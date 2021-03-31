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Новини
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Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін

Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін висловила впевненість у тому, що телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським відбудеться.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Промова держсекретаря США Блінкена підтверджує, що Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена, і немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом Байденом і президентом Зеленським відбудеться", - сказала Квін.

Зі свого боку заступниця політичного радника Лінетт Бенці вказала, що в посольстві США в Україні дуже сподіваються, що обидва президенти зможуть поговорити безпосередньо, але не варто забувати, однак, скільки всього досягнуто на інших рівнях, трохи нижче рівня лідерів країн.

"На початку лютого, дуже швидко після початку роботи цієї адміністрації, Державний секретар Блінкен розмовляв зі своїм колегою, міністром закордонних справ Кулебою. Міністр оборони Таран розмовляв з міністром оборони Остіном. Глава Офісу Президента Єрмак розмовляв з радником з національної безпеки США Салліваном. Найближчим часом відбудуться контакти інших чиновників. І щодня наше посольство в Києві працює з українськими колегами над нашими спільними пріоритетами", - додала Бенці.

"Тим часом наша допомога в галузі безпеки і розвитку і в подальшому не зменшуватиметься. Щоб навести конкретний приклад, ми оголосили черговий транш у розмірі 125 млн доларів на допомогу в галузі безпеки 5 березня", - наголосила Бенці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в посольстві США переконані, що телефонна розмова президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов'язково відбудеться "без жодних передумов".

Також читайте: "Україні потрібно більше прозорості, менше корупції та кращий бізнес-клімат", - повірена у справах США Квін

