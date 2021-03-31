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Новини Коронавірус і карантин
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Україна поступово виходить на пік третьої хвилі коронавірусу, - "слуга народу" Радуцький

Україна поступово виходить на пік третьої хвилі коронавірусу, -

Зупинка руху громадського транспорту теоретично правильне рішення, однак це навряд чи спрацює. Зупинка транспорту призведе до масових протестів і ще більшої соціальної напруги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Нардеп підкреслив, що сьогодні в Україні зафіксовано два рекорди: найбільша кількість госпіталізованих пацієнтів із початку пандемії - 5558 осіб, найбільше летальних випадків - 407.

"Як і прогнозували вчені Національної академії наук, ми поступово виходимо на пік третьої хвилі коронавірусу. Варто ще більше посилювати карантин? У деяких регіонах місцева влада коливається - зупиняти чи ні громадський транспорт. Теоретично це правильно. Але я не вважаю, що сьогодні це спрацює. Зупинка транспорту призведе до масових протестів і ще більшої соціальної напруги", - підкреслив парламентарій.

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За словами Радуцького, єдине, що поки знизить соціальні контакти – переведення максимальної кількості людей на дистанційну роботу і навчання онлайн. Тільки таким чином можна знизити навантаження на громадський транспорт.

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Меркельша долокдаунилась ,украинские крадуцкие тоже долокдаунятся
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31.03.2021 13:26
+2
на пікє волни крадуцькому легше красти.
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31.03.2021 13:11
+1
Зачем вообще вести разговор об остановке транспорта, если люди в масках? Если люди не масках, то заставьте их носить или выбрасывайте из транспорта, а транспорт не трогайте. Или признайте, что маски не работают.
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31.03.2021 13:29
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на пікє волни крадуцькому легше красти.
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31.03.2021 13:11 Відповісти
Сравнить зарплату с высерами.....
любой тут с комментаторов мог бы сказать то же самое и даже не быть таким одиозным как этот мущинка
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31.03.2021 13:12 Відповісти
Ну, почему ты такой противный? Ты объясни нам, коронавирус. Че ты до всех до нас докопался?
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31.03.2021 13:13 Відповісти
тупоголовий виродок крадуцький радіє, що Україна виходить на пік захворюваності! Це ж треба бути таким довбойопом, щоб радіти із щоденних 400+ смертей!
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31.03.2021 13:13 Відповісти
Правильно, навіщо напружувати нарід? Хай пропаде, без напруження?
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31.03.2021 13:18 Відповісти
"есть предложение, товарищи, назвать этот пик - пик радуцкого. поступило предложение проголосовать за этот вопрос в целом" (С)
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31.03.2021 13:19 Відповісти
Ах, как вас мотает по кочкам- то 'смешные клованы', как вдруг уже 'фашистский режим'
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31.03.2021 15:15 Відповісти
Меркельша долокдаунилась ,украинские крадуцкие тоже долокдаунятся
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31.03.2021 13:26 Відповісти
Зачем вообще вести разговор об остановке транспорта, если люди в масках? Если люди не масках, то заставьте их носить или выбрасывайте из транспорта, а транспорт не трогайте. Или признайте, что маски не работают.
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31.03.2021 13:29 Відповісти
А какая связь между масками и транспортом?'Очки не действуют никак?' Маски + дистанция 1.5 м минимум + чистые руки позволяют снизить риск заражения в течение какогото времени. НЕТ,ИЛИ ДАЙ ТАБЛЕТКУ ОТ ВСЕГО ИЛИ ВЫВСЕВРЕТЕ.
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01.04.2021 10:10 Відповісти
Неужели массажист,откуда узнал?
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31.03.2021 13:29 Відповісти
 
 