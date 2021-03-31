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"ЄС" закликає Кабмін виділити Києву квоти для закупівлі вакцин безпосередньо у виробника, - Марина Порошенко

Столиця потребує 4 млн доз вакцин, і в бюджеті Києва на вакцину передбачено 140 млн гривень. Однак купити їх місцева влада не може, а центральна не забезпечила необхідних контрактів з виробниками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила глава Постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, "склалася патова ситуація".

"В першу чергу, це питання особистої відповідальності керівництва держави. Коли ще минулого року глави урядів та президенти багатьох країн безпосередньо займалися укладанням контрактів на придбання державами вакцин, українська влада вирішувала, як використати Сovid-фонд на так зване "Велике будівництво". І коли деякі країни вже почали щеплення, а українці почали гостро ставити запитання: "То де ж вакцина?", наш уряд тільки почав про щось домовлятися", – наголосила Порошенко.

Порошенко зазначила, що вся країна спостерігає, яка "мізерна кількість доз вакцин завезена".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко: ще два тижні тому ми попереджали владу, що Київ може увійти до червоної карантинної зони

"А на внутрішньому ринку вакцину взагалі купити неможливо, бо навіть та обмежена кількість, яка була законтрактована урядом, завозиться через-фірми-прокладки", – пояснює голова профільної комісії Київради.

"Європейська Солідарність" вимагатиме від уряду виділення квот для Києва на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника. Адже 140 млн грн – це можливість закупівлі приблизно 1 млн доз вакцин. До речі, днями Reuters повідомив, що однією з відомих компаній уже розробляються ліки від коронавірусу, які проходять кінцеву стадію випробування. І я б тут рекомендувала Кабінету Міністрів хоч цього разу не проґавити час і терміново розпочати переговори з цією компанією", – резюмувала Марина Порошенко.

Також читайте: У Києві буде створено два центри надання комплексної психоневрологічної допомоги, - Марина Порошенко

Автор: 

