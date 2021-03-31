Від 5 квітня в столиці почнуть процес відключення опалення в житлових будинках, - Кличко

Централізоване опалення в столичних будинках почнуть відключати з 5 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.

"Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця почне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше звичайного 15 квітня. Щоб кияни могли заощадити на оплаті за тепло", - сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, вже з цього тижня середньодобова температура - вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.

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"Втім, соціальні об'єкти - лікарні, садки та школи - поки будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників установ", - зазначив Кличко.