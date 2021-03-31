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Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу

Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу

Кабінет Міністрів доповнив перелік товарів походженням з РФ, заборонених до ввезення в Україну, такими позиціями як пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір.

Відповідну урядову постанову №269 від 29 березня 2021 року в середу оприлюднено на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею, перелік заборонених товарів поповнився також поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

У список також внесено ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузка з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їхні частини, свідчить постанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін сьогодні розгляне припинення угоди з РФ про туристичну співпрацю, безпеку іграшок і ліцензійні умови для азартних ігор

Постанова набирає чинності через десять днів після опублікування.

Автор: 

Кабмін (14099) росія (65316) санкції (11865) ембарго (305)


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Топ коментарі
+15
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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31.03.2021 11:53
+11
Лаптеногий, выкинь пиндосовский айфон и иди на тракторе давить гусей.
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31.03.2021 12:25
+9
Те, що виробляємо самі, купувати у ворога? Без дна.
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31.03.2021 11:56
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!
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31.03.2021 11:53 Відповісти
когда была мобилизация, ты гнида пряталась, боялась выйти из подъезда за пивом. теперь лозунги пихаешь. добровольцев никто не отменял, вперед, герой.
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31.03.2021 12:02 Відповісти
Вы, когда пишите, то не расскачивайтесь, бо у вас боевые ордена и медали бренчат спасу нет
Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 3534
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31.03.2021 12:18 Відповісти
ой как по мне КМУ Шмыгайло опять попутало скорее имелось ввиду ВЫВОЗ В ПРАШКУ ИЗ УКРАИНЫ.... кацабы могут только СМЕРТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ... и точка....
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31.03.2021 12:25 Відповісти
Врядли. Побутовой химией из кацапии у нас действительно все забито. А подсолнечное масло лучше здесь народу впаривать - гешефт больше. Тем более ну откуда в кацапии соняшники?
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Так кацапи ж кажуть шо й сало в Україну продають.
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31.03.2021 14:01 Відповісти
Там кроме ваты в голове нет ни фига ,а вата не бренчит ..
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31.03.2021 12:34 Відповісти
чего пенишься? прокис?
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31.03.2021 12:22 Відповісти
Просто весенне обострение у него для идиотов обычное дело.
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31.03.2021 12:36 Відповісти
отправить тебя гниду на фронт с флагом -СМЕРТЬ кацапским оккупантам, это обострение))) ты падла серливая хоть копейку кинул волонтерам или на счета МО?
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31.03.2021 14:22 Відповісти
О каком фронте ,ты убогий свистишь дальше дурки никто тебя никуда не отправит ну разве что здесь ВСЕ на хер посылают.
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31.03.2021 14:34 Відповісти
еще раз спрашиваю тебя гниду- ты падла серливая хоть копейку кинул волонтерам или на счета МО? потеряешься?)))
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31.03.2021 14:49 Відповісти
Ты дурачок, ничего не спрашиваешь и никому не отвечаешь , ты просто бредишь и все смеются с твоего бреда ...
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31.03.2021 16:36 Відповісти
Краску в баллончиках запретите, ага. Из всех стран.
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Щоб знов не писали на дверях Вова-ЛОХ.
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31.03.2021 12:00 Відповісти
Правильно. Пусть кисточками мазюкают!
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31.03.2021 12:11 Відповісти
А чи не можуть вороги підливати в олію якогось яду нам? Вони ж вороги. Олія від ворога - ні, дякую.
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31.03.2021 11:54 Відповісти
Олією свої ж задавлять , і ворожої не треба . Її ціною , яка в українських магазинах , подекуди вже більш ніж вдвічі вища ,ніж в магазинах сусідських країн . При тому що в тих країнах продається наша ж , українська , експортна олія . .
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31.03.2021 12:07 Відповісти
так-так, жахливо. Але ворожу перти сюди - в жодному разі
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31.03.2021 12:09 Відповісти
Там дешевше, бо такий контракт заключили, але все дія закінчується, в тій же бельгії олія підскочила в ціна з 1 євро до 2,5.
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31.03.2021 15:38 Відповісти
Те, що виробляємо самі, купувати у ворога? Без дна.
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31.03.2021 11:56 Відповісти
мабудь так багато виробляли, що на всіх не вистачає!
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31.03.2021 12:01 Відповісти
а електроенергію так і постачають
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31.03.2021 12:07 Відповісти
ну хоть теперь то кацапы смогут жопы подтирать бумагой вместо лопуха
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31.03.2021 11:58 Відповісти
і що ж тепер робити якщо закінчується "розходник"?
Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 9986
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31.03.2021 12:56 Відповісти
А потом тот же Копмин жалостно просит у Меркель и Микрона - Введите Путину, но с вазелином....
