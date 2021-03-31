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Новини Коронавірус і карантин
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Прогнозуємо зростання кількості хворих на коронавірус протягом мінімум двох тижнів, - Степанов

Прогнозуємо зростання кількості хворих на коронавірус протягом мінімум двох тижнів, - Степанов

Нині в "червоній" зоні карантину 11 регіонів України. При цьому ситуація з коронавірусом покращилася в трьох областях.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається досить напруженою, ми прогнозуємо збільшення кількості хворих і кількості госпіталізацій протягом мінімум найближчих двох тижнів", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переважну більшість українців буде вакциновано протягом 2021 року, - Степанов

"Це найкраща стратегія, яка показала свою ефективність ... Сьогодні у нас 11 регіонів на "червоному" рівні епіднебезпеки, з яких у трьох регіонах, саме західних (Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької) областях ми бачимо стабілізацію ситуації і поліпшення ситуації", - зазначив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Планируем рост, планируем снижение, третью волну, пик, четвертую, пик, пятую и бла бла бла. Ванга херов.
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31.03.2021 13:39 Відповісти
А шо там.. С утра 3 области в красную зону, к обеду - две в минус, сегодня растёт, завтра - не растёт.. в какие кнопки калькулятора попаду, такие цифры и будут))
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31.03.2021 13:50 Відповісти
В чем суть адаптивного карантина, если все работает и транспорт переполненный ездит?
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31.03.2021 13:56 Відповісти
Так шо ,Степашка прикупит ещё один лепень по цене хаты ?
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31.03.2021 14:15 Відповісти
Главное не сколько заболеет, а как их протестирует степашка кого и по сколько раз.
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31.03.2021 14:17 Відповісти
Там вроде голоса собирали за его отставку, ну сложно поверить что не насобирали, даже петиция за сутки соберет наверное, ну тошно его видеть....
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31.03.2021 14:57 Відповісти
изолируйте этого дебила и больше не цитируйте его высеры
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31.03.2021 17:18 Відповісти
 
 