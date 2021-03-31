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"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны". ФОТОрепортаж

На вчорашньому засіданні Верховної Ради в сесійній залі нардепка від "Слуги народу" Анна Колесник у телефонному листуванні написала, що "треба валити з цієї країни".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, листування народної депутатки сфотографував кореспондент ресурсу Букви.

Так, Колесник листувалася з абонентом на ім'я Стас, якому і написала, що слухає виступ головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", - написала народна депутатка.

Слуга народу Анна Колесник: Нужно сваливать из этой страны 01
Слуга народу Анна Колесник: Нужно сваливать из этой страны 02

Також читайте: "Слуги народу" зобов'язані підтримувати всі питання з програми Зеленського, - Стефанчук

Автор: 

парламент (2377) Слуга народу (2813) Колесник Анна (7)


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Топ коментарі
+139
Там подавляющее большинство слуг такие. Кого дебилы выбрали.
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31.03.2021 13:34
+82
Про "мудрий український народ".
1663 рік. Замість Виговського та Дорошенка народ обирає промосковського гетьмана Брюховецького, котрий обіцяв припинити війну та знизити податки. У результаті народ було поділено між Москвою і Польщею, а податки було підвищено в рази.
1708 рік. Замість Мазепи народ підтримав промосковського гетьмана Скоропадського, котрий обіцяв мир. У результаті народ отримав закріпачення.
1918 рік. Замість Скоропадського народ підтримав Вінниченка, Андрієвського та Петлюру, котрі обіцяли мир та халявну землю. Через 15 років своїх дітей їли.
1991 рік. Замість Чорновола народ обирає промосковського комуняку Кравчука. У результаті народ отримав владу "червоних директорів", які швиденько стали олігархами, а головний з них - Л. М. Кучма - другим президентом України.
Чомусь мені здається, що після блазня, наступним президентом наш "мудрий народ" обере Бойка або Медведчука.
Що? Порошенко виняток? Ні, Порошенко теж в цьому ряду. Бо народ обрав його у 2014 не тому, що хотів патріота при владі. Тоді народ вважав що Порошенко - це промосковський олігарх, співзасновник Партії регіонів, котрий має у Росії бізнес і тому швиденько домовиться із Путіним і припинить війну десь "посередині".
А коли побачили, що Порошенко зовсім інший і дуже схожий на Скоропадського, люто його зненавидів.
А "ліпецька фабрика", "офшори", "свинарчуки", "Роттердам+" та інша маячня - то лише виправдання себе, коханих.
P.S. Народ, котрий не вчиться на своїх помилках, не має майбутнього.
Ось тому Україна приречена.
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31.03.2021 13:50
+68
В цьому вся гидка суть слуг і всієї цієї зебільної влади. Єта страна їм нафік не потрібна.
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31.03.2021 13:32
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НАСРАЛИ И СВАЛИВАТЬ - НАСТОЯЩИЕ ХОХЛОПУТАТЫ
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31.03.2021 18:23 Відповісти
нажимаешь в ГУГЛЕ фразу этой овцы - и идет инфа о ней на первой полосе!!!
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31.03.2021 17:40 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/dva-roky-zelenskoho-chomu-u-prezydenta-ne-sklalosia-z-obitsiankamy-siuzhet-240785.html Два роки Зеленського: чому у президента не склалося з обіцянками - чому за два роки розмір державного боргу зріс майже на 20%. Зеленський обіцяв мізер, але і те не спромігся виконати.