Я бы на месте Меркель послал бы так шоп "4-контакта" группировка в Нормандии(слава Вильгельму!) - стала - двухзаконтаченной группой.
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31.03.2021 11:59 Відповісти
да в магазинах полно кацапских товаров, в инете тем более
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31.03.2021 12:01 Відповісти
на заправке давно был? хлеб жрешь, а там удобрения из зсаРашки, только уже через Болгарию, в 3 раза дороже, их раньше запретили.
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31.03.2021 12:05 Відповісти
А российские ( и белорусские) удобрения будут завозить ?
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31.03.2021 12:10 Відповісти
Я от думаю, що таке "мотузка з інших легованих сталей"
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31.03.2021 12:11 Відповісти
Хотелось бы понять УРОВЕНЬ КОРРУМПИРОВАННОСТИ в украинской власти , если Васадзе спокойно завозит с РФ авто ( Рено) и делает вид , шо собирает их на ЗАЗ
ТО ЕСТЬ РАБОТАЕТ НА БЮДЖЕТ СТРАНЫ АГРЕССОРА
В то же время украинцам до сих пор не разрешают дёшево растамаживать авто из ЕС , а помощь от ЕС в миллионах постоянно берут и НЕ КРАСНЕЮТ
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31.03.2021 12:13 Відповісти
Теперь только можно вспоминать, что концерн Пежо в 1996 году на базе этой запорожской мануфактуры хотел наладить производство 406-х. Но выбрали корейский хлам
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31.03.2021 12:21 Відповісти
корейский хлам?! ты о чем? если Васадзе лепит хлам, это не значит что он корейский...в Корее такого нет
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31.03.2021 12:24 Відповісти
Если мне не изменяет память, то ланосы это легкий рестайлинг какого-то забытого опеля Хай бы корейцам отдали, они сейчас сонаты и вера крузы собирали, а не думали над стеклоподьемниками на задних дверях
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31.03.2021 12:27 Відповісти
Опель - Дэу - Ланос.
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31.03.2021 13:21 Відповісти
Круто!!Осталось газ и ТВЭЛы запретить..Привет Северная Корея..
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31.03.2021 12:17 Відповісти
Лаптеногий, выкинь пиндосовский айфон и иди на тракторе давить гусей.
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31.03.2021 12:25 Відповісти
Ношу обувь dimax,смарт китайский,гусей во Владивостоке нет(передавили всех,я не успел)
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01.04.2021 02:15 Відповісти
Аещьо гусей и помидоры. И обязательно чьонить слепить из говна! И тогда - привет, Росия!
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31.03.2021 12:28 Відповісти
газ заборонений з 2015 року. ТВЕЛИ - на 50%
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31.03.2021 13:12 Відповісти
Ну да..Забороненый..Общался в чатрулетке с хлопцем из западного села(украинский понимаю,он-русский)..Платежка за газ-2000грн..Говорит,что всем селом п..ят лес..
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01.04.2021 02:18 Відповісти
у вас крім українського титану є ще хоч якийсь?
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31.03.2021 13:13 Відповісти
Для этого и торгуем..Вам -подсолнечное масло,нам-титан..
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01.04.2021 02:21 Відповісти
А, наприклад, https://bt.rozetka.com.ua/ua/refrigerators/c80125/strana-registracii-brenda-87790=428998/ холодильники ?
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31.03.2021 12:20 Відповісти
це писець якийсь!?!?!?!
а що, до цього, саме ці продукти які виробляються в країні у величезних обсягах, ввозили з рашки?!?!?!?!!?
цей дибілізм від влади в цій країні колись закінчиться чи його треба зносити до самого фундаменту?
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31.03.2021 12:37 Відповісти
Що таке "мотузка з інших легованих сталей"? Може, це трос (рос), линва (укр.)? Поясніть.
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31.03.2021 12:50 Відповісти
Вот почему военный налог идет с зп а не с торговли с Россией? пусть будет налог 10-20% на ВСЕ товары и услуги из Рашки и никому не прийдет в голову покупать газ напрямую, а не через гозовые хабы в европе. А на эти деньги закупать перспективные ракетные комплексы типа Вильха-2М для ЗСУ.
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31.03.2021 12:58 Відповісти
Дожились, туалетную бумагу импортировать, свою некуда девать

Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу - Цензор.НЕТ 3443
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31.03.2021 12:59 Відповісти
Дожились что из кацапии уже олию (патсолничнае масло) импортируем
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31.03.2021 14:26 Відповісти
а бумага какая?... газета "правда"?
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31.03.2021 13:42 Відповісти
Это анекдот что-ли ? Украина импортировала масло из РФ ?
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Може денеровці, навіть гугл лише пише про експорт і перше місце України.
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31.03.2021 15:43 Відповісти
типа оно ввозилос)) типа унас нет полей с подсолнухом и бумаги ахахххахх
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31.03.2021 14:25 Відповісти
"Верёвки из легированных сталей" - это что такое?
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31.03.2021 14:52 Відповісти
Це для Вірастюка.
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31.03.2021 15:44 Відповісти
наконец то на на восьмом году войны..
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31.03.2021 15:39 Відповісти
А заодно нужно запретить ВЫВОЗ подсолнечного масла. Пусть подумают над этим
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31.03.2021 15:40 Відповісти
Вже не будуть вивозити в таких розмірах, того року сою було вигідніше саджати, тому врожай соняшника впаде в 3-4 рази.
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31.03.2021 15:45 Відповісти
 
 