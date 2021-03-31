Суд зобов'язав Кабмін розглянути питання звільнення Тарасюка та ще трьох членів НКРЕКП

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Кабінет Міністрів розглянути питання звільнення 4 членів НКРЕКП, включно з її главою Валерієм Тарасюком.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на копію рішення суду від 16 березня. "Зобов'язати Кабінет Міністрів вжити заходів щодо розгляду питання щодо звільнення членів НКРЕКП Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди або продовження терміну їхніх повноважень на посадах відповідно до законодавства", - зазначено в рішенні суду.

Суд постановив, що повноваження Тарасюка і членів НКРЕКП Кайдаша, Бабій та Магди закінчилися із закінченням трьох місяців, з дати їхнього призначення (жовтень 2019 року), оскільки призначені вони були тимчасово до моменту призначення постійних членів НКРЕКП після проведення відкритого конкурсного відбору.

Суд зазначив, що Кабмін ще в грудні 2019 року одержав повноваження звільнити тимчасових членів НКРЕКП і призначити конкурсний відбір для вибору нових, але досі так і не зробив цього: Відповідно, згідно з рішенням суду, після закінчення терміну перебування на посаді за указом президента рішення НКРЕКП ухвалюються неправомірним і некомпетентним складом. Рішення суду ухвалено за позовом компанії ТОВ "Техноінвест" (Київська область).

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений у жовтні 2019 року указом президента Зеленського терміном на 3 місяці. Однак 4 члени комісії, включно з главою Тарасюком, як і раніше, обіймають ці посади. У 2020 році питання неконституційності НКРЕКП почав розглядати Конституційний Суд України.