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Новини
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Від 5 квітня в столиці почнуть процес відключення опалення в житлових будинках, - Кличко

Від 5 квітня в столиці почнуть процес відключення опалення в житлових будинках, - Кличко

Централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця почне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше звичайного 15 квітня. Щоб кияни могли заощадити на оплаті за тепло", - сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, вже з цього тижня середньодобова температура - вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.

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"Втім, соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - поки будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників установ", - зазначив Кличко.

Автор: 

Київ (19524) Кличко Віталій (3515) опалення (915) опалювальний сезон (1752)


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да уже пора судя по погоде на неделю, нехрен переплачивать... Украина - Казахстан 2:0 будет сегодня, проверите вечером мой прогноз, словаки вчера россию вздули 2:1
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31.03.2021 12:34 Відповісти
Ну правильно ,в хатах похолодает ,простуженных станет побольше ,они пойдут по больницам ,где подхватят Ковид всё логично .
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31.03.2021 12:39 Відповісти
Хорошо чтобы похолодало. Как бы сейчас +27 в квартире, и открытые окна не помогают.
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Он радуется или бидкается, что теплосистема в Киеве "является одной из крупнейших в Европе"? Если она ему так в тягость, то почему людям не дают делать автономное теплоснабжение в квартирах, а обдирают мародерскими порошенковско-зебильными тарифами? Чтоб гешефт не потерять?
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31.03.2021 12:44 Відповісти
не рановато ли?
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31.03.2021 12:56 Відповісти
На завтра +18, но с 5 апреля только начнут процесс отключения.
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31.03.2021 13:02 Відповісти
А ты посмотри погоду на выходные и после, 3-4 градуса, ******* будет сидеть дома и дрожать...
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31.03.2021 13:17 Відповісти
+8 на выходные, как и сегодня, радиаторы давно отключены, стояки кипяток, в квартире +27.
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31.03.2021 13:35 Відповісти
 
 