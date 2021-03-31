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Новини
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Кабмін сьогодні розгляне припинення угоди з РФ про туристичну співпрацю, безпеку іграшок і ліцензійні умови для азартних ігор

Кабмін сьогодні розгляне припинення угоди з РФ про туристичну співпрацю, безпеку іграшок і ліцензійні умови для азартних ігор

Уряд України в середу, 31 березня, може припинити дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.

Ініціювати розгляд відповідного проєкту постанови буде міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він також запропонує призначити представника та заступника представника Кабінету Міністрів України в опікунській раді фонду "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" Федеративної Республіки Німеччина.

Міністр оборони Андрій Таран внесе на розгляд проєкт постанови про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя співробітника кадрового складу розвідувального органу України, який звільнився та виїжджає за місцем довготермінового відрядження такого співробітника за межі України.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна ініціюватиме внесення зміни до порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін денонсував три угоди з СНД у сфері атомної енергетики

Крім того, урядовці можуть розглянути та внести зміни до технічного регламенту безпечності іграшок.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціюватиме затвердження переліку спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі товарів і послуг у 2021 році.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет ініціюватиме внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. За ініціативи МОН Кабмін розглядатиме питання про утворення Українського державного університету науки і технологій, а також може перерозподілити деякі видатки державного бюджету, передбачені Міністерству освіти і науки на 2021 рік.

У порядку денному є затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії медичних наук за програмою "Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги". Також - зміни до порядку проведення індексації грошових доходів населення, до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських).

На засідання планується розглянути і питання використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації державних інвестиційних проєктів у сфері управління водними ресурсами.

Також урядовці мають намір затвердити ліцензійні умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

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Вони планують також погодити проєкт указу Президента про внесення змін до положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, а також проєкт розпорядження глави держави про делегацію для участі в переговорах з Європейською комісією щодо долучення України до участі в рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".

Міністри погодять і низку законопроєктів, які найближчим часом внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, проєкт закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) з урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій; зміни до законів щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам, змін до закону про державні нагороди; зміни до деяких законів щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю; зміни до законів щодо запровадження державних стандартів у сфері фізичної культури і спорту та державних соціальних нормативів надання послуг суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.

Автор: 

ветерани (1071) держзакупівлі (383) денонсація (47) іграшки (51) розвідка (3866) росія (65316) соцдопомога (136) азартні ігри (281)


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Топ коментарі
+8
Какой нахер туризм? С парашей еще в 2014 году визовый режим надо было делать
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31.03.2021 11:38
+3
а про безпеку гастролів наших ватників розглянете?
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31.03.2021 11:42
+2
на 8 річниці війни ?
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31.03.2021 11:45
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Какой нахер туризм? С парашей еще в 2014 году визовый режим надо было делать
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31.03.2021 11:38 Відповісти
альтуризм
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31.03.2021 11:45 Відповісти
это еще не то - в 2017-м вроде, какая то наша организация козаков, типо додумалась "разорвать братство" с кизяками Ростова-на-дне и Кубани, и это после того как кизяки уже 3 года резали и жгли тут наших граждан.
а это - просто показывают шо незазря икру едят да на Мальдивы летят
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31.03.2021 11:47 Відповісти
а про безпеку гастролів наших ватників розглянете?
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31.03.2021 11:42 Відповісти
Та то ж свАте. Артісти хАтятЬ кушать...
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31.03.2021 12:25 Відповісти
на 8 річниці війни ?
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31.03.2021 11:45 Відповісти
При власти суперпатриотов это было не на часи
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31.03.2021 11:50 Відповісти
альтернативно обдарованний, а що зміниться після відміни співпраці в туризмі?
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31.03.2021 11:53 Відповісти
Хотя бы турысты не будут щеголять в футболках сборной расии. А турысты с мацковского отделения рошен не будут очолювать НКРЕКУ и Нацбанк. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств, они сейчас все с турыстическими целями нахолятся в Лондоне
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31.03.2021 12:06 Відповісти
імітація бурхливої діяльності! ось як це називається
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31.03.2021 12:10 Відповісти
хотів це і за поросенко сивоносого гетьмана сказати...випередив
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31.03.2021 11:53 Відповісти
справа в тому, що всі ці міжнародні домовленності торкаються багатьох сфер життя і щоб відмінити щось треба проаналізувати сотні, а то й тисячи договорів, потім все це звести в купу, подивитися що воно не торкає якихось інших домовленностей і після цього починати вносити зміни!
але пересічний житель цієї країни вважає що все можна відмінити по команді - "всьо з рашкай адмініть - раз-два!"
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31.03.2021 11:52 Відповісти
 
 