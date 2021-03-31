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Укрзалізниця не виконувала інвестиційні програми, тому що гроші просто кудись зникали, - Гусак

Укрзалізниця не виконувала інвестиційні програми, тому що гроші просто кудись зникали, - Гусак

Хронічне невиконання Укрзалізницею інвестиційної програми призвело до того, що третина залізничних колій перебуває в критичному стані.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи нещодавне сходження з рейок потягу "Інтерсіті".

"В Україні вже третина залізничної колії має прострочені терміни планових ремонтів. І головна причина в цьому – це хронічне невиконання інвестиційної програми Укрзалізниці. У 2015-2018 роках виконання перевищувало 70%, а в 2019 році взагалі впало до 50%. Очікуємо, що приблизно такі ж цифри виконання, дуже низькі, будуть і за 2020 рік", - розповів Гусак.

При цьому він наголосив: причина невиконання УЗ інвестиційної програми не у відсутності коштів. А у тому, що фінанси незрозуміло на що використовувались.

"Укрзалізниця багато років підвищувала тарифи на перевезення, обґрунтовуючи це необхідністю інвестицій і необхідністю купувати нові локомотиви та ремонтувати колію. А по факту щороку ці гроші кудись зникали", - пояснив Гусак.

Експерт також назвав сумною тенденцію частої зміни керівництва Укрзалізниці, що, на його думку, негативно позначається на роботі компанії.

"Для такого підприємства, як Укрзалізниця, де цикл планування складає кілька років, і менеджмент повинен мати хоча би середньострокові стимули, це дуже сумна тенденція. Безперечно, коли керівники Укрзалізниці працюють трошки більше пів року в середньому, неможливо очікувати здійснення інвестицій, ефект від яких займає кілька років. Наслідки цього ми бачимо зараз", - підсумував Гусак.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці". В.о. голови правління УЗ призначили Івана Юрика. Він став п'ятим керівником УЗ за два останні роки. Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво).

Реформування компанії було розпочато, але Наглядова рада компанії заблокувала реформу, а пізніше одностайним рішенням звільнила Жмака з посади. Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Жмака з посади керівника "Укрзалізниці" пов’язане з переділом повноважень та фінансових потоків між групами впливу в оточенні президента.

Автор: 

Укрзалізниця (6863) Гусак Володимир (7)


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Топ коментарі
+15
Спитайте у головного наглядача Сірожі --Де бабло???)))
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31.03.2021 12:42
+7
А Сірожа Лещ,в цей час пильно наглядає !!!))
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31.03.2021 12:47
+7
а у сереги лещенко новых квартир случайно не нашлось?
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31.03.2021 12:49
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Спитайте у головного наглядача Сірожі --Де бабло???)))
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31.03.2021 12:42 Відповісти
их там много.. лешенко.. найем та прочие.. "антикоррупционеры", при которых бабло просто "исчезает неизвестно куда"))
странное дело - его что, им в коробках привезли?))
а уж со счетов отследить - легко можно.. куда "исчезает"
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31.03.2021 12:52 Відповісти
Таких наглядачів по Україні сотні ,якщо не тисячи !!!)))
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31.03.2021 13:03 Відповісти
и на всех бабла не хватает уже
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31.03.2021 13:06 Відповісти
Ці гельмінти дуже швидко розмножуються і в них зростає апетіт !!)))
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Ну чего, они ж когда-то вернули тысяч 100 в бюджет, потратив при этом сколько-то лямов. Нельзя ж вот так ребят гнобить, они стараются работают... Быстренько выписать всем премии, чтоб не расстраивались.
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31.03.2021 23:06 Відповісти
тю, так много раз спрашивали.
на что квартирыч, преданно глядя в глаза, отвечал:
- Никакой коррупции тут нет! - раньше, при плохих барыгах, была - но как только мне начали платить по 588 000 грн. в месяц - ну как рукой все сняло! - смотрю, смотрю: нету!
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31.03.2021 13:02 Відповісти
сирожа все знает, а где бабки не знает
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31.03.2021 13:05 Відповісти
Мечтаю о том моменте когда Сырожа поменяет статус из наблюдающего на главного стрелочника и будет визжать "Это не я, а они во всем виноваты".
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31.03.2021 20:26 Відповісти
По словам фанатов Сирожы - Сирожа очень борется, но у него не получается, ведь он один, а плохих дядь много А вот зарплату получать Сирожа всегда готов
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31.03.2021 22:53 Відповісти
Ну ,Сірожа відомий Дон Кіхот !!!)))
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31.03.2021 23:06 Відповісти
Юмористы херовы )))
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31.03.2021 12:44 Відповісти
ЗЕ КАК ВСЕГДА НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ
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31.03.2021 13:07 Відповісти
Так скажут что это не его парафия. Не зря ведь наблюдателей понаставляли с миллионными зарплатами?))) Вот они понаблюдали за УЗ, а за бабками забыли присмотреть. Чем больше зарплата, тем меньше ответственность и меньше работать хочется.)))
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31.03.2021 20:31 Відповісти
Буду краток: их украли.
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31.03.2021 12:44 Відповісти
А Сірожа Лещ,в цей час пильно наглядає !!!))
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31.03.2021 12:47 Відповісти
Не доглядел!
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31.03.2021 12:48 Відповісти
Ні він весь час бачу Геращенко в фейсбук щось погане пише паскудний тип.
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31.03.2021 12:55 Відповісти
а у сереги лещенко новых квартир случайно не нашлось?
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31.03.2021 12:49 Відповісти
клоунада опять себе премии выписала, ну имейте совесть ну киньте хоть один лям мне на оздоровление??? аа?? я очень послушный в 19 году голосовал за клоуна, гениталии у меня тренированные имею дома пианино и большой опыт, хочу вступить в партию слуги бени и дяди ахмета, очень уважаю фирташа исправно плачу за доставку газа и смотрю перед сном видосики зепрезидента, очень положительный, дайте мне лям.
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31.03.2021 12:50 Відповісти
Як можуть гроші просто зникнути? Вони що в сірванті за склом без нагляду лежали. Шапіто зовсім берега зпутало. Пора вішати.
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31.03.2021 12:54 Відповісти
Нищебпрод и альфонс с лицом из фильмом ужасов СерЛещь за то, куда исчезли деньги, в курсе.
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31.03.2021 12:59 Відповісти
Знаем кто урал деньги,знаем как,ничего доказать не можем?
Возникает вопрос,на хрена нам столько силовых структур,мало того плодят новые, а результат?Результат такой,что в стране появляется все больше коррупционеров и негодяев,включая эти же силовые структуры.
Интересная у нас страна,гондурас,не гондурас?
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31.03.2021 13:00 Відповісти
В 16 году мне приходилось часто кататься харьковскими электричками.Вместе со мной ездили на работу и с работы и рабочие -путейцы УЗ,В разговорах они были просто в отчаяньи.БылЫе хорошие зарплаты канули в лету.Тогдашняя зарплата едва превыщала минималку.Их считали неквалифицированными изгоями в УЗ.Вот и досчитались!Поезда стали дрифтовать,как трамваи в Харькове.Ежедневно и по нескольку раз.Это как в обувном производстве .Поклейку подошв оплачивать по минимуму.Результат будет таким же.
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31.03.2021 13:04 Відповісти
..."деньги куда-то исчезали"... Это не проблема узнать. Существует такое слово - аудит. Все переводы средств отражены в документациях. Проверить надо и начать привлекать...