вакцина (4419) Київ (19524) Порошенко Марина (108) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Була б Маринка депутатом в Жмеринці, то стаття була б присвячена виключно Жмеринці.
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31.03.2021 13:54
+12
А чим Київ кращий за інших?
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31.03.2021 13:52
+9
Смотри не вздумай порошенковскими вакцинами колотся и не пользуйся концентраторами, это прсто аморально!
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31.03.2021 13:58
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А чим Київ кращий за інших?
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31.03.2021 13:52 Відповісти
Була б Маринка депутатом в Жмеринці, то стаття була б присвячена виключно Жмеринці.
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Дві кацапські гниди лизнули одна одну. По темі є щось, курви?
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31.03.2021 13:57 Відповісти
Це так ти працюєш в потє літса?
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31.03.2021 14:04 Відповісти
Ви в 2019 обрали собі зеЛену першу ледю. Вона повинна турбуватися про свій нарід. Не турбується? Чого?
Марина опікується киянами, які вибрали її у Київраду.
В чому проблема?
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31.03.2021 15:19 Відповісти
Так я начебто й написав, що вона депутат, а не так "мімо проходящая".
В чому проблема?
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31.03.2021 15:21 Відповісти
І про "виключно" для уточнення.
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31.03.2021 15:23 Відповісти
Бо вона депутат Київради.
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31.03.2021 14:01 Відповісти
Потому что все сконцентрировано в центре и люди с провинций ездят на работу ,в командировки ,по деловым вопросам ,по туризму ,сами заносят и выносят корону . Просто думать надо ,как надо было думать перед вторым туром . А думать не чем.
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31.03.2021 14:48 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що "вадінтур" голосували люди взагалі без мозку! Молодець- то є так!
А щодо вакцини- нехай до чоловіка звернеться, може придбає?)))
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31.03.2021 14:51 Відповісти
Шариков ,тыкай своим малолетним ,безмозглым друзьям ,и избирателям ************** лидера современности ,и чемпиона в борьбе с короновирусом , по совместительству нелоха и писюаниста.
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31.03.2021 15:12 Відповісти
Альтернативно обдароване- так будеш спілкуватись під лавою з собі подібними, але після того, як пан Зеленський використає тебе у якості роялю! Йди з богом- тут глоду нема!)))))))
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31.03.2021 15:22 Відповісти
А кто тебе про пана Зеленского говорил ? Походу ты сам решил ,что под него подходит. Заметь это не я.
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31.03.2021 18:55 Відповісти
Я пью мало ,но если пью ,то такое https://auchan.zakaz.ua/uk/products/05010494450309/viski-glenmoranzh-700ml-velikobritaniia/ или такое https://goodwine.com.ua/oksamyt-********-marochne-62661.html под мясо ,или такое https://goodwine.com.ua/naddnipryanske-70494.html ,под курицу ,ну ты мои вкусы понял .
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31.03.2021 19:04 Відповісти
Альтернативно обдаровані знайшли ашанзаказ?))) Ну помрій казковий, помрій, можливой тобі пощастить знайти пляшку й обгортку з під цього!)))
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31.03.2021 19:09 Відповісти
Ви хоч заголовок статті осити здатні?
А за вакциною можете звернутися до своєї першої леді мультимільйонерші, яку ви зрбили разом, два рази. Чи їй на вас похрін?
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31.03.2021 15:40 Відповісти
А яким чином перша леді до соєвих полюцій? Чи вона щось вимагала?
Чи нарошені сказали, що вакцину почали продавати першому ліпшому? Хоча ти правий- нарасійське лайно продадуть, але коли його собі сам.
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31.03.2021 16:02 Відповісти
На полюціях ти краще знаєшся.
Яким боком Марина Порошенко та її чоловік до придбання вакцини?
І прочитай статтю, Чи ганьбись, тобі ж не звикати.
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31.03.2021 16:10 Відповісти
Припарене, ти хоч щось можеш путнє заперечити, чи й надалі будеш пропагувати ліки для соєвих скотів?
Що зробив твій кОндитер і його мадам, для захисту українців від "ковід"?
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31.03.2021 18:48 Відповісти
На, вивчай. І не забудь привести факти добродіянь твого Янелоха з його зЕЛеною.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82&aqs=chrome..69i57j33i10i160.14302j1j15&sourceid=chrome&ie
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31.03.2021 18:55 Відповісти
Тим краще, бо якщо Київраді, напряму дозволити домовитись про постачання, і Порошенко 100% домовиться, але зеленоморді цього не дозволять, бо тоді їх винесуть вперед ногами
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31.03.2021 16:02 Відповісти
Про "зелений коридор" він вже домовився- досить!
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31.03.2021 16:11 Відповісти
Під особистий контроль взяв порятунок Журавля, пожираючи криветки з шашликами і запиваючи винцем.
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31.03.2021 18:57 Відповісти
Принаймині парад під час розстрілу наших хлопців не проводив!
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31.03.2021 19:08 Відповісти
Це точно. Він військових парадів боїться, як чорт ладану. У нього сердючки з кроліками. білики з могіільовою та топтання по прапору.
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31.03.2021 19:15 Відповісти
Овоч, аутист, Марина в КИЇВраді!!!! Тобі варто звертатися до арахамій та дубінських саме вони займаються проблемами всієї України!!
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31.03.2021 19:22 Відповісти
Як же ти, бідолашний, з такими діагнозами живеш? Хоча, без них важко псувати повітря за потужного безальтернативця!)))
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31.03.2021 19:42 Відповісти
Ооо, так. Кловун наркоман, з яким відмовляється спілкуватися президент США, це справжня альтернатива. Для аутистів та овочів
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31.03.2021 20:27 Відповісти
Так так, думка прихильника політичного лузера дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
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31.03.2021 21:08 Відповісти
Думка 73% аутистів та даунів узагалі нікого у світі не хвилює. Президент США ігнорує, нормандський формат уже готові узагалі проводити без України: "Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон провели відеоконференцію із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час онлайн-зустрічі, серед іншого, обговорювали ситуацію на сході України. Президента України Володимира Зеленського до участі в цій конференції не запрошували". 73% бидло ніхто у світі не сприймає
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31.03.2021 21:15 Відповісти
5 років крала с чоловіком, можеш і поділитися з Києвом)))
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Смотри не вздумай порошенковскими вакцинами колотся и не пользуйся концентраторами, это прсто аморально!
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31.03.2021 13:58 Відповісти
а он уже и вакцины выпускает?
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31.03.2021 14:26 Відповісти
Пускає він дещо інше, але для його отари це все одно божа роса!)))
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31.03.2021 14:33 Відповісти
Що крала? Факти, будьте ласкаві. Чи хоч порівняйте "зубАжіння" при Порошенкові з "процвітанням" при ВАЗеленському.
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31.03.2021 14:03 Відповісти
У таких немає завдання донести достовірну інформацію, їх завдання тільки гавкати.
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31.03.2021 15:03 Відповісти
За ДВА РОКИ, твоя ЗЕлупенська банда не знайшла ні на Петра, ні на Марину - НІХРЕНА! Тому запхай свою брехню про "накрала", собі в тріщину!
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31.03.2021 14:05 Відповісти
У него не трещина ,у него каньон , и туда весь мозг вытек.
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31.03.2021 14:50 Відповісти
Хто в кого крав?
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31.03.2021 14:15 Відповісти
Беня з фуйлом мізки у тепілів.
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31.03.2021 14:20 Відповісти
Как вы ***************** за***************

