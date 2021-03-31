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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 26, виявили 1 100 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 26, виявили 1 100 нових випадків, - Кличко

Ситуація з COVID-19 у столиці не поліпшується, за минулу добу в лікарні госпіталізували 156 пацієнтів із коронавірусом, а також 636 з підозрою на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"1100 інфікованих виявили в нашому місті за минулу добу. Померли 35 осіб. Всього за період пандемії в столиці 3 405 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання - 162 391", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 567 жінок у віком від 17 до 89 років і 35 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 476 чоловіків від 17 до 85 років, і 22 хлопчика від 1 до 17 років.

Захворіли також 25 медиків.

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У лікарні госпіталізували 156 пацієнтів, а також 636 хворих з підозрою на COVID-19.

Одужали за добу 26 людей. Загалом COVID-19 побороли 105 605 жителів столиці.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Деснянському районі - 201, Дарницькому - 187, Дніпровському - 169.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19524) Кличко Віталій (3515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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" В Багдаде все спокойно".. Говорящая голова оповестила очередное утро об этом столичный град.
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31.03.2021 12:17 Відповісти
Введи же ты тупой боксер на три недели хотя бы жесткий локдаун и прекрати распространение заразы.
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31.03.2021 12:20 Відповісти
да, запрети заразе распростаняться, вот!
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31.03.2021 12:27 Відповісти
маршрутки, парки и скверы запертить и зараза остановится.
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31.03.2021 12:33 Відповісти
Бокс, вы бы выкладывал статистику напр. со столицы Африки, но правда там слишком много французиков, или с Бельгии, или с Лондона и срав.нивал со своим княжеством. ибо 1100 пораженных поциентов это просто больше кофием обжигаются в день ведь. не, ну х.з. кто ведет его Фейсбук, - пошел он на Путина
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31.03.2021 12:28 Відповісти
Завершили вакцинацію (отримали 2 дози ) - 2 особи.Позорище.
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31.03.2021 12:40 Відповісти
Вирус, стой! Раз-два.
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31.03.2021 12:41 Відповісти
 
 