"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж
На вчорашньому засіданні Верховної Ради в сесійній залі нардепка від "Слуги народу" Анна Колесник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, листування народної депутатки сфотографував кореспондент ресурсу Букви.
Так, Колесник листувалася з абонентом на ім'я Стас, якому і написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.
"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала народна депутатка.
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Рівно два роки тому Володимир Зеленський переміг у першому турі президентських виборів. "Слуга народу" так намагався сподобатися усім, тому заяви під час кампанії робив украй рідко. Однак у Комітеті виборців таки зуміли проаналізували зобов'язання, які брав на себе Володимир Зеленський. І висновок невтішний - президент здебільшого свого слова не дотримується. Подробиці дізнавався журналіст "5 каналу".
"Я обіцяю вам іти у президенти України, і одразу виконую. Я йду у президенти України. Давайте зробимо це разом!", - казав Зеленський у новорічному зверненні.
З виконанням інших обіцянок у президента не склалося. Під час виборчої кампанії два роки тому Володимир Зеленський не брав на себе багато зобов'язань. Здебільшого - відмовчувався. Але в одному з перших інтерв'ю у березні 2019 говорив таке: "У нас є Мінські домовленості, всі кажуть, що вони не працюють. Треба продовжувати Мінський процес, треба його розширити. Додати представників США та Великої Британії".
Цю обіцянку Володимир Зеленський так і не виконав. Як і не вдалося президенту підняти економіку, запровадити так звану податкову амністію і знизити тарифи.
"Президент обіцяв створити російськомовний телеканал для окупованих територій. Так, телеканал "Дом" нині створений, іде трансляція на ці території. Ми це відзначили як плюс, але дуже оптимістично. Аналіз змісту цього телеканалу вказує, що окремі новини, сюжети та ведучі навряд чи сприятимуть, щоб змінити мізки жителів окупованих територій" - наголошує голова комітету виборців України Олексій Кошель.
Зупинити війну на сході України Володимиру Зеленському не вдалося. Нові перемир'я оголошують, проте обстріли не припиняються. Підтримку на міжнародній арені за два роки Україна не втратила. Хоча приводи були.
"Щодо Росії, то катастрофи немає. Проте особливо перший рік давали дуже багато можливостей для наших міжнародних партнерів засумніватися в Україні. Але для України є вкрай загрозливою ситуацією, бо нам щороку треба підтверджувати санкції. У нас президент говорив одне, МЗС - інше, РНБО - третє", - зазначає директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.
І дотепер порозумітися президентській команді не вдалося і з Міжнародним валютним фондом. Попри всю повноту влади - свій уряд та монобільшість - про нові кредити не домовилися. Україна, як це було і раніше, не поспішає виконувати взяті зобов'язання. А зі зміною влади посилився і політичний тиск на Національний банк. Через це звільнився його попередній чільник Яків Смолій.
"Прізвища прізвищами, але ключовою складовою ще тієї програми, яку ми отримали від фонду під час піку фінансової кризи у 2015 році, було забезпечення деполітизації та правильне прийняття рішень у Національному банку", - зауважує виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
За два роки розмір державного боргу зріс майже на 20%. Показники порахував портал "Слово і діло". Так, здешевити валюту теж не вийшло. Долар подорожчав майже на 4%. Більше почали платити українці за пальне та харчі. А рівень безробіття зріс майже на половину. державний борг +19,2% - 2558,2 млрд грн
долар + 3,8 % - 27,87 грн
автогаз + 18% - 5,82 грн
яйця + 65%
олія + 44%
молоко + 23%
безробіття + 43,7%
Комуналка також забирає дедалі більше грошей з гаманців українців. Уряд скасував пільговий тариф на світло. Додали в ціні опалення, газ та вода. А от доходи українців за два роки збільшилися.
Середня зарплата зросла на 20%. Мінімальна пенсія майже на стільки ж. (Середня зарплата + 20,1% - 12 337 грн. Мінімальна пенсія + 18,2% - 1 769 грн)
Вже два роки поспіль державний бюджет країни з величезними дірками. у 2021 йдеться про 300 мільярдів гривень, і замість економити кошти, влада навпаки - любить їх витрачати аби-як. Головним піар-проєктом президента стало "Велике будівництво". Поїздки регіонами і звіти про нові кілометри доріг. Але і тут буде скандалів не минулося.