Рівно два роки тому Володимир Зеленський переміг у першому турі президентських виборів. "Слуга народу" так намагався сподобатися усім, тому заяви під час кампанії робив украй рідко. Однак у Комітеті виборців таки зуміли проаналізували зобов'язання, які брав на себе Володимир Зеленський. І висновок невтішний - президент здебільшого свого слова не дотримується. Подробиці дізнавався журналіст "5 каналу".
"Я обіцяю вам іти у президенти України, і одразу виконую. Я йду у президенти України. Давайте зробимо це разом!", - казав Зеленський у новорічному зверненні.
З виконанням інших обіцянок у президента не склалося. Під час виборчої кампанії два роки тому Володимир Зеленський не брав на себе багато зобов'язань. Здебільшого - відмовчувався. Але в одному з перших інтерв'ю у березні 2019 говорив таке: "У нас є Мінські домовленості, всі кажуть, що вони не працюють. Треба продовжувати Мінський процес, треба його розширити. Додати представників США та Великої Британії".
Цю обіцянку Володимир Зеленський так і не виконав. Як і не вдалося президенту підняти економіку, запровадити так звану податкову амністію і знизити тарифи.
"Президент обіцяв створити російськомовний телеканал для окупованих територій. Так, телеканал "Дом" нині створений, іде трансляція на ці території. Ми це відзначили як плюс, але дуже оптимістично. Аналіз змісту цього телеканалу вказує, що окремі новини, сюжети та ведучі навряд чи сприятимуть, щоб змінити мізки жителів окупованих територій" - наголошує голова комітету виборців України Олексій Кошель.
Зупинити війну на сході України Володимиру Зеленському не вдалося. Нові перемир'я оголошують, проте обстріли не припиняються. Підтримку на міжнародній арені за два роки Україна не втратила. Хоча приводи були.
"Щодо Росії, то катастрофи немає. Проте особливо перший рік давали дуже багато можливостей для наших міжнародних партнерів засумніватися в Україні. Але для України є вкрай загрозливою ситуацією, бо нам щороку треба підтверджувати санкції. У нас президент говорив одне, МЗС - інше, РНБО - третє", - зазначає директорка програми безпекових студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест.
І дотепер порозумітися президентській команді не вдалося і з Міжнародним валютним фондом. Попри всю повноту влади - свій уряд та монобільшість - про нові кредити не домовилися. Україна, як це було і раніше, не поспішає виконувати взяті зобов'язання. А зі зміною влади посилився і політичний тиск на Національний банк. Через це звільнився його попередній чільник Яків Смолій.
"Прізвища прізвищами, але ключовою складовою ще тієї програми, яку ми отримали від фонду під час піку фінансової кризи у 2015 році, було забезпечення деполітизації та правильне прийняття рішень у Національному банку", - зауважує виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
За два роки розмір державного боргу зріс майже на 20%. Показники порахував портал "Слово і діло". Так, здешевити валюту теж не вийшло. Долар подорожчав майже на 4%. Більше почали платити українці за пальне та харчі. А рівень безробіття зріс майже на половину. державний борг +19,2% - 2558,2 млрд грн
долар + 3,8 % - 27,87 грн
автогаз + 18% - 5,82 грн
яйця + 65%
олія + 44%
молоко + 23%
безробіття + 43,7%
Комуналка також забирає дедалі більше грошей з гаманців українців. Уряд скасував пільговий тариф на світло. Додали в ціні опалення, газ та вода. А от доходи українців за два роки збільшилися.
Середня зарплата зросла на 20%. Мінімальна пенсія майже на стільки ж. (Середня зарплата + 20,1% - 12 337 грн. Мінімальна пенсія + 18,2% - 1 769 грн)
Вже два роки поспіль державний бюджет країни з величезними дірками. у 2021 йдеться про 300 мільярдів гривень, і замість економити кошти, влада навпаки - любить їх витрачати аби-як. Головним піар-проєктом президента стало "Велике будівництво". Поїздки регіонами і звіти про нові кілометри доріг. Але і тут буде скандалів не минулося.
Кошти на асфальт взяли з так званого коронавірусного фонду. Йдеться про понад 30 мільярдів гривень. "Велике будівництво" виявилося ще й занадто дорогим. Вартість одного кілометра дороги за президентства Володимира Зеленського зросла утричі, порахували журналісти. Це в той час, коли лікарням не вистачало коштів на засоби захисту, ремонти приміщень чи кисневе забезпечення. Куди витратили кошти із коронавірусного фонду - ревізію проведе Державна аудиторська служба. Звіт доведеться надати і Міжнародному валютному фонду.
Сергій Барбу, Сергій Клименко, "5 канал"
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31.03.2021 17:55 Відповісти
вали тварь . вали и забери с собой всю зеленую блевотину . а мне и миллионам украинцев валить некуда . будьте вы падлы трижды прокляты --- ну как вам 73 проц. прикололись суки . а ведь мозги в голове у вас были чтобы думать какое ничтожество вы выбираете --- неужели вам по приколу какое будущее ждет ваших детей и внуков . или вы хотите чтобы в УКРАИНЕ ***** назначал гауляйтера . как можно не думать на выборах и голосовать за голобородька из анала г+г .
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31.03.2021 18:04 Відповісти
Деньжат в конверте уже подсобрала!...
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31.03.2021 18:17 Відповісти
Помогите ей свалить! Чемодан - вокзал - *** ...
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31.03.2021 18:17 Відповісти
"Пока некоторые "слуги" собираются "валить" из страны после выступления Хомчака, в США его слова вызвали обеспокоенность"- ДТ
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31.03.2021 18:22 Відповісти
А знає, я згоден з цією зебуїнкою. Їх всіх треба "втеки" з України, а назад не пускати. Чистіше у нас буде
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31.03.2021 18:29 Відповісти
пусть со всеми слугами валит!
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31.03.2021 18:29 Відповісти
правильно
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31.03.2021 18:36 Відповісти
нацаревалось за два года быдло,
наваровалось, что и говорить,
"эпоха бедности" у "слуг" в далеком прошлом,
в повестке дня у них теперь - пора валить...

терпели долго мы, народ, ну сколько можно?
сявоте ватной не дадим страной "рулить"
валите, "слуги" за "паребрик"... пока можно,
пока народ не начал вас валить ...
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31.03.2021 18:43 Відповісти
Верховная зрада-вся скотобаза...
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31.03.2021 18:44 Відповісти
Такой мотлох, как эта девулька, не пристроить ни в одну страну мира, даже с доплатой, которую им Беня с Пинчуком отстёгивают в конвертах - побрезгуют.
Уродов на ПМЖ не хотят, от них генофонд страдает..
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31.03.2021 18:47 Відповісти
во-во, бажано разом з зеленою жидошмарклею.
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31.03.2021 18:54 Відповісти
отводим войска дальше
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31.03.2021 19:01 Відповісти
Головне - свого боса із собою не забуть прихватити!
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31.03.2021 19:23 Відповісти
Партейка "Слуга Народу" ещё та хрень, там 90% пришли за бабло им по большому счету насрать на Украину, им главное поближе до корыта отбить свои деньги и ещё наворовоть побольше.
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31.03.2021 19:45 Відповісти
Немного удивляет в этой теме деление на "вату" и "патриотов". Ребята, для начала рекомендую поинтересоваться, ГДЕ живут и учатся дети что российской, что украинской элиты. Где они отдыхают, лечатся, покупают недвижимость? Так что, ничего нового депутат не сказала. Что в раше, что, увы, в Украине, хорошо лишь одно - воровать и нарушать закон. Но учиться, лечиться, работать... ну, вы поняли. так что, не ссорьтесь.
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31.03.2021 19:57 Відповісти
"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны" - Цензор.НЕТ 6909. .
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31.03.2021 20:07 Відповісти
Як ви вже задовбали, порохоботи. Порошенко - такий же упирь, як і інші олігархи. Тільки патріотом прикидується.
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31.03.2021 21:20 Відповісти
То не ми задовбали , то ти такий задовбаний народився ..

Порошенко запеклий ворог кацапії , а значить він мій друг .! Все інше ( олігарх - не олігарх ) чепуха ,, і ролі не грає .
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31.03.2021 22:02 Відповісти
Дійсно: злодій, корупціонер - ролі не грає. Цікаво, чому, ви, порохоботи, всі дебіли, як на підбір?
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31.03.2021 23:19 Відповісти
Може б ти чимось ще й підтвердив свої слова , мудозвон . .?

Він такий же злодій як ти Папа Римський . Тому , стули пельку і більш шоб я тебе не чув .
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01.04.2021 00:05 Відповісти
А ти ще що за пуй, щоб комусь вказувати? Зовсім поїхало, недолуге?
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01.04.2021 00:14 Відповісти
Не комусь ,а тобі , петуху лагерному .! Тобі шо , туго доходе ..? Згинь , сопель .
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01.04.2021 00:18 Відповісти
Чого єрепенишся, опущений? Витри піну з рота і перестань всиратись "від лютої ненависті"...
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01.04.2021 00:28 Відповісти
Ти коли щось хочеш сказати , спочатку вийми з свого рота куй . .
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01.04.2021 00:39 Відповісти
Але він не злодій і не корупціонер. Цікаво, чому ви, зеленоботи, всі дебіли, як на підбір ?
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01.04.2021 01:28 Відповісти
та нехай прикидається - все одно йому ніхто не вірить ..))
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31.03.2021 22:45 Відповісти
ЄС буде формувати більшість у парламенті наступного скликання
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01.04.2021 01:29 Відповісти
У этой корабельной сосны , мадемуазели Колесник уже губы и язык болят работать в Верховной Раде... Пора на покой....
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31.03.2021 20:15 Відповісти
Кажуть шо в Ростов можна без візи.
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31.03.2021 20:33 Відповісти
Від себе не втечеш.
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31.03.2021 20:35 Відповісти
"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны" - Цензор.НЕТ 4430
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31.03.2021 20:38 Відповісти
Промовка по Фрейду.
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31.03.2021 20:41 Відповісти
Сваливай,доця! Чем быстрее,тем лучше. И остальных "слуг"забери с собой. Без вас намного легче дышать будет в Украине.Скатертью дорожка...
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31.03.2021 20:45 Відповісти
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona
https://twitter.com/Virus19Korona КОРОНАВИРУС
ОДЕССА

@Virus19Korona

·https://twitter.com/Virus19Korona/status/1377230792372457482 5 ч

А вот и реакция нардепов на концентрацию российских войск на границе Украины с РФ "Нужно валить из страны", - пишет нардеп от "СН" Анна Колесник во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. С такими депутатами нам никакой враг не страшен.
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31.03.2021 20:48 Відповісти
иногда корабль перестаёт тонуть, как только его начинают покидать КРЫСЫ !
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31.03.2021 20:52 Відповісти
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба,
СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.


Редьярд Киплинг
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31.03.2021 21:18 Відповісти
Раб, который стал царем
Стихи Р. Киплинга, перевод Л. Блюменфельда

«От трех трясется земля, четырех она не может носить: Раба, когда он делается царем, Глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей». Книга притчей Соломоновых Гл. 30, стихи 21-23

Три вещи в дрожь приводят нас,
Четвертой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,
Но все же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царем.

Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрется и заснет,
Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царем!

Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
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31.03.2021 22:04 Відповісти
Как жалок шут на троне короля, как глуп народ, что то позволил.
Роберт Бенс
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31.03.2021 21:19 Відповісти
"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи."
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31.03.2021 21:45 Відповісти
до чого тут це?
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31.03.2021 22:50 Відповісти
Конвертиків від Бені та Ахмета набралась, *****, а тепер і валити можна. Небось не в Самару зібралась, курва зелена😠
Уявляю що моносброд залишить після себе за всю каденцію...
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31.03.2021 22:02 Відповісти
"Мене, мене, текел, упарсин !"
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31.03.2021 22:13 Відповісти
Хапнуть и свалить - там все так думают.
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31.03.2021 22:16 Відповісти
Ну собственно это чучело "красиво" подитожило реальное положение вещей в стране, которые все года независимости все правительства и депутаты создавали все это время. Да, блондинисто, но тем не менее правдиво и откровенно. Это именно то к чему они же страну и довели. И самое паскудное, что она права на 100500%. Это единственное, что может сделать здравомыслящий человек в нашей стране. И что впринципе уже активно делают. А ощутим мы эти последствия жестко уже через 15-20лет. Браво. Докерувались. Аминь. Здесь уже ничего не спасти.
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31.03.2021 22:33 Відповісти
Что значит ощутим? Уже давно ощущаем. Выезжают с 91 года. Когда больше, когда меньше, но сам процесс идёт постоянно.
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01.04.2021 07:54 Відповісти
С 91 года так не выезжали как последние 5-6 лет. Ибо наши керманычи сделали все для того чтобы по ценам даже в некоторых случаях обогнать Европу. Вот только в погоне за европейскими ценами забыли про европейские зарплаты, пенсии и социалку. Вот народ и ломанулся за европейскими зарплатами чтобы хотя бы как-то существовать в типа европейской Украине. Акцентирую ТИПА. Потому что кроме цен на Европу даже и намека нет. Все остальное зимбабвийское.
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01.04.2021 15:12 Відповісти
Ну, на заработки, это одно, а на ПМЖ - совсем другое.
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01.04.2021 15:14 Відповісти
Та не. На заработки едут те, кто постарше - кто еще как-то успел в Украине пустить корни. Молодежь едет с прицелом насовсем. Им терять нечего. Да и если вдуматься, а что им Родина то предложить может. Беспредел, коррупцию, неопределенное будущее и запредельные цены? Что собственно? А ничего хорошего. По крайней мере ближайшие лет десять так точно. Во всяком случае даже не прослеживается что либо на улучшение.
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01.04.2021 15:18 Відповісти
За "поребрик" тікай, чмо віртуальне
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01.04.2021 10:47 Відповісти
Ви не оригинальні. Що, нічим крити? Тільки лайка й залишилася? Тож і їсте себе у бзсилій злобі. А щось напротивагу сказати немає чого. Бо дійсно останні кілька років все гірше і гірше стає. А ось ще земельку роздеребанять - взагалі капець прийде. До того й йдемо семимильними кроками.
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01.04.2021 15:15 Відповісти
ПРЕДАТЕЛЬНИЦА !!!!!!!!!!!!!

признавайся, сколько Порох заплатил тебе за дискредитацию ЗЕ#овнокомандуещего ?
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31.03.2021 22:41 Відповісти
От не міг Хомчак у травні 2019 виступити, щоб всі оті поци здриснули з України ще тоді.
Ми б зекономили 2 роки!
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31.03.2021 22:49 Відповісти
Кадровий голод . Це такий рівень у всього народу.
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31.03.2021 22:59 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
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https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
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K0५EGAR

@Rage4oK


"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны" - Цензор.НЕТ 4004
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31.03.2021 23:08 Відповісти
вы ошибаетесь, если думаете что это тётя (колесник) выразила не коллективное мнение "слуг"
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31.03.2021 23:34 Відповісти
так это та самая дурепа Колесник, которая пришла в студию ТВ в полосатой блузке под цвет георгиевской ленточки и защищала право носить эту георг. ленточку. - типа мой прадед воевал, поэтому и она имеет право.
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01.04.2021 00:07 Відповісти
Нет, то была плачущая Анна Скороход.
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01.04.2021 11:32 Відповісти
выкиньте ее нах с Украины!.. как этот дебилкуватый офисный планктон в Раду то попадает..!?
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01.04.2021 02:20 Відповісти
Муженёк этой курицы из рассеи - имеет здесь бизнес !
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01.04.2021 02:35 Відповісти
Вона просто відчуває, що скоро ії шефа будуть разом з єрмаками та татаровими виносити з банкової, тому вже готова за бубачкай "хоть на край света".
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01.04.2021 03:58 Відповісти
Не будут, потому что некому
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01.04.2021 07:56 Відповісти
ЗеБіли не зраджують своему головному гаслу -

