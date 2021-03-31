"Ці "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим і на Донбас": Кабмін припинив дію угоди з РФ про співробітництво у сфері туризму (оновлено)

Кабінет Міністрів України припинив дію угоди з урядом Російської Федерації про співробітництво в сфері туризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу.

Цей документ було підписано 16 липня 1999 року в Києві.

Згідно з ним, сторони взяли на себе зобов'язання сприяти державним туристським органам у діяльності зі встановлення і розширення співробітництва між російськими і українськими туристичними асоціаціями, організаціями і підприємствами різних форм власності, які беруть участь у розвитку міжнародного туризму, здійснюють капіталовкладення у сферу туризму, а також організують спільне підприємництво з метою обслуговування туристів.

Зазначається, що вказане рішення прийнято в зв'язку з тим, що через збройну агресію Росії проти України фактичне співробітництво в цій сфері призупинено, перспективи налагодження такої співпраці в майбутньому відсутні.

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Зі свого боку міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував у Telegram це рішення Кабміну, зазначивши, що документ було підписано ще 1999 року.

"Є сумна новина для поціновувачів подорожувати по Сибіру. Сьогодні Уряд припинив дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму. Підписана вона була ще у 1999 році, коли прем’єром був Валерій Пустовойтенко, Президентом – Леонід Кучма, а до пам’ятного "Я устал, я ухожу" від Бориса Єльцина залишалося менше ніж пів року.



З того часу змінилося чимало. Зокрема, РФ занадто захопилася виконанням статті 4 цієї Угоди. Про те, що сторони заохочуватимуть організований груповий, індивідуальний туризм та навіть спеціалізовані групи. Ці групові, індивідуальні та спеціалізовані "туристи", не спитавшись, прийшли у Крим та на Донбас і почали нищити нашу культуру, архітектуру, економіку, мову. Забирати життя людей", - написав він.



Водночас він підкреслив, що сьогоднішнє рішення Кабміну - це ще один привід більше сфокусуватися на внутрішньому українському туризмі.

"Нам є що роздивитись самим та показати гостям країни. Але лише тим, хто виконує закони та міжнародні норми. Тож #МандруйУкраїною", - резюмував міністр.