Ситуація з COVID-19 у Києві критична. У п'ятницю можуть ухвалити рішення про нові обмеження, - Рубан
Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві є критичною. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для пацієнтів, заражених коронавірусом.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" глава держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.
"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то буде в п'ятницю ухвалюватися рішення про посилення карантину", - повідомив він.
Рубан зазначив, що в місті можуть припинити роботу дитячих садочків, молодших класів (1-4 класи) та роботу громадського транспорту.
"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки щодо контролю транспорту ... Фіксують численні порушення правил", - повідомив він.
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Сколько в НЙ новых заражений в сутки на миллион населения?