Мендель про переговори Макрона, Путіна і Меркель: "Жодних рішень про Україну не можуть ухвалювати без України"

Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і ніякі рішення щодо нашої країни без неї самої не можуть і не будуть ухвалювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

Коментуючи переговори президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель та президента РФ Володимира Путіна у форматі відеоконференції, на яких обговорювалася в тому числі ситуація на Донбасі, Мендель заявила, що "ніякі рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України".

"Лідери інших країн можуть згадувати і висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні.

Так само, як лідери Франції, Німеччини та РФ обговорювали широкий порядок денний, включно з боротьбою з пандемією коронавірусу, ситуацією на Близькому Сході, відносин Євросоюзу та Росії. Серед іншого згадали і ситуацію на Донбасі. Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим більше у переговорах, де бере участь російська сторона", - підкреслила прессекретарка Зеленського.

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За її словами, Україна продовжує переговори з усіма країнами нормандського формату на різних рівнях і "жодні рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися ".

"У Києва склалися теплі відносини як з Берліном, так і з Парижем, Євросоюз зарекомендував себе як надійного партнера для України і наполегливо підтримує санкції проти Росії за вторгнення на Донбас та за окупацію Криму, наголошує на тому, що Росія є учасником, а не посередником у війні на Донбасі. Ця позиція дуже цінна для України. Ми і надалі будемо використовувати усі можливості та майданчики для просування до миру, що є нашою беззаперечною цінністю", - підсумувала Мендель.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін пізно ввечері 30 березня у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі.

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В ході переговорів Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі".