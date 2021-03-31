"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

На вчорашньому засіданні Верховної Ради в сесійній залі нардепка від "Слуги народу" Анна Колесник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, листування народної депутатки сфотографував кореспондент ресурсу Букви.

Так, Колесник листувалася з абонентом на ім'я Стас, якому і написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала народна депутатка.





Також читайте: "Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук