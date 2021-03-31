Прогнозуємо зростання кількості хворих на коронавірус протягом мінімум двох тижнів, - Степанов

Нині в "червоній" зоні карантину 11 регіонів України. При цьому ситуація з коронавірусом покращилася в трьох областях.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається досить напруженою, ми прогнозуємо збільшення кількості хворих і кількості госпіталізацій протягом мінімум найближчих двох тижнів", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що в Україні діє адаптивний карантин.

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"Це найкраща стратегія, яка показала свою ефективність ... Сьогодні у нас 11 регіонів на "червоному" рівні епіднебезпеки, з яких у трьох регіонах, саме західних (Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької) областях ми бачимо стабілізацію ситуації і поліпшення ситуації", - зазначив Степанов.