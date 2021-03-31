"ЄС" закликає Кабмін виділити Києву квоти для закупівлі вакцин безпосередньо у виробника, - Марина Порошенко
Столиця потребує 4 млн доз вакцин, і в бюджеті Києва на вакцину передбачено 140 млн гривень. Однак купити їх місцева влада не може, а центральна не забезпечила необхідних контрактів з виробниками.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила глава Постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко.
За її словами, "склалася патова ситуація".
"В першу чергу, це питання особистої відповідальності керівництва держави. Коли ще минулого року глави урядів та президенти багатьох країн безпосередньо займалися укладанням контрактів на придбання державами вакцин, українська влада вирішувала, як використати Сovid-фонд на так зване "Велике будівництво". І коли деякі країни вже почали щеплення, а українці почали гостро ставити запитання: "То де ж вакцина?", наш уряд тільки почав про щось домовлятися", – наголосила Порошенко.
Порошенко зазначила, що вся країна спостерігає, яка "мізерна кількість доз вакцин завезена".
"А на внутрішньому ринку вакцину взагалі купити неможливо, бо навіть та обмежена кількість, яка була законтрактована урядом, завозиться через-фірми-прокладки", – пояснює голова профільної комісії Київради.
"Європейська Солідарність" вимагатиме від уряду виділення квот для Києва на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника. Адже 140 млн грн – це можливість закупівлі приблизно 1 млн доз вакцин. До речі, днями Reuters повідомив, що однією з відомих компаній уже розробляються ліки від коронавірусу, які проходять кінцеву стадію випробування. І я б тут рекомендувала Кабінету Міністрів хоч цього разу не проґавити час і терміново розпочати переговори з цією компанією", – резюмувала Марина Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Марина опікується киянами, які вибрали її у Київраду.
В чому проблема?
В чому проблема?
А щодо вакцини- нехай до чоловіка звернеться, може придбає?)))
А за вакциною можете звернутися до своєї першої леді мультимільйонерші, яку ви зрбили разом, два рази. Чи їй на вас похрін?
Чи нарошені сказали, що вакцину почали продавати першому ліпшому? Хоча ти правий- нарасійське лайно продадуть, але коли його собі сам.
Яким боком Марина Порошенко та її чоловік до придбання вакцини?
І прочитай статтю, Чи ганьбись, тобі ж не звикати.
Що зробив твій кОндитер і його мадам, для захисту українців від "ковід"?
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie
А по-чесноку - закупки были(!)(в норм. странах, как Гвинея и Камерун) да - тока по предзаказу, и тупо играть с цифрами - нет резона(у), просто надо сказать шо Стебанов обосрался.
самостоятельно действовать не дает степанов и кабмин
в мене така сама фігня
Не знаєте, де вона? Чому нарідом не опікується?