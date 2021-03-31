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"Ці "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим і на Донбас": Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво у сфері туризму (оновлено)

Кабінет Міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері туризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

Цей документ було підписано 16 липня 1999 року в Києві.

Згідно з ним, сторони взяли на себе зобов'язання сприяти державним туристським органам у діяльності зі встановлення і розширення співробітництва між російськими і українськими туристичними асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, які беруть участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення у сферу туризму, а також організують спільне підприємництво з метою обслуговування туристів.

Зазначається, що вказане рішення прийнято в зв'язку з тим, що через збройну агресію Росії проти України фактичне співробітництво в цій сфері призупинено, перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні.

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Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував у Telegram це рішення Кабміну, зазначивши, що документ було підписано ще 1999 року.

"Є сумна новина для поціновувачів подорожувати по Сибіру. Сьогодні Уряд припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму. Підписана вона була ще у 1999 році, коли прем’єром був Валерій Пустовойтенко, Президентом – Леонід Кучма, а до пам’ятного "Я устал, я ухожу" від Бориса Єльцина залишалося менше ніж пів року.

З того часу змінилося чимало. Зокрема, РФ занадто захопилася виконанням статті 4 цієї Угоди. Про те, що сторони заохочуватимуть організований груповий, індивідуальний туризм та навіть спеціалізовані групи. Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим та на Донбас і почали нищити нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей", - написав він.

Водночас він підкреслив, що сьогоднішнє рішення Кабміну - це ще один привід більше сфокусуватися на внутрішньому українському туризмі.

"Нам є що роздивитись самим та показати гостям країни. Але лише тим, хто виконує закони та міжнародні норми. Тож #МандруйУкраїною", - резюмував міністр.

Ці туристи, не спитавшись, прийшли у Крим і на Донбас: Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво у сфері туризму (оновлено) 01

Автор: 

Кабмін (14103) росія (65328) туризм (1563)


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Топ коментарі
+9
Блин, пропала туристическая поездка по золотому кольцу: Мутный Материк (Коми), Хохотуй (Забайкалье), Морозилка (Архангельская обл.), Бухалово (Ярославская обл.), Мухоудеровка (Белгородская обл.), Мошонки (Калужская обл.), Лох (Саратовская обл.).
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31.03.2021 14:27
+4
Да ёпп....ерный же ты театр! Это шо, быдла из-за паребрика во Львове не будет? А над кем я стебаться буду? Кого буду пугать бандеровцами и смереками? Немедленно восстановите!!!
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31.03.2021 14:15
+3
Ну ,самое время ,ДЕСЯТИ лет не прошло ...
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31.03.2021 14:20
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хм.. а турЫстов на ДаМбасе это тоже касается !?
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31.03.2021 14:15 Відповісти
Да ёпп....ерный же ты театр! Это шо, быдла из-за паребрика во Львове не будет? А над кем я стебаться буду? Кого буду пугать бандеровцами и смереками? Немедленно восстановите!!!
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31.03.2021 14:15 Відповісти
Жесть, це ж як тепер лєнка буде їздити на свою кримську віллу аби платити за комуналку?!
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31.03.2021 14:16 Відповісти
Зрада зрадная Где можно купить краску?
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31.03.2021 14:18 Відповісти
Заявку на осквернение двери нужно подавать Мосейчук на Г+Г.
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31.03.2021 14:20 Відповісти
хоспадя, зелені давбайоби, яких вам ще рехформ не вистачає??
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31.03.2021 14:23 Відповісти
Ну ,самое время ,ДЕСЯТИ лет не прошло ...
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31.03.2021 14:20 Відповісти
картинка зачет.)
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Блин, пропала туристическая поездка по золотому кольцу: Мутный Материк (Коми), Хохотуй (Забайкалье), Морозилка (Архангельская обл.), Бухалово (Ярославская обл.), Мухоудеровка (Белгородская обл.), Мошонки (Калужская обл.), Лох (Саратовская обл.).
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31.03.2021 14:27 Відповісти
...перспективы налаживания такого сотрудничества... Правильно, не ложить, а класть, поэтому: ...перспективы накладывания такого сотрудничества отсутствуют...
Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво в сфері туризму - Цензор.НЕТ 584
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31.03.2021 14:40 Відповісти
Странно. Осень странно, что многие соглашения с РФ не были отменены во времена правления одного "шоколадного барыги". Почему? Какие мнения есть на сей счет?
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31.03.2021 14:49 Відповісти
При шоколадному,кацапам був заборонений в'їзд в Україну. Прийшов зе-сєпар і цю заборону зняв.
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31.03.2021 15:02 Відповісти
не прошло и 7 лет .... видать интернет залип или почтовое отделение закрыли... 148 реформ однако
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31.03.2021 14:49 Відповісти
Теперь закроют туроператоров с хозяевами в РФ?
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31.03.2021 16:04 Відповісти
Ага.Суцільні патріоти.Зєліку на суботнє РНБО трохи державництва залиште.
"Ці "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим і на Донбас": Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво у сфері туризму (оновлено) - Цензор.НЕТ 5805
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31.03.2021 16:43 Відповісти
 
 