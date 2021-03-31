Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в "червону" зону, - мер Бондаренко
Влада Черкас не планує припиняти роботу ТРЦ і забороняти відвідувати парки, адже це загрожує великими фінансовими втратами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю місцевому виданню "RegioNews" заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.
За його словами, ситуація з коронавірусом у місті повністю контрольована.
"Не будемо забороняти людям відвідувати парки і торгові центри. Скажу відверто, закриття маленьких магазинчиків, де відвідувачів буває до 10 осіб в день, на ситуацію ніяк не вплине. Є великі супермаркети, де скупчення людей набагато більше", - зазначив мер Черкас, коментуючи можливість потрапляння міста в "червону" зону карантину.
Бондаренко зазначив, що місто не може дозволити собі знову недоотримати до бюджету 200 або 100 млн грн.
"Якби зараз Кабмін сказав органам місцевого самоврядування: "Ми компенсуємо вам 40% втрат, затягніть пояси", ми б це зробили, а так нас залишили сам на сам з нашими проблемами. Під час другого локдауну я і всі мої працівники пішли більш ніж на 10 днів у відпустку за свій рахунок, тим самим заощадивши бюджетні кошти. Чому б президенту, прем'єр-міністру та всім іншим не зробити те ж саме?" - додав мер.
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конечно же кошелек !!!!!!!!!!!
А необхідність у кожного своя... У когось може взуття порвалося - його в неті не замовиш, міряти треба!
"Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали Источник: https://censor.net/ru/n3256725
Вопрос к мэру Черкасс:
Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 60% потерь, расстегните пояса и опустите...."
Это как красное и квадратное!