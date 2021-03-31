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Новини Коронавірус і карантин
15 091 16

Ситуація з COVID-19 у Києві критична. У п'ятницю можуть ухвалити рішення про нові обмеження, - Рубан

Ситуація з COVID-19 у Києві критична. У п'ятницю можуть ухвалити рішення про нові обмеження, - Рубан

Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві є критичною. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для пацієнтів, заражених коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" глава держспоживслужби Києва Олег Рубан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то буде в п'ятницю ухвалюватися рішення про посилення карантину", - повідомив він.

Рубан зазначив, що в місті можуть припинити роботу дитячих садочків, молодших класів (1-4 класи) та роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки щодо контролю транспорту ... Фіксують численні порушення правил", - повідомив він.

Читайте також: Питання відкриття літніх майданчиків ресторанів у Києві не розглядається, - Держспоживслужба

Автор: 

карантин (18172) Київ (19520) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Гадаєш, Шарій тобі манну з неба принесе?
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31.03.2021 12:11
+3
А что ожидать после толп на улицах на таких солнечных выходных?
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31.03.2021 12:14
+1
Сидіть тихо а то Путін нападе. Якщо чесно то з тим бардаком який творить криворізький нарк і його шобли а ще + падлашенок і його ко невдовзі може відбутись повстання людей,реальне криваве повс.тання.
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31.03.2021 12:01
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Сидіть тихо а то Путін нападе. Якщо чесно то з тим бардаком який творить криворізький нарк і його шобли а ще + падлашенок і його ко невдовзі може відбутись повстання людей,реальне криваве повс.тання.
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31.03.2021 12:01 Відповісти
І хто новий месія?
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31.03.2021 12:07 Відповісти
Противсіх.
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31.03.2021 12:13 Відповісти
Гадаєш, Шарій тобі манну з неба принесе?
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31.03.2021 12:11 Відповісти
Він готовий вбивати і вмирати по вимозі якогось кацапа, котрий сидить на віші в Іспанії?
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31.03.2021 12:13 Відповісти
Та то ;Смицький; Його тут всі знають.
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31.03.2021 12:17 Відповісти
Я не знаю і я тут років сім.
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31.03.2021 12:18 Відповісти
Людина під цим іменем є на ФБ.
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31.03.2021 12:19 Відповісти
Андрійко, ти ж голосував за Зеленського, признайся.
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31.03.2021 12:17 Відповісти
Підгоряє в запорєбрікових тварин.Вже в портки ссуться не тільки від Порошенка, а і від Бубочки. Навіть Бубочка їх лякає, і це - добре!
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31.03.2021 13:18 Відповісти
А что ожидать после толп на улицах на таких солнечных выходных?
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31.03.2021 12:14 Відповісти
В НЙ вчора реально багато людей було на вулицях але владі більше немає чого тягнути із практично нульовим рівнем захворювання-місто повністю виходить із лак дауна з 1 травня.
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31.03.2021 12:16 Відповісти
Ну и при чём тут это?
Сколько в НЙ новых заражений в сутки на миллион населения?
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31.03.2021 12:38 Відповісти
26 чел умерли - это критическая?
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31.03.2021 12:16 Відповісти
Мутанты какие-то во власти
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31.03.2021 12:40 Відповісти
Навіщо школи відкрили? Послухали воплі ""яжематерей"", діти приносять ковід додому, іздять в транспорті без масок, а з ними батьки
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31.03.2021 13:59 Відповісти
 
 