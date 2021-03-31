Відомчі лікарні МОЗ і Нацакадемії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус. Ми робимо все, щоб запобігти колапсу медсистеми, - Кличко
Відомчі лікарні МОЗ та Національної академії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус киян.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – майже 80%", - зазначив Кличко.
Він також уточнив, що цього тижня розпочали розгортати ще 236 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Загалом від початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок. За даними мера, приймають пацієнтів з коронавірусом у 30-ти медзакладах столиці.
"Зокрема, днями, нарешті, розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив, ще в жовтні минулого року. Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка і медперсонал, - попри наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", - підсумував Кличко.
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Як можна було довірити керування містом і країною таким ідіотам...
тупое население говорите?
гоняли тот сраный самолет - туда-сюда, а потом - деды и бабы в Санжарах виновны шо не читают Инстаграмм и не поняли шо их оказывается..... кацапы охмурили протестовать шо больных х.з. чем и х.з. как оно передается - отправили к ним....
Ты бы сам шо подумал? тока честно
Бокс даже позабыл как он у "Рыбки" был "быком"? Даже с Ньюйорка фото есть - два бокса сРыбкой.
И "поцреоты" визжат шо напр. тот политик плохой, а этот - крут, ибо тот говорит "надо разобраться", а этот - "перемога/зрада"
нужен
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