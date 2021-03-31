Україна поступово виходить на пік третьої хвилі коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Зупинка руху громадського транспорту теоретично правильне рішення, однак це навряд чи спрацює. Зупинка транспорту призведе до масових протестів і ще більшої соціальної напруги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Нардеп підкреслив, що сьогодні в Україні зафіксовано два рекорди: найбільша кількість госпіталізованих пацієнтів із початку пандемії - 5558 осіб, найбільше летальних випадків - 407.

"Як і прогнозували вчені Національної академії наук, ми поступово виходимо на пік третьої хвилі коронавірусу. Варто ще більше посилювати карантин? У деяких регіонах місцева влада коливається - зупиняти чи ні громадський транспорт. Теоретично це правильно. Але я не вважаю, що сьогодні це спрацює. Зупинка транспорту призведе до масових протестів і ще більшої соціальної напруги", - підкреслив парламентарій.

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За словами Радуцького, єдине, що поки знизить соціальні контакти – переведення максимальної кількості людей на дистанційну роботу і навчання онлайн. Тільки таким чином можна знизити навантаження на громадський транспорт.