стрибнули щоб його рятувати.
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31.03.2021 15:55 Відповісти
того кто отвечает за этот коледец скинуть туда же, тогда другие будут шевелится, по другому никак вообще, люди тупые как валянки, пока каленой кочергой не погонишь ничерта делать не будут
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31.03.2021 16:39 Відповісти
 
 