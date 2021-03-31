УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4598 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 697 18

Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в "червону" зону, - мер Бондаренко

Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в

Влада Черкас не планує припиняти роботу ТРЦ і забороняти відвідувати парки, адже це загрожує великими фінансовими втратами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю місцевому виданню "RegioNews" заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

За його словами, ситуація з коронавірусом у місті повністю контрольована.

"Не будемо забороняти людям відвідувати парки і торгові центри. Скажу відверто, закриття маленьких магазинчиків, де відвідувачів буває до 10 осіб в день, на ситуацію ніяк не вплине. Є великі супермаркети, де скупчення людей набагато більше", - зазначив мер Черкас, коментуючи можливість потрапляння міста в "червону" зону карантину.

Читайте: В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей за добу від COVID-19: померли 407 осіб, 11 226 випадків зараження, одужали 6405 осіб

Бондаренко зазначив, що місто не може дозволити собі знову недоотримати до бюджету 200 або 100 млн грн.

"Якби зараз Кабмін сказав органам місцевого самоврядування: "Ми компенсуємо вам 40% втрат, затягніть пояси", ми б це зробили, а так нас залишили сам на сам з нашими проблемами. Під час другого локдауну я і всі мої працівники пішли більш ніж на 10 днів у відпустку за свій рахунок, тим самим заощадивши бюджетні кошти. Чому б президенту, прем'єр-міністру та всім іншим не зробити те ж саме?" - додав мер.

Автор: 

карантин (18172) Черкаси (552) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
вы сами с собой спорите? - прикольно - согласитесь - объявлять, в стране, для бизнеса мелкого - локдаун - а самому ехать в Буковель и фотиться без маски - вверх цинизма ,за меньшее, политики уходили, в отставку ,не у нас конечно?
показати весь коментар
31.03.2021 13:05
+4
Интересно, а где запрещают посещать парки в красной зоне? Ну а с торговыми центрами он явно погорячился. Тогда в чем карантин? В закрытии мелких магазинчиков, где и так очень мало посетителей ?
показати весь коментар
31.03.2021 12:59
+4
Підкормлений ким треба мер чудово об'єднав в одному реченні парки на свіжому повітрі і комерційні ТРЦ А потім буде скавчати про те, що центральна влада не допомагає під час спалаху епідемії.
показати весь коментар
31.03.2021 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, а где запрещают посещать парки в красной зоне? Ну а с торговыми центрами он явно погорячился. Тогда в чем карантин? В закрытии мелких магазинчиков, где и так очень мало посетителей ?
показати весь коментар
31.03.2021 12:59 Відповісти
вы сами с собой спорите? - прикольно - согласитесь - объявлять, в стране, для бизнеса мелкого - локдаун - а самому ехать в Буковель и фотиться без маски - вверх цинизма ,за меньшее, политики уходили, в отставку ,не у нас конечно?
показати весь коментар
31.03.2021 13:05 Відповісти
"кошелек или жизнь ?"

конечно же кошелек !!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.03.2021 13:00 Відповісти
дал о себе знать, лихорадочно запирая сейф в кабинете - там просто документация и ничего больше(не было и не валялось - Баканов - не завидуй)))
показати весь коментар
31.03.2021 13:03 Відповісти
Підкормлений ким треба мер чудово об'єднав в одному реченні парки на свіжому повітрі і комерційні ТРЦ А потім буде скавчати про те, що центральна влада не допомагає під час спалаху епідемії.
показати весь коментар
31.03.2021 13:06 Відповісти
Питання на логіку: чим відвідування ТРЦ небезпечніше з точки зору зараження за відвідування супермаркету?
показати весь коментар
31.03.2021 13:08 Відповісти
В супермаркете больше людей, опасней. Тобто, бильше скупчення, на кассах, опасней всего, думаю, общественный танспорт. Потому он и работает. Остальное так, подгадить)
показати весь коментар
31.03.2021 13:12 Відповісти
Тим самим, чим відвідування нічного клубу небезпечніше за відвідування лікарні. Нагальною необхідністю. Без клубів і ТРЦ можна легко прожити хоч декілька місяців карантину, а без продуктових магазинів і лікарень - куди проблемніше.
показати весь коментар
31.03.2021 13:13 Відповісти
У нічному клубі натовп людей в тісному приміщенні, у ТРЦ зазвичай народу навіть МЕНШЕ, ніж у супермаркеті...
А необхідність у кожного своя... У когось може взуття порвалося - його в неті не замовиш, міряти треба!
показати весь коментар
31.03.2021 13:19 Відповісти
Або сантехніку прорвало і треба в той же Епіцентр чи Леруа...
показати весь коментар
31.03.2021 13:21 Відповісти
Сантехніку можна онлайн замовити. Із одягом складніше.
показати весь коментар
31.03.2021 14:47 Відповісти
на всю країну один адекватний мер.
показати весь коментар
31.03.2021 13:07 Відповісти
Влада Черкас не заборонятиме людям відвідувати парки і ТРЦ навіть у разі потрапляння в "червону" зону, - мер Бондаренко - Цензор.НЕТ 4007+++++
"Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали Источник: https://censor.net/ru/n3256725

Вопрос к мэру Черкасс:
Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 60% потерь, расстегните пояса и опустите...."
показати весь коментар
31.03.2021 13:35 Відповісти
Да, там пространство большое и есть возможность соблюдать дистанцию.
показати весь коментар
31.03.2021 13:08 Відповісти
Давайте, продолжайте, местная власть. Только потом не пеняйте на центральную, что у вас все плохо!
показати весь коментар
31.03.2021 13:50 Відповісти
У этого прихвостня коломтйши и его приближенных, пол Черкасс "свой бизнес", какой смысл вводить ограничения. Ему нужно, чтобы его снова толпа избрала, там распил ибет по четко отработанной схеме, и за поддержку "нужных" решений роздаются щедрые подарк. А болваны хлопают в ладоши за тротуарчик. Только половину стоимости за тротуарчик делят, "народные меры", после "прозрачных тендеров"
показати весь коментар
31.03.2021 15:16 Відповісти
Как можно ставить рядом парки и ТРЦ?
Это как красное и квадратное!
показати весь коментар
31.03.2021 16:54 Відповісти
 
 