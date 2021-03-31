Кабмін сьогодні розгляне припинення угоди з РФ про туристичну співпрацю, безпеку іграшок і ліцензійні умови для азартних ігор
Уряд України в середу, 31 березня, може припинити дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму.
Ініціювати розгляд відповідного проєкту постанови буде міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він також запропонує призначити представника та заступника представника Кабінету Міністрів України в опікунській раді фонду "Пам’ять, відповідальність і майбутнє" Федеративної Республіки Німеччина.
Міністр оборони Андрій Таран внесе на розгляд проєкт постанови про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги іншому з подружжя співробітника кадрового складу розвідувального органу України, який звільнився та виїжджає за місцем довготермінового відрядження такого співробітника за межі України.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна ініціюватиме внесення зміни до порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Крім того, урядовці можуть розглянути та внести зміни до технічного регламенту безпечності іграшок.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціюватиме затвердження переліку спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі товарів і послуг у 2021 році.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет ініціюватиме внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. За ініціативи МОН Кабмін розглядатиме питання про утворення Українського державного університету науки і технологій, а також може перерозподілити деякі видатки державного бюджету, передбачені Міністерству освіти і науки на 2021 рік.
У порядку денному є затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Національній академії медичних наук за програмою "Фонд розвитку закладів третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги". Також - зміни до порядку проведення індексації грошових доходів населення, до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських).
На засідання планується розглянути і питання використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації державних інвестиційних проєктів у сфері управління водними ресурсами.
Також урядовці мають намір затвердити ліцензійні умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.
Вони планують також погодити проєкт указу Президента про внесення змін до положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, а також проєкт розпорядження глави держави про делегацію для участі в переговорах з Європейською комісією щодо долучення України до участі в рамковій програмі ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт Європа".
Міністри погодять і низку законопроєктів, які найближчим часом внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, проєкт закону про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) з урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій; зміни до законів щодо врегулювання питання розроблення порядку присвоєння категорій і педагогічних звань педагогічним працівникам, змін до закону про державні нагороди; зміни до деяких законів щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю; зміни до законів щодо запровадження державних стандартів у сфері фізичної культури і спорту та державних соціальних нормативів надання послуг суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.
Будь ласка, зачекайте...
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а это - просто показывают шо незазря икру едят да на Мальдивы летят
але пересічний житель цієї країни вважає що все можна відмінити по команді - "всьо з рашкай адмініть - раз-два!"