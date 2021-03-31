Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук
Питання про ринок землі може бути не винесено на всеукраїнський референдум.
Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"Можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо закону про ринок землі буде залежати від того, яка форма буде обрана ініціатором. Ми запропонували кілька форм. Перша - це скасування законодавчого акта, але в перехідних положеннях законопроєкту про референдум ми вказали, що питання про референдуми, які скасовують закони, буде доступне лише з 1 січня 2022 року, коли має бути втілена земельна реформа і людина відчує себе власником", - сказав Стефанчук.
Друга з передбачених форм, за словами першого віцеспікера, - це формулювання питання, яке виноситься на референдум.
"Конституційний Суд має вказати: чи не порушує воно принципів, закладених у закон про референдум. Якщо воно буде сформульоване на зразок "позбавити власників права розпоряджатися своєю земельною ділянкою", то таке питання не може бути предметом референдуму, тому що суперечить протоколу першому Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод, де передбачено, що право власності – це непорушне право", - уточнив Стефанчук.
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Хреново, что они заблокировали КС и оспорить все будет сложно. Заметили как четко новости одна за другой выходят: сначала блокировка работы КС и через день закон о референдуме нарисовался на подпись и на следующий день "рынок земли"
сТефанчук ( этот боров ) , который всех затрахал законом про референдум и "протащил" его - теперь будет решать , какие вопросы можно выносить на этот референдум .
Что и требовалось доказать !
Мне кажется , что после разгона этой зрады , прийдется полностью переделывать законы , которые они тут в турборежиме строчат ( "сосны" , блин ...) .
Навіть не треба з'ясовувати перелік цих чєловєков.
Иными словами, референдум фактически невозможен ни одному вопросу до 2022 года, потому, что любой важный вопрос уже оформлен тем или иным законом.