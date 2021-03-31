УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4616 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 732 22

Цього дня чотири роки тому загинув один із найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш

Цього дня чотири роки тому загинув один із найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш

Сьогодні - день пам'яті полковника СБУ Олександра Хараберюша. 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя терористи підірвали його автомобіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ в Facebook.

У відомстві нагадали, що майже 17 років свого життя Хараберюш присвятив захисту України і став одним з найкращих контррозвідників.

"Після початку російської агресії полковник Хараберюш координував спецоперації з протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога на сході країни.

Чотири роки тому Олександр загинув від рук терористів, які підірвали його авто у центрі Маріуполя.

Пам’ятаємо наших Героїв!"- йдеться в повідомленні відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терориста Пастухова, причетного до вбивства контррозвідника СБУ Хараберюша, затримано в зоні ООС. ФОТО

Нагадаємо, у 2014 році полковник СБУ Олександр Хараберюш переїхав з родиною до Маріуполя з Донецька. 31 березня 2017 року його автомобіль було підірвано в Маріуполі на перехресті проспекту Металургів і вулиці Каффайської, сам він загинув на місці. Причиною вибуху стала радіокерована міна, закладена в автомобіль.

31 жовтня 2017 року Глава СБУ Василь Грицак провів брифінг, на якому озвучив, що під час оперативних заходів в Одесі затримано 29-річну мешканку Донецька Юлію Прасолову, підозрювану в скоєнні злочину. Жінка прибула до Одеси для отримання біометричного паспорта. Пізніше Юлія Прасолова зізналася в тому, що саме вона заклала вибухівку в машину полковника СБУ. За участь у теракті вона отримала 15 тисяч доларів.

Президент України Петро Порошенко нагородив Олександра Хараберюша орденом "За мужність" 1 ступеня (посмертно).

Цього дня чотири роки тому загинув один із найкращих контррозвідників України - полковник Олександр Хараберюш 01

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12846) Хараберюш Олександр (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 7556
показати весь коментар
31.03.2021 12:44
+26
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 6817
показати весь коментар
31.03.2021 12:45
+25
А так бы хотелось , что бы они сверху видели , как Украина ценой их жизней стала БОГАТОЙ , СОБОДНОЙ , УСПЕШНОЙ Европейской державой!!!!
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
показати весь коментар
31.03.2021 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 7556
показати весь коментар
31.03.2021 12:44 Відповісти
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 6817
показати весь коментар
31.03.2021 12:45 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
31.03.2021 12:46 Відповісти
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/?__cft__%5b0%5d=AZVsK0tIgH5QrysxzhmSo-MnFsmxfD0PXkRru1ExRo1axCwsi57VpvNClJnGG3sg_Er76nuPE-OgyI5NK2xYjS78Lrm0Sp0WxH9QL1FXhPWBaP2SaEwrtTeji5ZMJa1KiOd_2NM7gNcNopouXoS5_OYBvqtKbfAEg8qMG5a7SmeFedxlSf-kOpgvXVaqU79wNao&__tn__=-UC%2CP-R Центр Миротворець

31 БЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ КОНТРРОЗВІДНИКА ПОЛКОВНИКА СБУ ОЛЕКСАНДРА ХАРАБЕРЮША

Його відданість справі захисту Батьківщини, його професійність і віддача були кісткою в горлі російських загарбників.
Тож за ним стежили, виношували план знищення і довго обирали методи та виконавців.

Так однією із вбивць стала Прасолова Юлія, яка зізналась в тому, що підклала вибухівку в автомобіль, в якому в Маріуполі підірвався полковник СБУ Олександр Хараберюш.

