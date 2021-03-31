Кабмін заборонив з квітня ввезення з РФ пшениці, соняшникової олії, мийних засобів і паперу

Кабінет Міністрів доповнив перелік товарів походженням з РФ, заборонених до ввезення в Україну, такими позиціями як пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір.

Відповідну урядову постанову №269 від 29 березня 2021 року в середу оприлюднено на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з нею, перелік заборонених товарів поповнився також поверхнево-активними засобами, газетним папером, картоном, крафт-папером і крафт-картоном, туалетним папером, косметичними серветками, рушниками для рук, скатертинами і серветками.

У список також внесено ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, мотузка з інших легованих сталей, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса і їхні частини, свідчить постанова.

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Постанова набирає чинності через десять днів після опублікування.