А по-чесноку - закупки были(!)(в норм. странах, как Гвинея и Камерун) да - тока по предзаказу, и тупо играть с цифрами - нет резона(у), просто надо сказать шо Стебанов обосрался.
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Да что ж за предложение такое? А как же откаты
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31.03.2021 13:54 Відповісти
А что, в Киеве особенные украинцы? Если на то пошло, то нужно западные регионы вакцинировать в первую очередь
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31.03.2021 13:57 Відповісти
Патц
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31.03.2021 13:59 Відповісти
А що заважає аддєскім або харківським дєпутатам вимагати квоти?! Порошенко - представляє нас киян. А де ваші слуги, чим зайняті? Невже знову дєрєбаном?
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31.03.2021 14:00 Відповісти
Не особенные. Но их овердо..я и ещё и катаются в разные стороны постоянно. Поэтому да, надо. И деньги есть, о чём в первом абзаце написано. И с той же инициативой должны Харьков с Одессой выступить, это как минимум. В Западной уже жопа, так что и не обсуждается. Но Корону мы ещё летом победили, это всё осложняет.
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31.03.2021 14:07 Відповісти
У вирастюка просите,а у Марини забота о киевлянах,ее избравших.
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31.03.2021 16:14 Відповісти
The opinion of russian asshole, doesn't interest Ukrainians
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31.03.2021 14:02 Відповісти
ты плохо понимаешь печатный текст?
самостоятельно действовать не дает степанов и кабмин
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31.03.2021 14:03 Відповісти
регіонам така безпорадна центральна влада не потрібна
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31.03.2021 13:59 Відповісти
Тільки через Степашку, інакше ніяк. Його рідня теж хоче такі курточки.
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31.03.2021 14:00 Відповісти
a
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31.03.2021 14:02 Відповісти
Тільки через Степашку. Інакше ніяк. Його рідня теж хоче такі курточки.
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31.03.2021 14:02 Відповісти
що, цензор заглючив?
в мене така сама фігня
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31.03.2021 14:03 Відповісти
Совсем совесть потеряла, хочет Степанова без галифе за несколько сот тысяч к куртке оставить.
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31.03.2021 14:02 Відповісти
Я думаю кожна областна рада має право закупати вакцини напряму. Центральна влада повністю корумпована і провалила вакцинізацію!
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31.03.2021 14:07 Відповісти
Коли ми кажемо, що зебіли ніхера не роблять для запобіганню поширення корони на держ рівні, вони кажуть - це справа місцевих рад. Коли місцеві депутати ініціюють заходи, зебіли кажуть, що міцеві депутати не мають права цим займатися. Комусь ще потрібні докази, що країною правлять тупоголові довбні?!
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31.03.2021 14:11 Відповісти
Треба перестати слухати корумпованих зе-дебілів і проявляти ініціативу-виходити на прямі і прозорі закупки вакцини.Що зробить центральна влада? Введе націонал ну гвардію?
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31.03.2021 14:13 Відповісти
Надо обратиться к чоловику, чтоб тот объяснил ей про потужну реформу децентрализации
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31.03.2021 14:09 Відповісти
Ты когда перестанешь здесь вонять и приедешь в Киев на порохопротест? Можешь со своими однояйцевыми братьями-близнецами (одно яйцо на троих) Миком и Миром
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31.03.2021 14:21 Відповісти
Тут ніхто не розуміє твого свинячого рохкання. Пиши загальнозрозумілою, патц.
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Ой, сплутав. Мырославчика забанили за черноротость, це ж и есть Мик. Ну тогда с Миром и Мырославом
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31.03.2021 14:24 Відповісти
Ти би дуже здивувався побачивши Гарлем сьогодні, кацапура, ти живеш стереотипами 80х років минулого століття. Я думаю, Хайфа, де твоя мама працює в борделі для арабів давно переплюнула НЙ по кількості бруду на вулицях.
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31.03.2021 14:20 Відповісти
Це вже нехай ваш "велічайший" пояснює своїй зЕЛені.
Не знаєте, де вона? Чому нарідом не опікується?
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31.03.2021 15:48 Відповісти
Не к чоловику ,а к Зеле,которий провалил все что смог.
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31.03.2021 16:16 Відповісти
На наше село ,тоже нужна квота.Киев должен нам отдать!
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31.03.2021 14:39 Відповісти
 
 