Ця потвора була серед інших, визволених з-під варти ворогів України і переданих Зеленським бойовикам у 2019 році.
Загалом, щодо обміну полоненими у 2019 році, згідно даних Чистилища сайту "Миротворець", громадяни України, передані в результаті обміну російському агресору, як правило завербовані російськими спецслужбами зрадники Батьківщини і антиукраїнські пропагандисти, бойовики і підготовлені росією вбивці і диверсанти.
показати весь коментар
31.03.2021 12:49 Відповісти
На широкий жест нашего Президента расея и лидеры ЕС отреагировали соответственно, теперь переговоры по урегулированию агрессии раши против Украины проводятся без участия Оманского осла...
показати весь коментар
31.03.2021 13:23 Відповісти
А так бы хотелось , что бы они сверху видели , как Украина ценой их жизней стала БОГАТОЙ , СОБОДНОЙ , УСПЕШНОЙ Европейской державой!!!!
А не Киву в депутатах!!! и Медвечуков!!!!
Спасибо вам всем Мужики!!!!!
показати весь коментар
31.03.2021 12:49 Відповісти
Вони в Добропіллі Аксьогова в депутати ВР обрали - організатора референдуму в 2014 році, громадянина кацапії, особу. що у розшуку перебувала.
Яких ви змін в цій країні очікуєте, якщо відкриті вороги до влади продовжують приходити.
показати весь коментар
31.03.2021 13:07 Відповісти
Настоящий мужик был! Очень и очень жаль, что дерьмаки и иже сними, совершенно чуждые и бесполезные в Украине особи, продолжают поглощать кислород, а ценнейшего офицера не стало. Да и паскуда, которая заложила мину, если не ошибаюсь, обменяна и избежала наказания. А значит, счет за смерть котрразведчика ХАРАБЕРЮША не закрыт.
показати весь коментар
31.03.2021 12:52 Відповісти
а потім зелене чмо випустило терористку на свободу.....тай таке
показати весь коментар
31.03.2021 12:52 Відповісти
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 4461

.
показати весь коментар
31.03.2021 12:55 Відповісти
Убийца Хараберюша рассказала, кто ее вербовал и сколько заплатил - СМИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ 2018, 23:07
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/4/7197233/
показати весь коментар
31.03.2021 12:55 Відповісти
Героям слава!!!
В этот день четыре года назад погиб один из лучших контрразведчиков Украины - полковник Александр Хараберюш - Цензор.НЕТ 9552
показати весь коментар
31.03.2021 13:04 Відповісти
ватні даунбасяни ******* запитувати, чому днр/лнр - терористичні організації? де теракти?
ось, теракти, ватки
показати весь коментар
31.03.2021 13:08 Відповісти
плохо когда о контрразведчике знают все
показати весь коментар
31.03.2021 13:08 Відповісти
В подмосковном поселке Новые Вешки 61-летний Владимир Барданов, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, в течние 9 часов
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
показати весь коментар
31.03.2021 13:33 Відповісти
Вечная память ГЕРОЮ !!!
показати весь коментар
31.03.2021 14:05 Відповісти
Убили его точно так, как Шеремета и закладку тоже делала женщина. Но Аваков в упор не видит аналогий. Или упорно не хочет видеть?
показати весь коментар
31.03.2021 14:12 Відповісти
Возможно ли было предотвратить покушение? Есть авто, в которых много камер, и если кто-то подходит в упор и начинает трогать и ковыряться, авто мгновенно оповещает владельца на телефон.
показати весь коментар
31.03.2021 18:45 Відповісти
Цікавенькі факти:
https://ord-ua.com/2016/04/11/saga-o-tyazhelyih-trudovyih-budnyah-sotrudnikov-donetskogo-upravleniya-sb-ukrainyi-v-borbe-za-bablo-pod-znamenem-ato-prodolzhenie/ Сага о «тяжелых» трудовых буднях сотрудников Донецкого Управления СБ Украины в борьбе за «бабло»
показати весь коментар
31.03.2021 14:39 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
31.03.2021 15:13 Відповісти
убийцу Хараберюша отпустил зеленский
показати весь коментар
31.03.2021 15:33 Відповісти
Земля пухом этому настоящему воину!
показати весь коментар
01.04.2021 00:44 Відповісти
 
 