За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 26, виявили 1 100 нових випадків, - Кличко
Ситуація з COVID-19 у столиці не поліпшується, за минулу добу в лікарні госпіталізували 156 пацієнтів із коронавірусом, а також 636 з підозрою на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"1100 інфікованих виявили в нашому місті за минулу добу. Померли 35 осіб. Всього за період пандемії в столиці 3 405 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 162 391", - зазначив Кличко.
Серед захворілих 567 жінок у віком від 17 до 89 років і 35 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 476 чоловіків від 17 до 85 років, і 22 хлопчика від 1 до 17 років.
Захворіли також 25 медиків.
У лікарні госпіталізували 156 пацієнтів, а також 636 хворих з підозрою на COVID-19.
Одужали за добу 26 людей. Загалом COVID-19 побороли 105 605 жителів столиці.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі - 201, Дарницькому - 187, Дніпровському - 169.
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