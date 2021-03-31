Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила впевненість у тому, що телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Промова держсекретаря США Блінкена підтверджує, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом Байденом і президентом Зеленським відбудеться", - сказала Квін.

Зі свого боку заступниця політичного радника Лінетт Бенці вказала, що в посольстві США в Україні дуже сподіваються, що обидва президенти зможуть поговорити безпосередньо, але не варто забувати, однак, скільки всього досягнуто на інших рівнях, трохи нижче рівня лідерів країн.

"На початку лютого, дуже швидко після початку роботи цієї адміністрації, Державний секретар Блінкен розмовляв зі своїм колегою, міністром закордонних справ Кулебою. Міністр оборони Таран розмовляв з міністром оборони Остіном. Глава Офісу Президента Єрмак розмовляв з радником з національної безпеки США Салліваном. Найближчим часом відбудуться контакти інших чиновників. І щодня наше посольство в Києві працює з українськими колегами над нашими спільними пріоритетами", - додала Бенці.

"Тим часом наша допомога в галузі безпеки і розвитку і в подальшому не зменшуватиметься. Щоб навести конкретний приклад, ми оголосили черговий транш у розмірі 125 млн доларів на допомогу в галузі безпеки 5 березня", - наголосила Бенці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в посольстві США переконані, що телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов'язково відбудеться "без жодних передумов".

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