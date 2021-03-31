Довибори в Раду: на Прикарпатті другу добу не здійснюється підрахунок голосів, - ЧЕСНО. ФОТО
На Прикарпатті на виборчому окрузі № 87 другу добу не відбувається підрахунок голосів виборців через відсутність членів окружної виборчої комісії та дільничних виборчих комісій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух ЧЕСНО на своїй сторінці у фейсбуку.
"Початок робочого дня. Другу добу немає членів ОВК і не відбувається підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати", - йдеться у повідомленні.
Тут зазначають, що члени ДВК втомилися стояти на вулиці в очікуванні, і їх під будівлею вже немає.
"І тут є низка запитань. Що в цей час відбувається з бюлетенями і протоколами? Де ці бюлетені і протоколи? І хто відповість за те, що другу добу нема безперервного засідання ОВК", - зазначили в ЧЕСНО.
Топ коментарі
+17 Иван Кутепов
показати весь коментар31.03.2021 11:25
+17 18c49ed2
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+8 Тимофій Тимофеєв
показати весь коментар31.03.2021 11:25
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Бабло вгатили у бігморди та інет рекламу, але забули, що місцеві їх знають та штиняюче нутро не відмити та дорогами від "Шевченка" не купити...
порахувати пару тис булетнів то питання на пару годин. з такою то явкою
Нюанс в том, что объявляется не перерыв в заседании, а ТЕХНИЧЕСКИЙ перерыв, сейфы, шкафы и комнаты опечатываются и СНАРУЖИ выставляется пост ВООРУЖЕННОЙ полиции, а при необходимости, по ТРЕБОВАНИЮ Головы комиссии или его зама, дополнительно выставляется вооруженная охрана СБУ.
А Закон вам надо читать внимательнее.
А Кивалов? А Охендовский при Януковиче и при Порошенко?
Не первые выборы. Честными они были только один раз - досрочные, в 1994-м году.