Кошти на асфальт взяли з так званого коронавірусного фонду. Йдеться про понад 30 мільярдів гривень. "Велике будівництво" виявилося ще й занадто дорогим. Вартість одного кілометра дороги за президентства Володимира Зеленського зросла утричі, порахували журналісти. Це в той час, коли лікарням не вистачало коштів на засоби захисту, ремонти приміщень чи кисневе забезпечення. Куди витратили кошти із коронавірусного фонду - ревізію проведе Державна аудиторська служба. Звіт доведеться надати і Міжнародному валютному фонду.
Сергій Барбу, Сергій Клименко, "5 канал"
наваровалось, что и говорить,
"эпоха бедности" у "слуг" в далеком прошлом,
в повестке дня у них теперь - пора валить...
терпели долго мы, народ, ну сколько можно?
сявоте ватной не дадим страной "рулить"
валите, "слуги" за "паребрик"... пока можно,
пока народ не начал вас валить ...
Уродов на ПМЖ не хотят, от них генофонд страдает..
Порошенко запеклий ворог кацапії , а значить він мій друг .! Все інше ( олігарх - не олігарх ) чепуха ,, і ролі не грає .
Він такий же злодій як ти Папа Римський . Тому , стули пельку і більш шоб я тебе не чув .
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona КОРОНАВИРУС
ОДЕССА
@Virus19Korona
·https://twitter.com/Virus19Korona/status/1377230792372457482 5 ч
А вот и реакция нардепов на концентрацию российских войск на границе Украины с РФ "Нужно валить из страны", - пишет нардеп от "СН" Анна Колесник во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. С такими депутатами нам никакой враг не страшен.
СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.
Редьярд Киплинг
Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда
«От трех трясется земля, четырех она не может носить: Раба, когда он делается царем, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых Гл. 30, стихи 21-23
Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
Роберт Бенс
Уявляю що моносброд залишить після себе за всю каденцію...
признавайся, сколько Порох заплатил тебе за дискредитацию ЗЕ#овнокомандуещего ?
Ми б зекономили 2 роки!
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K0५EGAR
@Rage4oK
Ні дня без зашквару, Ні дня без ганьби!
Кейс Анны Колесник, которая сперва малодушно https://www.dsnews.ua/politics/sluga-kolisnik-zibralasya-valiti-z-ciyeji-krajini-opublikovano-foto-jiji-listuvannya-v-radi-31032021-420620 написала в сообщении "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны", а теперь оправдывается тем, что имела в виду майские праздники, - очередной, а следовательно типичный пример катастрофической коммуникации - привычной, в конце концов, для команды Зе (хотя и предыдущие состояли далеко не из гениев публичных коммуникаций).
Когда ты накосячил, есть три выхода:
1) Сделать вид, что ничего не произошло;
2) Покаяться;
3) Сс ... ть в глаза уважаемой публике.
Первый вариант требует незаурядной самоуверенности, и на него решится далеко не каждый. Оно и понятно: трудно сохранять спокойствие, неожиданно оказавшись в фокусе общественного внимания.
Второй вариант требует смелости и здравого смысла. И сочетание этих качеств в украинском политикуме случается реже, чем единороги в Конча-Заспе.
Поэтому остается вариант третий. Он прекрасен тем, что всем становится сразу понятно: ты, с...ка, врешь, ты смешное и низменное, но учитывая круговую поруку все равно останешься в обойме. А если нет - завтра так же тупо подставится представитель другой партии, и тогда ей придется разбираться. А зашквары - они забываются, потому что публика - дура с памятью инфузории. А кроме того - ну, будем откровенны, разве публика против приснопамятных "аналтабу" или "юляконкурскрасоты"? И зная это, народные избранники чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы продолжать "почти частно" строчить то, что думают, не думая, что строчат, под куполом Верховной Рады. И "поравалить" ... Было бы на самом деле очень интересно узнать, какой процент избирателей разделяет этот призыв сейчас - и какой будет разделять его до следующих выборов. И - что греха таить - поравалители повалят к избирательным участкам.
Поэтому узурпация права на ошибку (тм) - не просто норма, а стандарт. Но здесь есть еще один момент: в случае раскаяния тебя просто высмеивают. В случае быкования - высмеивают и ненавидят. По факту это означает, что ты становишься куда слабее - а значит должен благодарить куда большее число покровителей, регулярно пополняющих папку с компроматом. Это означает элементарно простую вещь: какой бы грандиозной ни была кампания по борьбе с коррупцией, она всегда будет оставаться игрой в имитацию. Всегда - пока наши политики не научатся говорить избирателям: "Простите... Простите, я облажался".