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23923) США (22979) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+13
В "ближайшее время" ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Белого дома....и то лишь после сигнала....
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31.03.2021 11:51
+10
О чем им разговаривать? Бубочка будет рассказывать Байдену, что он не лох? Так он не просто лох, а конченный лошара и лузер, раз Пуйло, Меркель, Макрон без него решают ситуацию на Донбассе
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31.03.2021 11:53
+8
Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7164
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31.03.2021 11:57
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В "ближайшее время" ваЗЕлин шестой сможет пообщаться с автоответчиком Белого дома....и то лишь после сигнала....
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31.03.2021 11:51 Відповісти
О чем им разговаривать? Бубочка будет рассказывать Байдену, что он не лох? Так он не просто лох, а конченный лошара и лузер, раз Пуйло, Меркель, Макрон без него решают ситуацию на Донбассе
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31.03.2021 11:53 Відповісти
знов почте присмикатися і розказувати що його в доску прокурор зараз все порішає і заведе 100500 кримінальних справ на того, на кого "його величність Президент Байден" вкаже
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31.03.2021 11:59 Відповісти
Байден- алле! ето Вавка..ай момент... гоу хом Вавка.. гоу хом Вавка.. с Банковой...
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31.03.2021 12:27 Відповісти
Где-то так, через лэт сэм-восэм. Обделался ЗЕ.
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31.03.2021 11:54 Відповісти
скоріш за все, після того, як Порох особисто попросить Байдена заспокоїти бубочку, щоб не капризив.
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31.03.2021 11:57 Відповісти
США и УКРАИНА братья на ВЕКА !
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Зебилы фас. Начинайте писать про плохого Порошенко.
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31.03.2021 11:55 Відповісти
Змiст розмови, приблизно, такий- "Геть звидсi, розбiйник!"
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31.03.2021 11:56 Відповісти
Про що можна розмовляти малоосвіченою, недалекою людиною, для якої важливий не зміст розмови, а сам її факт.
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31.03.2021 11:56 Відповісти
Ну якщо можна обирати між відсутністю розмови і розмовами в стилі "прибери цього, признач ось цього", то я обираю перший варіант.
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31.03.2021 11:56 Відповісти
Бггг,а хто вам вибір деє?
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31.03.2021 12:04 Відповісти
Вова-ЛОХ вже сидить біля телехвону і чекає.
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31.03.2021 11:57 Відповісти
Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7164
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31.03.2021 11:57 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3507786.html
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31.03.2021 11:58 Відповісти
Судячи з того як Байден поговорив з П...ним, то з нєлохом, котрий бачить мир в очах х...ла, розмова буде далеко не приємною.
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31.03.2021 11:58 Відповісти
просто еще не подобрали памперс нужного размера...
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31.03.2021 11:59 Відповісти
А шо такое, мама Римма три ХХL, в один сшить таки не может?
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31.03.2021 12:07 Відповісти
В таком его просто долго искать будут.
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31.03.2021 12:14 Відповісти
Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 7512
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31.03.2021 12:01 Відповісти
Это уже не смешно))))))
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31.03.2021 12:01 Відповісти
Немає сумнівів, що телефонна розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 7448
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31.03.2021 12:03 Відповісти
Конечно произойдёт, от чего же ему не произойти? Завхоз дЕрьмак памперсы и вазелин с корвалолом для Вавы завёз, реанимационный автомобиль с врачами дежурят, - разговору подготовились. Теперь Вава пущай попотеет и попукает подольше в ожидании разговора. Пускай побудет в шкуре приговорённого к высшей мере наказания. Ожидание расстрела пострашнее самого расстрела.
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31.03.2021 12:05 Відповісти
Это все Порох подстроил. Вот взял и всрал найвэлычнишого лидэра **********. Лидер ********** уже и цепку удлиннил себе на пузе, теперь аж до... пианинной игралки достает. Шестнадцать элементов!!! Вся ОПа уссывается от восторга, а клятый Байден даже посмотреть не хочет. Наверное, нужно президентскую булаву фантиками от конфет обклеить. Должно же Байдену хоть что-то нравиться?!
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31.03.2021 12:05 Відповісти
Да, по-честному, не каждая украинская домохозяйка, по нужде, на один гектар с Зелей сядет. Что уже говорить за президента целой страны))
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31.03.2021 14:56 Відповісти
Да никто не сомневается. Сразу как только подаст в отставку.
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31.03.2021 12:12 Відповісти
І немає сумніву що Зеленському ця розмова не сподобається.
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31.03.2021 12:12 Відповісти
На фестивале "Червона рута" в 1989 году пел песню "Наркомани на городі",кажись Андрей Миколайчук
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31.03.2021 12:21 Відповісти
Так то вони на городі були в 1989 році, а тепер ці паскуди пробралися в ОП, і бубочка у них головний.
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31.03.2021 12:35 Відповісти
Зеля тоді був 11 лєтнім пианєром... а може й камсамалістом
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Кажуть що дЕрмак жре наркоту Брешуть блогери мабуть
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31.03.2021 12:23 Відповісти
Жере, жере, якщо йому найвеличніший оставить.
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31.03.2021 12:37 Відповісти
как показывает практика, можно прекрасно поговорить и без зелоха
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31.03.2021 12:24 Відповісти
Премьер министр Британии победивший нацистскую Германию Уинстон Черчилль проиграл выборы в 1945 году и ушел в отставку,а знаменитую Фултонскую речь о начале Холодной войны с дохлым советским быдлом произнес в 1946 году,так что быть у власти необязательно чтобы быть реальным влиятельным политиком в Мире...
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31.03.2021 12:36 Відповісти
... сразу же после фильма "Бэлингкет".....
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Интересно, а как можно объяснить отсутствие уже лет пять полноценного посла США в Украине, тоже Зеля, коррупция, финансы, МВФ, или что-то другое?
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31.03.2021 14:01 Відповісти
Про що мова! Квін просто "соплі підтирає". Коли вже Меркель, Макрон і Путін відмовилися обговорювати з участю "найвеличнішого" ситуацію по Донбасу, то при чому тут Байден. Воно йому не "горить", назначить когось із представників і нехай той "вправляє мізки".
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31.03.2021 14:34 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.
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31.03.2021 16:41 Відповісти
 
 