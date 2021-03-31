Питання про ринок землі може бути не поставлене на всеукраїнському референдумі: все залежить від того, яку форму обере ініціатор, - Стефанчук

Питання про ринок землі може бути не винесено на всеукраїнський референдум.

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо закону про ринок землі буде залежати від того, яка форма буде обрана ініціатором. Ми запропонували кілька форм. Перша - це скасування законодавчого акта, але в перехідних положеннях законопроєкту про референдум ми вказали, що питання про референдуми, які скасовують закони, буде доступне лише з 1 січня 2022 року, коли має бути втілена земельна реформа і людина відчує себе власником", - сказав Стефанчук.

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Друга з передбачених форм, за словами першого віцеспікера, - це формулювання питання, яке виноситься на референдум.

"Конституційний Суд має вказати: чи не порушує воно принципів, закладених у закон про референдум. Якщо воно буде сформульоване на зразок "позбавити власників права розпоряджатися своєю земельною ділянкою", то таке питання не може бути предметом референдуму, тому що суперечить протоколу першому Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод, де передбачено, що право власності – це непорушне право", - уточнив Стефанчук.