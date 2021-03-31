Цього дня чотири роки тому загинув один із найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш
Сьогодні - день пам'яті полковника СБУ Олександра Хараберюша. 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його автомобіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ в Facebook.
У відомстві нагадали, що майже 17 років свого життя Хараберюш присвятив захисту України і став одним з найкращих контррозвідників.
"Після початку російської агресії полковник Хараберюш координував спецоперації з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога на сході країни.
Чотири роки тому Олександр загинув від рук терористів, які підірвали його авто у центрі Маріуполя.
Пам’ятаємо наших Героїв!"- йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.
31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.
Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).
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31 БЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ КОНТРРОЗВІДНИКА ПОЛКОВНИКА СБУ ОЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША
Його відданість справі захисту Батьківщини, його професійність і віддача були кісткою в горлі російських загарбників.
Тож за ним стежили, виношували план знищення і довго обирали методи та виконавців.
Так однією із вбивць стала Прасолова Юлія, яка зізналась в тому, що підклала вибухівку в автомобіль, в якому в Маріуполі підірвався полковник СБУ Олександр Хараберюш.
Ця потвора була серед інших, визволених з-під варти ворогів України і переданих Зеленським бойовикам у 2019 році.
Загалом, щодо обміну полоненими у 2019 році, згідно даних Чистилища сайту "Миротворець", громадяни України, передані в результаті обміну російському агресору, як правило завербовані російськими спецслужбами зрадники Батьківщини і антиукраїнські пропагандисти, бойовики і підготовлені росією вбивці і диверсанти.
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
Яких ви змін в цій країні очікуєте, якщо відкриті вороги до влади продовжують приходити.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ 2018, 23:07
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/4/7197233/
ось, теракти, ватки
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
https://ord-ua.com/2016/04/11/saga-o-tyazhelyih-trudovyih-budnyah-sotrudnikov-donetskogo-upravleniya-sb-ukrainyi-v-borbe-za-bablo-pod-znamenem-ato-prodolzhenie/ Сага о «тяжелых» трудовых буднях сотрудников Донецкого Управления СБ Украины в борьбе за «бабло»