Цього дня чотири роки тому загинув один із найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш

Сьогодні - день пам'яті полковника СБУ Олександра Хараберюша. 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ в Facebook.

У відомстві нагадали, що майже 17 років свого життя Хараберюш присвятив захисту України і став одним з найкращих контррозвідників.

"Після початку російської агресії полковник Хараберюш координував спецоперації з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога на сході країни.

Чотири роки тому Олександр загинув від рук терористів, які підірвали його авто у центрі Маріуполя.

Пам’ятаємо наших Героїв!"- йдеться в повідомленні відомства.

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Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).