Ні дня без зашквару, Ні дня без ганьби!
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01.04.2021 11:54 Відповісти
https://ua24ua.net/vidimo-budet-voyna-chto-budem-zashchishchat/ Они готовятся покинуть Титаник и ввергнуть нас в хаос. Они во власти все понимают... и "пора валить"... Свалят... А нам что делать? Что будем защищать?
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01.04.2021 12:20 Відповісти
АЛЕКСЕЙ КАФТАН ДС.НЬЮС
Кейс Анны Колесник, которая сперва малодушно https://www.dsnews.ua/politics/sluga-kolisnik-zibralasya-valiti-z-ciyeji-krajini-opublikovano-foto-jiji-listuvannya-v-radi-31032021-420620 написала в сообщении "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны", а теперь оправдывается тем, что имела в виду майские праздники, - очередной, а следовательно типичный пример катастрофической коммуникации - привычной, в конце концов, для команды Зе (хотя и предыдущие состояли далеко не из гениев публичных коммуникаций).

Когда ты накосячил, есть три выхода:

1) Сделать вид, что ничего не произошло;

2) Покаяться;

3) Сс ... ть в глаза уважаемой публике.

Первый вариант требует незаурядной самоуверенности, и на него решится далеко не каждый. Оно и понятно: трудно сохранять спокойствие, неожиданно оказавшись в фокусе общественного внимания.

Второй вариант требует смелости и здравого смысла. И сочетание этих качеств в украинском политикуме случается реже, чем единороги в Конча-Заспе.

Поэтому остается вариант третий. Он прекрасен тем, что всем становится сразу понятно: ты, с...ка, врешь, ты смешное и низменное, но учитывая круговую поруку все равно останешься в обойме. А если нет - завтра так же тупо подставится представитель другой партии, и тогда ей придется разбираться. А зашквары - они забываются, потому что публика - дура с памятью инфузории. А кроме того - ну, будем откровенны, разве публика против приснопамятных "аналтабу" или "юляконкурскрасоты"? И зная это, народные избранники чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы продолжать "почти частно" строчить то, что думают, не думая, что строчат, под куполом Верховной Рады. И "поравалить" ... Было бы на самом деле очень интересно узнать, какой процент избирателей разделяет этот призыв сейчас - и какой будет разделять его до следующих выборов. И - что греха таить - поравалители повалят к избирательным участкам.

Поэтому узурпация права на ошибку (тм) - не просто норма, а стандарт. Но здесь есть еще один момент: в случае раскаяния тебя просто высмеивают. В случае быкования - высмеивают и ненавидят. По факту это означает, что ты становишься куда слабее - а значит должен благодарить куда большее число покровителей, регулярно пополняющих папку с компроматом. Это означает элементарно простую вещь: какой бы грандиозной ни была кампания по борьбе с коррупцией, она всегда будет оставаться игрой в имитацию. Всегда - пока наши политики не научатся говорить избирателям: "Простите... Простите, я облажался".
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01.04.2021 12:46 Відповісти
Ціх всіх мандеєк на нуль - копати окопи, потім на всі чотири, на заробіток, може хтось клюне!!!
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01.04.2021 15:42 Відповісти
ця зебiльна курка мало того, що iдiотка зкацаплена, воно ще й реально страшне.

"Слуга народу" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны" - Цензор.НЕТ 9342
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01.04.2021 18:35 Відповісти
Якось https://www.youtube.com/watch?v=k2AUt6QBALc так .
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03.04.2021 11:30 Відповісти
валить с зарплатой 8 тыс на заводе ну ну
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03.04.2021 17:41 Відповісти
Yes
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08.04.2021 20:56 Відповісти
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