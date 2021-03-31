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Новини Коронавірус і карантин
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Відомчі лікарні МОЗ і Нацакадемії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус. Ми робимо все, щоб запобігти колапсу медсистеми, - Кличко

Відомчі лікарні МОЗ і Нацакадемії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус. Ми робимо все, щоб запобігти колапсу медсистеми, - Кличко

Відомчі лікарні МОЗ та Національної академії медичних наук відмовляються приймати хворих на коронавірус киян.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи. Тому постійно збільшуємо кількість ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірус. На сьогодні в Києві 6169 ліжок для лікування хворих на COVID-19. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – майже 80%", - зазначив Кличко.

Він також уточнив, що цього тижня розпочали розгортати ще 236 ліжок для прийому хворих на коронавірус. Загалом від початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1100 ліжок. За даними мера, приймають пацієнтів з коронавірусом у 30-ти медзакладах столиці.

"Зокрема, днями, нарешті, розпочали приймати і в трьох лікарнях "Укрзалізниці". Щоправда, не в тій кількості, в якій обіцяли. Ці лікарні, нагадаю, МОЗ визначив, ще в жовтні минулого року. Що ж до інших медзакладів – відомчих лікарень МОЗ та Національної академії медичних наук, де є і ліжка і медперсонал, - попри наші неодноразові звернення, там досі не приймають хворих на COVID-19 киян", - підсумував Кличко.

Також читайте: За добу в Києві від COVID-19 померли 35 осіб, видужали - 26, виявили 1 100 нових випадків, - Кличко

Автор: 

лікарня (1362) карантин (18172) Київ (19524) Кличко Віталій (3515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Це ще не колапс?
Як можна було довірити керування містом і країною таким ідіотам...
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31.03.2021 12:45
+2
як же ти, віталька, нє смог увідєть вчєра сєгодняшній дєнь?
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31.03.2021 12:48
+2
Не, ну вы даете! Больницы МОЗа - для МОЗа! Чего не ясно?! Для тупых - на ней прям так и написано. Сами подумайте, вот приходит степанов на массаж в такую больницу, а куда ему куртку за 620 тыщ девать, если тут не больница, а проходной двор? А если благодарные пациенты начнут физически выражать благодарность найвэлычнишому цилытелю **********? В смысле лезть целоваться или обниматься? И это, заметьте, в период разгула вируса, разбушевавшегося по вине тупого населения.
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31.03.2021 12:56
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Це ще не колапс?
Як можна було довірити керування містом і країною таким ідіотам...
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31.03.2021 12:45 Відповісти
як же ти, віталька, нє смог увідєть вчєра сєгодняшній дєнь?
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31.03.2021 12:48 Відповісти
ну правильно..плебс должен лечится дома... что б статистику не портить.....
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31.03.2021 12:49 Відповісти
Нормально ! То есть заболевший ковидом сотрудник ведомственной больницы побежит за медпомощью в коммунальную больницу? Интересно апробировать указанное новшество на заболевших главврачах ведомственных больниц и больниц Национальной академии медицинских наук. Будет "весело"!!!
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31.03.2021 12:55 Відповісти
Медики в ведомственных больницах , особенно в Киеве , пригрелись на тёплых местах, серей всего, и не знают, цифры своей зарплаты как ничтожные по сравнению с основным доходом . Оно им надо, тот коронавирус. , чтобы переходить на повышенную оплату, которая для них и есть пониженная. Кличко, не сдавайся.
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31.03.2021 12:56 Відповісти
Не, ну вы даете! Больницы МОЗа - для МОЗа! Чего не ясно?! Для тупых - на ней прям так и написано. Сами подумайте, вот приходит степанов на массаж в такую больницу, а куда ему куртку за 620 тыщ девать, если тут не больница, а проходной двор? А если благодарные пациенты начнут физически выражать благодарность найвэлычнишому цилытелю **********? В смысле лезть целоваться или обниматься? И это, заметьте, в период разгула вируса, разбушевавшегося по вине тупого населения.
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31.03.2021 12:56 Відповісти
Ха!
тупое население говорите?
гоняли тот сраный самолет - туда-сюда, а потом - деды и бабы в Санжарах виновны шо не читают Инстаграмм и не поняли шо их оказывается..... кацапы охмурили протестовать шо больных х.з. чем и х.з. как оно передается - отправили к ним....
Ты бы сам шо подумал? тока честно
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31.03.2021 13:00 Відповісти
Я бы не препятствовал размещению больных. Но оцепление с собаками обеспечил.
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31.03.2021 13:09 Відповісти
Я сагласный!
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31.03.2021 13:24 Відповісти
Забыл сказать: У кого нет миллиона евро =
Бокс даже позабыл как он у "Рыбки" был "быком"? Даже с Ньюйорка фото есть - два бокса сРыбкой.
И "поцреоты" визжат шо напр. тот политик плохой, а этот - крут, ибо тот говорит "надо разобраться", а этот - "перемога/зрада"
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31.03.2021 12:58 Відповісти
Виталий, а где же ваш волшебный пендель?
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31.03.2021 13:25 Відповісти
молотов
нужен
....
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31.03.2021 13:47 Відповісти
 
 