Но... У кого на это духу хватит?
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31.03.2021 13:05 Відповісти
серОжа лещенко на новую квартиру копит наверное...
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31.03.2021 13:35 Відповісти
Чув це путліровськи хакери крадуть бабло з рахунків усіх держустанов України. До 2014 року кровавий тиран їм їх сам віддавав, а зара при потужних патріотах вони хакерами крадуть. І ніхто нічого не може проти них заподіяти Ох туга, туженька. Коли вже ця москальна згине і тоді вже воровати в нас не буде і заживемо ми нарешті!
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31.03.2021 13:36 Відповісти
Так деньги не украдены, а непонятно куда исчезнувшие.))) Дайте время - они поищут и может обнаружат черную дыру или еще какую аномалию. тут ведь главное в том, что деньги есть, но исчезают, а значит можно еще найти.)))
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31.03.2021 20:37 Відповісти
Покійний Кирпа в домовині перевертається. Якби ж він знав, що так можна, то був би живий!
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31.03.2021 15:16 Відповісти
Дэнги давай!
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31.03.2021 15:33 Відповісти
Главный вопрос - КУДА или КОМУ?
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31.03.2021 16:16 Відповісти
Нравится "обоснование" от первого "управленца" УЗ "куда то исчезали инвестиционные деньги". НИКОГДА не хватит денег при таком "упрощённом" подходе. Исчезли десятки миллиардов( "куда то" ха,ха) но у нас зо% путей в АВАРИЙНОМ состоянии! Вы идиот такое заявлять? Если есть 1мм !!! аварийного пути то зная это и допуская его эксплуатацию вы попадаете под действия УК Украины. "Таварищи "ВСЕХ "контрольных" силовых органов вы такие же ? Вам в лицо признаются что в "не известном направлении" уплыли миллиарды денег и при этом инфраструктура по которой перемещаются грузы повышенной опасности и люди- эксплуатируются при аварийном состоянии( эксплуатация НЕ ДОПУСТИМА) В нашей стране все недоделанные и потерявшие страх и совесть? ( Судя по полному отсутствию реакции)
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31.03.2021 17:25 Відповісти
Коррупции на УЗ нет, просто деньги куда-то исчезали. И работы все производятся, правда только на половину. Сразу видно английское образование у человека. Там до сих пор спорят что раньше появилось яйцо или курица. И у англичан пол стакана до сих пор непонятно налитый - то-ли наполовину пустой, то-ли наполовину полный.)))
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31.03.2021 20:34 Відповісти
Деньги никогда просто не исчезают. Они попадают в чей-то карман. А до тех пор, пока у вас деньги оп и неожиданно исчезли, УЗ будет продолжать быть убыточный, а вы будете блеять, что видите ли денег на обновление инфраструктуры у вас нет, денег на вагоны тоже, а на локомотивы тем более.
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31.03.2021 22:45 Відповісти
 
 