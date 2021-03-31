Довибори в Раду: на Прикарпатті другу добу не здійснюється підрахунок голосів, - ЧЕСНО. ФОТО

На Прикарпатті на виборчому окрузі № 87 другу добу не відбувається підрахунок голосів виборців через відсутність членів окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух ЧЕСНО на своїй сторінці у фейсбуку.

"Початок робочого дня. Другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати", - йдеться у повідомленні.

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Тут зазначають, що члени ДВК втомилися стояти на вулиці в очікуванні, і їх під будівлею вже немає.

"І тут є низка запитань. Що в цей час відбувається з бюлетенями і протоколами? Де ці бюлетені і протоколи? І хто відповість за те, що другу добу нема безперервного засідання ОВК", - зазначили в ЧЕСНО.





