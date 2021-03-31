За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 26, виявили 1 100 нових випадків, - Кличко

Ситуація з COVID-19 у столиці не поліпшується, за минулу добу в лікарні госпіталізували 156 пацієнтів із коронавірусом, а також 636 з підозрою на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"1100 інфікованих виявили в нашому місті за минулу добу. Померли 35 осіб. Всього за період пандемії в столиці 3 405 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 162 391", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 567 жінок у віком від 17 до 89 років і 35 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 476 чоловіків від 17 до 85 років, і 22 хлопчика від 1 до 17 років.

Захворіли також 25 медиків.

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У лікарні госпіталізували 156 пацієнтів, а також 636 хворих з підозрою на COVID-19.

Одужали за добу 26 людей. Загалом COVID-19 побороли 105 605 жителів столиці.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі - 201, Дарницькому - 187, Дніпровському - 169.