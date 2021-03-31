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Новини
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2 квітня Печерський суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому, - прессекретар райсуду (оновлено)

2 квітня Печерський суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому, - прессекретар райсуду (оновлено)

Печерський районний суд Києва 2 квітня розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду скасовано.

Про це заявив прессекретар Печерського райсуду Віталій Чергавий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На 10.00 2 квітня призначено розгляд клопотання, в якому вказано це прізвище", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи призначено до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

Він не уточнив, від якого органу надійшло клопотання.

Зазначимо, що цю інформацію Чергавий підтвердив також агентству Укрінформ.

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"До Печерського райсуду подали клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому. Клопотання розгляне слідчий суддя Сергій Вовк о 10 годині 2 квітня", - сказав він.

В Офісі генпрокурора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що запобіжний захід Тупицькому обиратиметься у справі, в рамках якої Тупицький був повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч.2 ст.384, ст.386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

Що стосується запобіжного заходу, то слідство у своєму клопотанні просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тис. 400 грн (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) і особисті зобов'язання, серед яких: не виходити з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками і співробітниками секретаріату КС, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

"Таким чином, сторона обвинувачення має намір забезпечити виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним, який систематично не з'являється на виклики в органи досудового розслідування, прокурора і слідчого судді, а також використовує в особистих інтересах Конституційний суд України для перешкоджання кримінальному провадженню", - зазначили в Офісі генпрокурора.

При цьому в Офісі генпрокурора підкреслили, що застава із зобов'язаннями - не найсуворіший запобіжний захід, передбачений КПК. "Вона дає можливість підозрюваному переглянути своє ставлення до виконання процесуальних зобов'язань і дотримуватися вимог кримінального процесуального законодавства. Якщо цього не відбудеться, і перешкоджання кримінальному провадженню з його боку буде тривати, не виключаємо, що в подальшому будемо звертатися до суду з клопотанням про застосування більш суворого запобіжного заходу", - додали в Офісі генпрокурора.

Автор: 

суд (11698) Тупицький Олександр (259) запобіжний захід (490)


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Топ коментарі
+7
Сергей Вовк?!!!
Ну, да. А кто ж еще?
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31.03.2021 13:51
+3
Антоненка тримають в СІЗО вже більше року без доказів . А в цього маса доказів а він ще не в тюрмі.
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31.03.2021 16:28
+2
вовк тупицкого, а тупицкий вовка, так победим!!!
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31.03.2021 14:43
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Сергей Вовк?!!!
Ну, да. А кто ж еще?
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31.03.2021 13:51 Відповісти
вовк тупицкого, а тупицкий вовка, так победим!!!
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31.03.2021 14:43 Відповісти
Цікаво, чи створять судді прецедент, чи підуть на розкол?
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31.03.2021 13:57 Відповісти
сомнительно. тем более "судьи" пещерского суда.
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31.03.2021 16:12 Відповісти
ну печерський може прийняти будь що, питання наскільки він смєлий. тож шоу не за горами
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31.03.2021 14:02 Відповісти
невже це хитрови..бане чмо сяде на лаву підсудних?!?!?!!?
нє, коли виродки запихують у тюрму ще більших виродків на то можна дивитись з великим інтересом, навіть коли це вкрай гібридно і головне, неймовірно.
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31.03.2021 15:17 Відповісти
це брат того самого Вовка, який від антикорупційного суду ховається...
Ага, ми вже знаємо результат. Яким чином буде досягнутий - то вже справа техніки. Якою будемо насолоджуватись.
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31.03.2021 15:59 Відповісти
Антоненка тримають в СІЗО вже більше року без доказів . А в цього маса доказів а він ще не в тюрмі.
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31.03.2021 16:28 Відповісти
ЗАЛОГ 45 тысяч гривен?????
Борьба нанайских мальчиков)))
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31.03.2021 22:59 Відповісти
 
 